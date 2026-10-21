5 سال زندان و 20 هزار یورو جریمه در انتظار معترضان ایتالیایی

نخست‌وزیر ایتالیا بدون توجه به مطالبات مشروع معترضان تهدید کرد شرکت در اعتراضات مشمول 5 سال حبس و 20 هزار یورو جریمه خواهد بود.

در ایتالیا با شدت گرفتن اعتراضات مردمی، دولت راستگرای این کشور تصمیم گرفته است با مشت آهنین با معترضان برخورد کند. به نوشته گاردین «ماتئو سالوینی» معاون نخست‌وزیر ایتالیا دونشبه شب اعلام کرد که دولت این کشور پس از ۲ روز ناآرامی و درگیری تظاهرکنندگان با پلیس، غارت مغازه‌ها و تخریب اموال عمومی، ۵۰۰ نفر از نیروهای ارتش را برای «دفاع از میلان» اعزام خواهد کرد. «آنتونیو تایانی» وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در پستی در پلتفرم «ایکس» نوشت: دولت قاطعانه به حملات علیه خود پاسخ خواهد داد.

جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا هم شامگاه سه‌شنبه با انتشار ویدئویی تهدید وزرا و مقامات دولت خود علیه معترضان را تکمیل و خطاب به آنها هشدار داد: اگر در طول یک راهپیمایی یا تظاهرات، به گروهی متشکل از پنج نفر یا بیشتر بپیوندید و شروع به پرتاب سنگ، ترقه، چوب کنید، با خطر تا پنج سال زندان و جریمه نقدی تا ۲۰ هزار یورو مواجه خواهید شد. بنا بر این گزارش، نخست‌وزیر ایتالیا در ادامه تاکید کرد: اگر چیزی را بشکنید، هزینه آن را خودتان پرداخت می‌کنید و اگر فردی که آن را می‌شکند خردسال باشد، والدینش هزینه آن را پرداخت می‌کنند. والدین آن کودکی که از خُرد کردن و شکستن همه چیز لذت می‌برد، باید هزینه آن را بپردازند. ملونی افزود: ۵۰۰ پرسنل نظامی دیگر تا پایان سال برای حمایت از پلیس به میلان خواهند رسید. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از تبدیل شدن آنچه در روزهای اخیر دیده‌ایم به یک امر عادی جدید جلوگیری کنیم. او درباره شرح وقایع اعتراضات گفت: طبق گزارش‌ها، کوچک‌ترین فرد شناسایی‌شده در میلان فقط ۱۱ سال داشت. ۱۱ ساله! دردناک و ترسناک است. هیچ چیز انقلابی در ایجاد ویرانی و دزدی وجود ندارد. ویرانی و دزدی اعتراض نیست، بلکه جرم است.