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کد خبر: ۳۴۰۴۷۳
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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کمبود شدید دارو در غزه داروی سرطان تقریباً نایاب شد

رژیم صهیونیستی با تشدید محاصره غزه، این باریکه را با کمبود جدی دارو مواجه ساخته و بیماران و مجروحین را با خطر مرگ رو‌به‌رو کرده است. 
منابع بیمارستانی غزه اعلام کردند کمبود داروهای ویژه بیماران سرطانی به ۷۰ درصد رسیده و مراکز درمانی با کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی مواجه‌اند. اکنون در غزه کمبود داروهای اساسی به ۴۰ درصد، تجهیزات و ملزومات پزشکی به ۶۰ درصد و سایر اقلام پزشکی نیز به ۲۵ درصد رسیده است.  وزارت بهداشت غزه نیز با اشاره به «شرایط اسفناک» مراکز درمانی، اعلام کرد طی توحش شبانه‌روز منتهی به دیروز، 7 غیرنظامی دیگر فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و 24 تن دیگر مجروح شدند. بدین ترتیب شمار شهدای فلسطینی از زمان استقرار آتش‌بس در غزه طی یک‌سال اخیر به یک هزار و 534 تن رسید. طی این مدت همچنین اجساد 846 تن از شهدای فلسطینی از زیرآوار خارج شدند. از زمان آغاز نسل‌کشی فلسطینیان در غزه، رژیم صهیونیستی 
74 هزار و 497 تن را به شهادت رسانده‌اند.

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