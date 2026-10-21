سرویس ورزشی-

فصل جدید لیگ برتر بسکتبال ایران از پنجشنبه 30 مهر با حضور 12 تیم آغاز می‌شود.

لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور در فصل 06-1405 از امروز پنجشنبه 30 مهر آغاز می‌شود تا 12 تیم برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر

بروند.

در مهم‌ترین دیدار هفته نخست، استقلال تهران که فصل گذشته به قهرمانی رسید، در دیداری خارج از خانه برابر نفت آبادان قرار می‌گیرد.

در فصل جدید، 10 تیم حاضر در دوره گذشته شامل شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس جنوبی، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان و مهگل البرز حضور دارند. مس رفسنجان و نفت و گاز گچساران نیز به‌عنوان دو تیم صعودکرده از لیگ حرفه‌ای به جمع تیم‌های لیگ برتر اضافه شده‌اند.

استقلال در آزمون آبادان

شروعی دشوار برای مدافع عنوان قهرمانی

بدون تردید، دیدار نفت آبادان و استقلال تهران یکی از مسابقات قابل توجه هفته نخست خواهد بود.

استقلال فصل گذشته به قهرمانی رسید و حالا باید رقابت‌‌های جدید را در خانه حریف آغاز کند.

مدافع عنوان قهرمانی در شرایطی وارد میدان می‌ شود که حفظ جایگاه فصل گذشته، مستلزم شروعی مطمئن و تداوم عملکرد در طول مسابقات است.

در سوی مقابل، نفت آبادان فرصت دارد با بهره‌گیری از امتیاز میزبانی، فصل را با نتیجه‌‌ای مطلوب آغاز کند و برابر قهرمان دوره قبل محک جدی بخورد.

طبیعت و نفت و گاز گچساران

تقابل در مسیر تثبیت جایگاه

طبیعت اسلامشهر در نخستین هفته میزبان نفت و گاز گچساران است؛ تیمی که سال گذشته جایگاهی با ثبات در لیگ و مدعیانش داشت.

برای گچساران، شروع فصل فرصتی برای نشان دادن توانایی‌های خود در سطح جدید رقابت‌هاست و طبیعت نیز به‌دنبال استفاده از امتیاز میزبانی و کسب نتیجه مطلوب در نخستین گام خواهد بود. این دیدار می‌ تواند تصویری اولیه از شرایط دو تیم در آغاز فصل ارائه دهد.

کاله مازندران و پاس کردستان

شروعی تازه برای دو تیم

در آخرین دیدار هفته نخست، کاله مازندران میزبان پاس کردستان است. کاله با تکیه بر تجربه حضور در لیگ برتر به‌دنبال شروعی موفق خواهد بود و پاس نیز می‌ کوشد از نخستین مسابقه، روندی امیدوارکننده در فصل جدید شکل دهد. این بازی می‌ تواند برای هر دو تیم در مسیر ارزیابی شرایط فنی و میزان آمادگی‌شان اهمیت داشته باشد.

برنامه دیدارهای هفته اول

برنامه دیدارهای هفته نخست لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است:

پنجشنبه 30 مهر 1405

طبیعت اسلامشهر............... نفت و گاز گچساران (ساعت 15)

نفت آبادان‌...................................... استقلال تهران (ساعت 15)

گلنور اصفهان‌.................. نفت زاگرس جنوبی (ساعت 15:30)

شهرداری گرگان‌.............. رعد پدافند هوایی بابل (ساعت 16)

کاله مازندران‌.................................. پاس کردستان (ساعت ۱۷)