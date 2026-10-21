رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی گفت: در سال 1404، اتاق ایران با وجود حدود هفت هزار و 300 میلیارد تومان منابع فقط 400 میلیارد تومان بابت حمایت از تشکل‌ها و کمتر از پنج میلیارد تومان بابت طرح‌های پژوهشی هزینه کرده است.

به گزارش تسنیم، «شکوری» رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، با اشاره به وضعیت منابع و مصارف اتاق بازرگانی ایران و تهران در سال 1404، بر ضرورت بازنگری در نحوه هزینه‌کرد منابع و هدایت آن‌ها به سمت حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی با ارائه آماری از عملکرد مالی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در سال 1404، اتاق ایران حدود هفت هزار و 300 میلیارد تومان منابع و حدود سه هزار میلیارد تومان مصارف داشته است. به این ترتیب، مازاد منابع بر مصارف به حدود چهار هزار و 200 میلیارد تومان رسیده و درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی نیز حدود

دو هزار و 400 میلیارد تومان بوده است.

شکوری افزود: در مقابل این ارقام، مجموع دو ردیف مشخص مربوط به حمایت از تشکل‌ها حدود

400 میلیارد تومان بوده و از اعتبار 30 میلیارد تومانی یکی از ردیف‌های طرح‌های پژوهشی نیز کمتر از پنج میلیارد تومان هزینه شده است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت مالی اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: این اتاق از حدود هزار و 900 میلیارد تومان منابع، حدود

770 میلیارد تومان هزینه داشته و درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی آن نیز به حدود 760 میلیارد تومان رسیده است. همچنین در بودجه مصوب سرمایه‌ای این اتاق، بیش از 90 درصد اعتبار به خرید و تجهیز ساختمان و دارایی‌های مرتبط اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر اینکه با نگهداری ذخایر ضروری یا تأمین ساختمان مناسب برای اتاق‌های بازرگانی مخالف نیست، تصریح کرد: همه مازاد منابع نیز الزاماً به معنای وجود پول آزاد و قابل تخصیص نیست، اما پرسش روشن این است که منابعی که از فعالیت تولیدکنندگان تأمین شده، نباید بیش از هر چیز در خدمت حل مشکلات همان تولیدکنندگان باشد؟

شکوری با اشاره به درخواست رئیس‌جمهور از کارشناسان و فعالان اقتصادی برای کمک به حل مشکلات کشور اظهار کرد: امروز رئیس‌جمهور از کارشناسان و فعالان اقتصادی برای حل مشکلات اقتصاد کشور کمک می‌خواهد. چه فرصتی بهتر از این؟ ما منابع مالی کافی، ظرفیت علمی، تشکل‌های قدرتمند، کمیسیون‌های تخصصی قوی و تجربه فعالان اقتصادی را در اختیار داریم. چرا منابع قابل تخصیص را صرف تهیه بسته‌های سیاستی دقیق و پیگیری اجرای آن‌ها نمی‌کنیم؟

وی ادامه داد: ما منابع را برای روز مبادا نگه داشته‌ایم؛ مگر امروز، با این وضعیت اقتصاد کشور، همان روز مبادا نیست؟

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی تأکید کرد: اتاق بازرگانی بانک نیست که به سود سپرده‌های خود افتخار کند و شرکت ساختمانی هم نیست که عملکرد خود را با ساختمان‌هایش بسنجد. اتاق باید با استفاده از منابع خود، قدرت و اثرگذاری‌اش را در سیاست‌گذاری اقتصادی افزایش دهد.