افزایش 36 درصدی نرخ بلیت قطارهای مسافری

پیش‌‌فروش بلیت قطارهای مسافری آبان‌ماه با افزایش قیمت

تا حدود 36 درصدی نسبت به مهرماه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری بازه زمانی یکم تا 30 آبان 1405 و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه از دیروز آغاز شد. نکته قابل توجه در این پیش‌فروش‌ها، افزایش بی‌سر و صدای قیمت بلیت‌هاست. بررسی‌ نرخ بلیت قطارهای مسافری در شهریور و مهرماه نسبت به قیمت آبان‌ماه حکایت از افزایش حدود 20 درصدی دارد.

به‌عنوان مثال در شهریور و مهرماه امسال قیمت بلیت قطارهای 4 ستاره در مسیر تهران-مشهد حدود یک میلیون و 500 هزار تومان بوده که در پیش‌‌فروش دیروز به حدود یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافته است.

در قطارهای 5 ستاره این افزایش قیمت بیشتر بوده است؛‌ در مهرماه قیمت بلیت 5 ستاره مسیر تهران- مشهد حدود سه میلیون تومان بود که در پیش‌فروش امروز به حدود چهار میلیون و 100 هزار تومان افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر افزایش قیمت در این قطارها حدود 36 درصد بوده است.

گفتنی است؛ عدم اعلام افزایش قیمت در پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری، برنامه‌ریزی مردم برای سفر را دچار چالش‌های جدی کرده است. افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری در پیش‌فروش آبان‌ماه، بار دیگر موضوع نحوه اطلاع‌رسانی درباره نرخ‌های جدید را مطرح کرده است؛ افزایشی که مسافران هنگام خرید با آن مواجه می‌شوند اما در اطلاعیه پیش‌فروش راه‌آهن اشاره‌ای به آن نشده بود. به نظر می‌رسد؛ محرمانه‌ها که همه جای جهان به مسائل نظامی و امنیتی محدود است؛ در دولت چهاردهم در حال گسترش به مسائل معیشتی است.

علاوه‌بر این، مردم نسبت به تکرار مشکلات گذشته در پیش‌فروش اخیر هم گلایه داشتند. مخاطبان در تماس با ما اعلام کردند که روز گذشته به‌دلیل مشکلات سامانه فروش سایت رجا و برخی سایت‌های فروش بلیت همچون مستر بلیت، با مشکلاتی مواجه شده‌اند.