تردد از مرز مهران جریان دارد

فرماندار مهران از تداوم روند تردد مسافران و فعالیت‌های تجاری در مرز مهران خبر داد و وجود ممنوعیت را رد کرد.

حیدر نعمتی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به جایگاه راهبردی این مرز در روابط اقتصادی و مذهبی با عراق، اظهار کرد: پایانه مرزی مهران در زمان حاضر شاهد هیچ‌گونه محدودیت یا ممنوعیتی در زمینه رفت‌وآمد مسافران و فعالیت بازرگانان و کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی نیست.

وی با تأکید بر آمادگی نهادهای مستقر در مرز، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرائی برای خدمت‌رسانی به زائران و فعالان اقتصادی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. پایش لحظه‌ای وضعیت پایانه مرزی در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد تا نیازهای احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

فرماندار مهران از فعالان حوزه تجارت و مسافران خواست برای جلوگیری از انتشار اخبار نادرست، تنها رسانه‌های رسمی را ملاک قرار دهند و از پیگیری شایعات خودداری کنند.

گفتنی است؛ بر اساس گزارش‌های مختلف، تردد در تمامی مرزها جریان دارد و گمرکات زمینی و دریایی هم فعال است. همچنین جریان صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات کالاهای مختلف هم برقرار است. تجار، بیشتر از محدودیت‌های داخلی، بروکراسی و انبوه بخشنامه‌های متعدد و متغیر انتقاد دارند.