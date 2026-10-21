هزینه حمل نفت در جهان هفت برابر شد

بر‌اساس گزارش بانک گلدمن ساکس، متوسط هزینه حمل دریایی نفت در جهان از حدود سه دلار به ازای هر بشکه در سال گذشته، به بیش از 20 دلار در هر بشکه رسیده است. افزایشی حدود هفت برابری که فشار قابل‌توجهی بر زنجیره تأمین نفت وارد می‌کند.

به گزارش تسنیم، بانک آمریکایی گلدمن ساکس درباره احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت در بازارهای جهانی هشدار داد؛ چرا که جنگ ایران و بحران تنگه هرمز، هزینه حمل‌ونقل دریایی نفت را به‌شدت افزایش داده و چشم‌انداز بازگشت این هزینه‌ها به سطوح گذشته را با ابهام مواجه کرده است.

بر‌اساس گزارش این بانک، متوسط هزینه حمل دریایی نفت در جهان از حدود سه دلار به ازای هر بشکه در سال گذشته، به بیش از 20 دلار در هر بشکه رسیده است. افزایشی حدود هفت برابری که فشار قابل‌توجهی بر زنجیره تأمین نفت وارد می‌کند.

گلدمن ساکس اعلام کرده است تداوم هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در کوتاه‌مدت، در کنار احتمال تشدید حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های نفتی و ماندگاری ریسک‌های ژئوپلیتیکی، می‌تواند قیمت نفت را بالاتر از پیش‌بینی فعلی این بانک سوق دهد.

این بانک در حال حاضر قیمت نفت خام برنت را برای پایان سال‌جاری میلادی حدود 90 دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است، اما افزایش بیشتر هزینه حمل‌ونقل دریایی، یکی از عوامل صعودی مؤثر بر این برآورد به شمار می‌رود. بر‌اساس برآورد گلدمن ساکس، هزینه حمل نفت در مسیرهای خاورمیانه به حدود 35 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته است؛ رقمی که نشان‌دهنده تشدید اختلال در جابه‌جایی نفت از این منطقه است.

افزایش هزینه حمل‌ونقل تنها به نرخ کرایه کشتی‌ها محدود نمی‌شود و عوامل دیگری نیز در رشد آن نقش دارند. طبق تحلیل این بانک، حدود هفت دلار از هزینه اضافی حمل هر بشکه نفت به حق بیمه ریسک جنگ در تنگه هرمز مربوط است. افزایش هزینه سوخت نیز حدود چهار دلار و عملیات انتقال نفت از یک کشتی به کشتی دیگر در خلیج عمان، حدود چهار دلار دیگر به هزینه هر بشکه اضافه کرده است.

عملیات انتقال کشتی به کشتی، بخشی از ظرفیت ناوگان نفتکش‌ها را برای مدت بیشتری درگیر می‌کند و از تعداد کشتی‌های در دسترس برای سایر مسیرهای تجاری می‌کاهد. در نتیجه، اختلال در یک منطقه می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را در دیگر مسیرهای تجارت جهانی نفت نیز افزایش دهد.

قیمت نفت برنت از 110 دلار گذشت

‌به گزارش رویترز؛ قیمت نفت هم دیروز چهارشنبه، بیش از یک دلار افزایش یافت. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت را افزایش داده است و هم‌زمان، کاهش ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا از قیمت‌ها حمایت کرده است.

بهای نفت برنت با یک دلار و 59 سنت معادل یک و نیم درصد افزایش، به 110 دلار و 38 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک دلار و 36 سنت معادل یک و چهار دهم درصد افزایش، 99 دلار و 18 سنت در هر بشکه معامله شد.

«سووُرو سارکار» رئیس بخش تحقیقات انرژی بانک دی‌بی‌اس، گفت: قیمت نفت در چند جلسه معاملاتی اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده است.

وی افزود: به‌ باور ما، این نوسانات ترکیبی از شناسایی سود و امیدواری خوش‌بینانه به توافقی با میانجی‌گری قطر یا پاکستان است. در مقابل، این واقعیت نیز وجود دارد که دستیابی به هرگونه توافق همچنان بسیار دور از دسترس است. داده‌های ذخایر مؤسسه نفت آمریکا (API) نیز این وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند. داده‌هایی که نشان می‌دهند ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی در آمریکا همچنان در حال کاهش است. خطرات امنیت دریایی هم رو به افزایش است. شرکت ردیابی کشتی کپلر روز دوشنبه اعلام کرد که طی دو هفته گذشته دست‌کم

18 حمله به کشتی‌ها ثبت شده است.

هم‌زمان، تحلیلگران مؤسسه ال‌اس‌ای‌جی هشدار دادند که ایران نفتکش‌ها را در مناطقی فراتر از تنگه هرمز، از جمله در دریای عمان، هدف قرار می‌دهد. موضوعی که بارگیری نفت خام در خلیج‌فارس و انتقال نفت میان کشتی‌ها برای پشتیبانی از عملیات بارگیری در منطقه را با خطر مواجه کرده است.

در عربستان سعودی، انصارالله یمن هم روز دوشنبه مسئولیت حملاتی به تأسیسات شرکت آرامکوی عربستان در ینبع، میدان نفتی شیبه و فرودگاه‌های ریاض و ابها را به‌عهده گرفت.

در آمریکا، دو مقام وزارت انرژی هم روز سه‌شنبه، اعلام کردند که این وزارتخانه با پالایشگاه‌های سراسر جهان همکاری می‌کند تا تولید سوخت را افزایش دهد؛ اقدامی که در پی کمبود گازوئیل و افزایش قیمت آن در دستور کار قرار گرفته است.

بر‌اساس اطلاعات مؤسسه نفت آمریکا که منابع بازار به آن استناد کرده‌اند، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 16 اکتبر (هفته گذشته)، چهار و 9 دهم میلیون بشکه کاهش یافته است.