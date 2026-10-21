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کد خبر: ۳۴۰۴۴۶
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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جواد قارایی مستند نجات خلبانان ایرانی را می‌سازد

نجات خلبانان ایرانی در جنگ تحمیلی سوم سوژه یک مستند شد.
مستندی با محوریت نجات خلبانان ایرانی توسط جواد قارایی، مستندساز و طبیعت‌گرد ساخته خواهد شد.
در طول جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، جنگنده yak130 ایرانی برای مقابله با F35‌ها بلند شد که مورد هدف قرار گرفت و خلبان آن اجکت کرد. سپس تیم نجاتی توسط جواد قارایی تشکیل شد و خلبانان نجات پیدا کردند.
قارایی در گفت‌وگویی با فارس بیان کرد که قرار است خلبانان و کسانی که در عملیات نجات بودند مقابل دوربین حضور داشته باشند و ماجرا را روایت کنند. این مستند تک قسمتی، در حال تدوین است و به گفته قارایی درخصوص رشادتی است که خلبانان و تیم نجات از خود نشان داده‌اند و برای پخش در اختیار تلویزیون قرار خواهد گرفت تا همه مردم بتوانند ببینند.

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