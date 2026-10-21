فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۴۴۵
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

آغاز طرح ملی «خادم کتاب»

طرح ملی «خادم کتاب» با هدف ترویج کتاب‌خوانی و تسهیل دسترسی مردم به کتاب‌های منتخب، فعالیت خود را در کشور آغاز کرد. در قالب این طرح، فعالان فرهنگی می‌توانند با برپایی میزهای کتاب در مساجد، هیئت‌ها، مدارس، مصلی‌ها و دیگر مراکز فرهنگی، کتاب‌های متناسب با نیاز مخاطبان را عرضه و معرفی کنند. یکی از ویژگی‌های این طرح، واگذاری انتخاب کتاب‌ها به مجریان و خادمان کتاب است؛ به این ترتیب، فعالان فرهنگی می‌توانند با توجه به نیازها و دغدغه‌های مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، آثار مورد نظر خود را برای معرفی و عرضه انتخاب کنند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

از ایران تا آمریکا جنایت با «پوشک بچه» توجیه می‌شود

داری برمی‌گردی؟!

امتحان مسئولان

برده باند کودک‌خوار اپستین: باید ترامپ را ببخشیم!

ریشه‌های تاریخی و تمدنی تقابل غــرب با ایــران

نوجوان ایرانی‌تبار گفت‌ هات‌داگ‌های لس‌آنجلس بو می‌دهد تروریست‌های پهلوی‌چی فحاشی کردند

جغرافیا و مقاومت ایران ماشین جنگی آمریکا را زمینگیر کرد

برخی شهرهای فرانسه از کنترل خارج شدند / ایتالیا از ارتش کمک خواست

اقدامات قانونی برای مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی

توافق ایران و عراق برای اخراج گروه‌های تروریست و تجزیه‌طلب