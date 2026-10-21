آغاز طرح ملی «خادم کتاب»

طرح ملی «خادم کتاب» با هدف ترویج کتاب‌خوانی و تسهیل دسترسی مردم به کتاب‌های منتخب، فعالیت خود را در کشور آغاز کرد. در قالب این طرح، فعالان فرهنگی می‌توانند با برپایی میزهای کتاب در مساجد، هیئت‌ها، مدارس، مصلی‌ها و دیگر مراکز فرهنگی، کتاب‌های متناسب با نیاز مخاطبان را عرضه و معرفی کنند. یکی از ویژگی‌های این طرح، واگذاری انتخاب کتاب‌ها به مجریان و خادمان کتاب است؛ به این ترتیب، فعالان فرهنگی می‌توانند با توجه به نیازها و دغدغه‌های مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، آثار مورد نظر خود را برای معرفی و عرضه انتخاب کنند.