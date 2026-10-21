ادامه حواشی علیه نویسنده ایرلندی به دلیل حمایت از فلسطین

جنجال در فضای رسانه‌ای غرب بر سر سالی رونی، نویسنده ایرلندی به دلیل حمایت از فلسطین و تحریم فرهنگی اسرائیل ادامه‌دار است. پس از اعلام تصمیم او برای اختصاص درآمد حاصل از آثارش به گروه «پالستاین اکشن»، انتشارات فابر‌اند فابر فروش کتاب‌های این نویسنده در بریتانیا را متوقف کرد؛ تصمیمی که با موافقت رونی همراه بود.

مجله آمریکایی «آتلانتیک» در مقاله‌ای به ابعاد حقوقی و سیاسی این ماجرا پرداخته و آن را در مورد تناقض با آزادی بیان بررسی کرده است. این مقاله، ضمن پرداختن به مواضع رونی در حمایت از فلسطین، رویکرد او در قبال تحریم فرهنگی اسرائیل را نیز به نقد می‌کشد. پرونده رونی بار دیگر نشان داده است که حمایت سیاسی نویسندگان از فلسطین تا چه اندازه می‌تواند بر انتشار و دسترسی عمومی به آثارشان تأثیر بگذارد.