نمایش «آنچه دیده نشد» به روایت عکاس فلسطینی

نمایشگاه عکس «آنچه دیده نشد!» با آثاری از محمود ابوحمده، عکاس فلسطینی، در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح شد؛ نمایشگاهی با هدف بازتاب رنج مردم غزه و ثبت تصویری واقعیت‌هایی که در جریان جنگ کمتر دیده شده‌اند.

در آیین افتتاحیه این نمایشگاه، ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران؛ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه؛ سید شهاب‌الدین شکیبا، مدیر مرکز تجسمی حوزه هنری؛ علیرضا اسماعیلی، دبیر فرهنگستان هنر؛ عبدالرحیم فیروززاده، مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل؛ داوود قدرتی، مدیر موزه هنرهای معاصر فلسطین؛ و مسعود ناصری، مدیر مجموعه فرهنگی هنری آسمان حضور داشتند. حاضران در پایان مراسم از آثار به نمایش درآمده بازدید کردند.

محمود ابوحمده در پیام صوتی اختصاصی خود برای این نمایشگاه، عکاسی را حامل «پیام انسان و رنجی طولانی» دانست و ابراز امیدواری کرد که تصاویرش بتوانند بخشی از رنج مردم غزه را به مخاطبان منتقل کنند و در حمایت از مردم فلسطین مؤثر باشند.

ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران نیز در این مراسم، با تأکید بر نقش هنر و رسانه در آگاهی‌بخشی جهانی، اظهار کرد که انتشار تصاویر و روایت‌های مربوط به غزه در تغییر نگاه بخشی از افکار عمومی جهان به مسئله فلسطین نقش داشته است. او همچنین از عکاسان و فعالان رسانه‌ای فلسطینی که در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند، قدردانی کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز با اشاره به جایگاه انسان‌دوستی در فرهنگ ایرانی، عکس‌های این نمایشگاه را فراتر از آثار هنری و ابزاری برای ثبت و مستندسازی وقایع تاریخی توصیف کرد. او تأکید کرد که پشت هر تصویر، زندگی و رؤیایی نهفته است و ثبت این واقعیت‌ها می‌تواند مانع فراموشی رنج قربانیان شود.