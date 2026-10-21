امین‌الاسلام تهرانی

اشاره

این گزارش با رویکردی انتقادی به استعمار غربی، سه لایه کمتر دیده‌شده از سلطه اروپایی را بررسی می‌کند: تصرف زمان و ریتم زندگی روزمره، انقراض دانش بومی غیرمکتوب، و شکل‌گیری هویت‌های جعلی از طریق نقشه‌برداری و نام‌گذاری. استدلال محوری متن آن است که استعمار صرفاً پروژه‌ای نظامی یا اقتصادی نبود، بلکه رژیمی برای بازتولید واقعیت به‌شمار می‌رفت که امکان‌های تجربه، دانستن و تعلق را از نو تعریف کرد. قدرت‌های اروپایی با تحمیل ساعت مکانیکی، تقویم گریگوری و نظم صنعتی کار، ریتم‌های طبیعی و آیینی جوامع مستعمره را درهم شکستند و زمان را به ابزاری برای انضباط و استخراج تبدیل کردند. هم‌زمان، دانش‌های زنده و غیرمکتوب کشاورزی، پزشکی گیاهی، نجوم محلی و مدیریت آب را با برچسب خرافات و جهل سرکوب کردند تا انحصار علمی و تجاری خود را تثبیت سازند. در بُعد سوم، نقشه‌برداری و سرشماری استعماری جوامع سیال را به واحدهای قومی و ملی ثابت تبدیل کرد و هویت‌هایی ساخت که هنوز منشأ بسیاری از تنش‌های معاصرند. گزارش نشان می‌دهد این سازوکارها پس از خروج نیروهای نظامی نیز در قالب وابستگی معرفتی، اضطراب زمانی و مرزهای مصنوعی به حیات خود ادامه داده‌اند. بازشناسی انتقادی این میراث، پیش‌شرط هر تلاشی برای بازپس‌گیری حق تعریف زمان، دانش و هویت از درون تجربه‌های محلی است و ضرورتی نظری و سیاسی برای گسستن از منطق استعماری به‌شمار می‌رود.

سرویس خارجی-

استعمار غربی را نمی‌توان صرفاً به‌مثابه مجموعه‌ای از فتح‌های نظامی و استخراج‌های اقتصادی فهمید. در لایه‌های عمیق‌تر، این پدیده پروژه‌ای برای بازتولید واقعیت بود؛ پروژه‌ای که نه‌تنها بر سرزمین و بدن، بلکه بر خودِ امکان‌های تجربه، دانستن و تعلق‌داشتن اعمال قدرت می‌کرد. قدرت استعماری اروپایی با ادعای جهان‌شمولی و عقلانیت، نظام‌های معنایی و زیستی جوامع دیگر را بی‌اعتبار ساخت و به‌جای آن‌ها چارچوب‌هایی نشاند که زندگی را تنها در قالب منطق سرمایه، نظم اداری و سلسله‌مراتب نژادی قابل‌تصور می‌کرد. آنچه در ظاهر پیشرفت و تمدن نامیده می‌شد، در باطن تلاشی بود برای تحمیل یک رژیم هستی‌شناختی واحد بر کثرت شیوه‌های بودن.

این رژیم قدرت از طریق سازوکارهایی عمل می‌کرد که اغلب نامرئی یا فنی به‌نظر می‌رسیدند. ابزارهای اندازه‌گیری، طبقه‌بندی، ثبت و استانداردسازی، بیش از آن‌که خنثی باشند، حامل خشونتی معرفتی بودند که مرزهای میان خودی و دیگری، معتبر و نامعتبر، پیشرفته و عقب‌مانده را از نو ترسیم می‌کردند.

استعمار با این ابزارها نه‌تنها منابع را تصاحب کرد، بلکه سوژه‌هایی ساخت که باید خود را در نسبت با معیارهای تحمیلی بازتعریف می‌کردند. نتیجه، گسستی عمیق در پیوستگی تاریخی و فرهنگی جوامع مستعمره بود؛ گسستی که هویت، دانش و حتی احساس زمان را از ریشه‌های محلی‌شان جدا ساخت و آن‌ها را به اشیایی قابل‌مدیریت در دستگاه امپراتوری تبدیل کرد.

بررسی این ابعاد کمتر دیده‌شده سلطه، ضرورتی نظری و سیاسی است. تا زمانی که استعمار تنها در قالب غارت آشکار یا اشغال نظامی فهمیده شود، لایه‌های ماندگارتر آن — لایه‌هایی که هنوز در ساختارهای ذهنی، اداری و معرفتی جهان معاصر حضور دارند — از دید پنهان می‌مانند. بازشناسی انتقادی این میراث، پیش‌شرط هر تلاشی برای گسستن از منطق استعماری و بازپس‌گیری امکان‌های دیگری از زندگی، دانستن و باهم‌بودن است؛ امکان‌هایی که استعمار غربی کوشید آن‌ها را برای همیشه از صحنه خارج

کند.

پرده اول

استعمار غربی هرگز صرفاً به تصرف زمین و منابع محدود نماند؛ یکی از عمیق‌ترین و کمتر دیده‌شده‌ترین اشکال سلطه آن، تصرف زمان بود. قدرت‌های استعماری اروپا با تحمیل ساعت مکانیکی، تقویم گریگوری و ریتم صنعتی کار، ریتم‌های طبیعی، آیینی و جمعی جوامع مستعمره را درهم شکستند و زمان را به ابزاری برای کنترل و استخراج تبدیل کردند. این مداخله زمانی، که اغلب زیر پوشش «تمدن» و «پیشرفت» پنهان می‌شد، در واقع بخشی از پروژه گسترده‌تر انقیاد بود: مردمی که زمان خود را از دست بدهند، دیگر نمی‌توانند به‌راحتی بر سرنوشت خود مسلط باشند.

زمان پیش از استعمار

پیش از ورود استعمارگران، بسیاری از جوامع آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین زمان را بر اساس چرخه‌های طبیعی، فصل‌های کشاورزی، حرکت خورشید و ماه، و آیین‌های مذهبی می‌سنجیدند. زمان نه خطی و یکنواخت، بلکه چرخه‌ای، انعطاف‌پذیر و وابسته به نیازهای جمعی بود. کار و استراحت، جشن و سوگواری، و حتی خواب و خوراک، در هماهنگی با محیط و سنت شکل می‌گرفت. استعمارگران غربی این نظام‌های زمانی را «ابتدایی» و «غیرعلمی» خواندند و با تحقیر، آن‌ها را کنار گذاشتند تا جای خود را به ساعت دقیق اروپایی بدهند؛ ساعتی که نه برای زندگی، بلکه برای تولید طراحی شده بود.

سازوکار این تحمیل، سیستماتیک و بی‌رحمانه بود. از قرن نوزدهم به بعد، مقامات استعماری در هند، آفریقا و کارائیب، نصب ساعت‌های عمومی در میدان‌ها، ادارات و ایستگاه‌های راه‌آهن را اجباری کردند. تقویم گریگوری جایگزین تقویم‌های محلی شد و تعطیلات رسمی مسیحی یا اروپایی جای آیین‌های بومی را گرفت. مدارس استعماری کودکان را مجبور می‌کردند از همان سنین پایین با زنگ مدرسه و جدول زمانی دقیق خو بگیرند. هدف آشکار بود: ایجاد سوژه‌هایی که بتوانند در ساعت مشخصی سر کار حاضر شوند، بدون چون‌وچرا کار کنند و در زمان تعیین‌شده بازگردند.

زمان در خدمت سرمایه

انگیزه اصلی این تغییر زمانی، کاملاً اقتصادی و استثماری بود. مزارع نیشکر، معادن طلا و کارخانه‌های نساجی استعماری به نیروی کاری نیاز داشتند که هم‌زمان و هماهنگ عمل کند. ریتم طبیعی کشاورزان و کارگران بومی که بر اساس فصل باران یا چرخه محصولات تنظیم می‌شد، برای سرمایه‌داری استعماری ناکارآمد تلقی می‌گردید. بنابراین زمان صنعتی اروپایی -روز کاری هشت‌ساعته، هفته شش‌روزه و ساعت دقیق شروع و پایان کار- به‌عنوان ابزار انضباط تحمیل شد. هر دقیقه «هدررفته» به معنای سود کمتر برای کمپانی‌های اروپایی بود و هر تأخیر با جریمه، شلاق یا اخراج پاسخ داده می‌شد. تأثیر این تحمیل بر زندگی روزمره ویرانگر بود. کارگران معادن آفریقای جنوبی یا مزارع کارائیب ناگهان مجبور شدند خواب خود را با شیفت‌های شبانه صنعتی تنظیم کنند؛ شیفت‌هایی که هیچ نسبتی با ریتم بدن و محیط محلی نداشت. وعده‌های غذایی سنتی که اغلب جمعی و طولانی بودند، جای خود را به وعده‌های کوتاه و شتاب‌زده دادند تا تولید مختل نشود. آیین‌های جمعی که زمان را به امری مقدس تبدیل می‌کردند، به «اتلاف وقت» تقلیل یافتند و در بسیاری موارد ممنوع یا محدود شدند. نتیجه، ازهم‌گسیختگی تدریجی بافت اجتماعی بود.

در هند بریتانیا، این فرایند به‌ویژه خشونت‌بار بود. مقامات استعماری با معرفی راه‌آهن و تلگراف، زمان را در سراسر شبه‌قاره یکدست کردند تا حرکت کالاها و نیروها دقیق شود. کشاورزان هندی که قرن‌ها بر اساس تقویم قمری و فصل‌های موسمی کار می‌کردند، ناگهان با مهلت‌های مالیاتی و تحویل محصولات بر اساس تقویم گریگوری روبه‌رو شدند. تأخیر در پرداخت، حتی اگر ناشی از خشکسالی یا سیل بود، به مصادره زمین می‌انجامید. زمان اروپایی به ابزاری برای سلب مالکیت تبدیل شد.

در آفریقا نیز الگوی مشابهی تکرار شد. استعمارگران بلژیکی در کنگو، فرانسوی‌ها در غرب آفریقا و بریتانیایی‌ها در شرق قاره، کارگران را با زنگ و سوت به صف می‌کردند و هرگونه انحراف از برنامه زمانی را نشانه «تنبلی ذاتی» می‌دانستند. این گفتمان نژادپرستانه، که هنوز هم پژواک آن در کلیشه‌های معاصر شنیده می‌شود، در واقع پوششی بود برای پنهان کردن خشونت ساختاری زمان استعماری. بدن‌های خسته و بیمار کارگران، هزینه انسانی این «نظم زمانی» بودند.

میراث زنده زمان استعماری

میراث این مداخله تا امروز ادامه دارد. بسیاری از جوامع پسااستعماری هنوز با تقویم و ساعت اروپایی زندگی می‌کنند، در حالی که ریتم‌های درونی‌شان همچنان با آن ناسازگار است. الگوی کار مدرن، اضطراب ناشی از دیر رسیدن، و حتی اختلالات خواب گسترده در شهرهای بزرگ جنوب جهانی، تا حدی ریشه در همان گسست استعماری دارند. زمان دیگر متعلق به مردم نیست؛ بلکه چیزی است که باید «مدیریت» شود، درست همان‌طور که استعمارگران می‌خواستند.

با این حال، مقاومت‌هایی پنهان و پایدار شکل گرفته است. در بسیاری از جوامع، مردم به‌طور غیررسمی زمان «خود» را حفظ کرده‌اند: جلسات خانوادگی که ساعت رسمی را نادیده می‌گیرند، آیین‌هایی که بر اساس تقویم قمری برگزار می‌شوند، و حتی شیوه‌های کار غیررسمی که از منطق تولید صنعتی می‌گریزند. این مقاومت‌های روزمره نشان می‌دهد که زمان استعماری هرگز به‌طور کامل درونی نشده است.

در نهایت، میراث استعماری در ریتم زندگی و زمان، یادآور این حقیقت است که سلطه غربی نه‌تنها بر فضا، بلکه بر خودِ تجربه زیسته انسان‌ها اعمال شد. ساعت و تقویم اروپایی ابزارهای بی‌طرف علمی نبودند؛ سلاح‌هایی بودند برای بازتعریف زندگی به نفع سرمایه و امپراتوری. تا زمانی که این میراث زمانی به‌طور انتقادی بازشناسی و به چالش کشیده نشود، بخش مهمی از آزادی جوامع پسااستعماری همچنان ناقص خواهد ماند.

پرده دوم

استعمار غربی تنها به غارت اشیای مادی و آثار موزه‌ای بسنده نکرد؛ یکی دیگر از مخرب‌ترین وجوه آن، انقراض نظام‌مند دانش بومی غیرمکتوب بود. تکنیک‌های کشاورزی که نسل‌به‌نسل سینه‌به‌سینه منتقل شده بودند، پزشکی گیاهی که قرن‌ها سلامت جوامع را تضمین می‌کرد، نجوم محلی که زمان کشت و کوچ را تعیین می‌نمود و روش‌های پیچیده مدیریت آب، همگی هدف حمله‌ای خاموش اما ویرانگر قرار گرفتند. استعمارگران اروپایی این دانش‌ها را نه به‌عنوان میراث بشری، بلکه به‌مثابه موانعی بر سر راه «تمدن» خود می‌دیدند و با تحقیر و سرکوب، مسیر نابودی‌شان را هموار

کردند.

ماهیت زنده دانش بومی

دانش بومی غیرمکتوب اساساً ماهیتی زنده، تجربی و وابسته به زبان و آیین داشت. این دانش در قالب داستان‌ها، ترانه‌ها، آیین‌های فصلی و آموزش عملی از استاد به شاگرد منتقل می‌شد و با محیط طبیعی هر منطقه عمیقاً پیوند خورده بود. برخلاف دانش مکتوب اروپایی که مدعی جهان‌شمولی بود، دانش بومی دقیق، محلی و سازگار با اکوسیستم‌های خاص شکل گرفته بود. استعمارگران غربی با برچسب‌زدن «خرافات» و «جهل» به این نظام‌ها، زمینه اخلاقی لازم برای نابودی‌شان را فراهم آوردند و خود را تنها حاملان علم حقیقی معرفی کردند.

سازوکار این انقراض چندلایه و سیستماتیک بود. مدارس استعماری زبان‌های محلی را ممنوع یا تحقیر می‌کردند و کودکان را مجبور می‌ساختند تنها به زبان قدرت‌های اروپایی بیاموزند. با مرگ زبان، زنجیره انتقال دانش نیز پاره می‌شد. مبلغان مذهبی و مقامات اداری، آیین‌هایی را که حامل دانش بودند — از جمله مراسم مرتبط با کشت و درمان — ممنوع یا مسخره می‌کردند. هم‌زمان، معرفی بذرهای تجاری، داروهای شیمیایی و سیستم‌های آبیاری وارداتی، دانش محلی را به حاشیه راند و نسل‌های جدید را از آن بی‌نیاز نشان

داد.

سودای انحصار علمی و تجاری

انگیزه اصلی این سرکوب، نه پیشرفت علمی، بلکه تثبیت سلطه اقتصادی و ایدئولوژیک بود. دانش بومی کشاورزی و مدیریت آب، جوامع را تا حد زیادی خودکفا نگه می‌داشت و وابستگی به بازار و فناوری اروپایی را کاهش می‌داد. با نابودی این دانش، مستعمرات به بازارهای دائمی برای محصولات و خدمات استعماری تبدیل شدند. پزشکی گیاهی نیز که اغلب رایگان یا کم‌هزینه بود، جای خود را به داروهای وارداتی گران‌قیمت داد و سود شرکت‌های دارویی اروپایی را تضمین کرد. دانش بومی تهدیدی برای انحصار علمی و تجاری غرب به شمار می‌رفت و باید از میان برداشته می‌شد.

در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب، نمونه‌ها بسیارند. در هند بریتانیا، نظام‌های پیچیده آبیاری سنتی که بر اساس دانش محلی از جریان‌های فصلی و ذخیره‌سازی آب ساخته شده بودند، با کانال‌های بزرگ استعماری جایگزین شدند. این کانال‌ها اغلب بدون توجه به اکوسیستم محلی طراحی می‌شدند و در بلندمدت به شورشدن خاک و کاهش حاصلخیزی انجامیدند. کشاورزان که دیگر به دانش اجدادی دسترسی نداشتند، ناچار شدند به بذرها و کودهای وارداتی وابسته شوند؛ وابستگی‌ای که هنوز هم در بسیاری از مناطق ادامه دارد.

سرکوب پزشکی گیاهی

پزشکی گیاهی یکی دیگر از قربانیان اصلی بود. در آفریقا و آمریکای لاتین، درمانگران سنتی که با صدها گونه گیاهی آشنایی دقیق داشتند، از سوی مقامات استعماری به‌عنوان جادوگر یا شیاد معرفی و در مواردی مجازات می‌شدند. دانشی که می‌توانست اساس پژوهش‌های دارویی مدرن قرار گیرد، به‌جای مستندسازی، سرکوب شد. امروز بسیاری از جوامع همان بیماری‌هایی را که اجدادشان با گیاهان محلی درمان می‌کردند، با داروهای شیمیایی گران‌قیمت و اغلب وارداتی مداوا می‌کنند؛ در حالی که بخش بزرگی از آن دانش گیاهی برای همیشه از دست رفته است.

نجوم و دانش هواشناسی محلی نیز سرنوشت مشابهی یافت. جوامع بومی اقیانوسیه، آفریقا و آسیا با رصد دقیق ستارگان و الگوهای جوی، زمان کشت، صید و کوچ را تعیین می‌کردند. استعمارگران این دانش را بی‌ارزش خواندند و تقویم و ابزارهای اروپایی را جایگزین کردند. نتیجه آن شد که بسیاری از جوامع توانایی پیش‌بینی و سازگاری مستقل با تغییرات اقلیمی محلی را از دست دادند و به داده‌های هواشناسی متمرکز و اغلب دیرهنگام وابسته شدند. پیامدهای این انقراض تا به امروز ادامه دارد. جوامعی که دانش بومی خود را از دست داده‌اند، ناچارند مشکلاتی چون کمبود آب، کاهش تنوع زیستی و بیماری‌های رایج را با راه‌حل‌های وارداتی و پرهزینه حل کنند. این وابستگی نه‌تنها اقتصادی، بلکه معرفتی است: تصور می‌شود که تنها دانش غربی معتبر است و هرچه بومی بوده، عقب‌مانده و ناکارآمد. بدین‌ترتیب، استعمار حتی پس از خروج رسمی نیروهای نظامی، در شکل سلطه معرفتی به حیات خود ادامه می‌دهد.

با وجود شدت تخریب، قطعاتی از این دانش هنوز در حاشیه زنده مانده‌اند. برخی جوامع روستایی و گروه‌های بومی، به‌رغم فشارهای استعماری و پسااستعماری، بخش‌هایی از دانش کشاورزی، گیاهی و آبیاری را حفظ کرده‌اند. این باقی‌مانده‌ها نشان می‌دهند که انقراض کامل نبوده و امکان بازیابی وجود دارد؛ مشروط بر آن‌که اراده سیاسی و معرفتی برای شنیدن دوباره این صداهای خاموش شکل بگیرد.

در نهایت، انقراض دانش بومی غیرمکتوب یکی از عمیق‌ترین جنایت‌های استعمار غربی بود؛ جنایتی که نه با گلوله، بلکه با سکوت و تحقیر انجام شد. استعمارگران با نابود کردن این دانش، نه‌تنها گذشته جوامع مستعمره را پاک کردند، بلکه توانایی آن‌ها برای ساختن آینده‌ای مستقل را نیز تضعیف کردند. بازشناسی و احیای این میراث، صرفاً یک پروژه فرهنگی نیست؛ ضرورتی است برای گسستن زنجیره‌های وابستگی‌ای که هنوز از دل همان پروژه استعماری تغذیه می‌کنند.

پرده سوم

استعمار غربی تنها به تصرف سرزمین و منابع اکتفا نکرد؛ یکی از عمیق‌ترین و ماندگارترین اشکال سلطه آن، بازتعریف هویت‌ها از طریق نقشه‌برداری، نام‌گذاری و طبقه‌بندی اداری بود. قدرت‌های اروپایی با کشیدن خطوط روی کاغذ، جوامع سیال و چندلایه را به واحدهای قومی و ملی ثابت تبدیل کردند و هویت‌هایی ساختند که پیش از ورودشان یا وجود نداشت یا به‌کلی متفاوت بود. این مهندسی هویتی، که اغلب زیر پوشش «نظم» و «علم» پنهان می‌شد، ابزاری برای کنترل آسان‌تر جمعیت‌ها و توجیه سلطه بود.

نقشه به‌مثابه سلاح

نقشه‌برداری استعماری هرگز عملی بی‌طرف و فنی نبود. نقشه‌برداران بریتانیایی، فرانسوی و بلژیکی با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری اروپایی، مرزهایی ترسیم می‌کردند که هیچ نسبتی با واقعیت‌های اجتماعی، زبانی یا تاریخی محلی نداشت. رودخانه‌ها، کوه‌ها و مسیرهای تجاری که قرن‌ها جوامع را به هم پیوند می‌دادند، ناگهان به خطوط جداکننده تبدیل شدند. نتیجه، خلق واحدهای سیاسی مصنوعی بود که ساکنانشان را مجبور می‌کرد هویت خود را بر اساس مرزهای جدید بازتعریف کنند.

سرشماری و طبقه‌بندی اداری نقش مکمل این فرایند را ایفا می‌کرد. مقامات استعماری برای مدیریت مالیات، نیروی کار و امنیت، جمعیت‌ها را در قالب مقوله‌های قومی خشک و ثابت ثبت می‌کردند. آنچه پیش‌تر هویت‌های سیال، خویشاوندی و محلی بود، به «قبیله» یا «نژاد» تبدیل شد. این طبقه‌بندی‌ها اغلب بر اساس مشاهدات سطحی یا منافع اداری شکل می‌گرفت و سپس به‌عنوان واقعیت علمی به خود جوامع تحمیل می‌شد.

مهندسی هویت در آفریقا

در آفریقا این مهندسی هویتی ابعاد فاجعه‌باری یافت. در رواندا، مقامات بلژیکی تمایز میان هوتو و توتسی را که پیش‌تر بیشتر اجتماعی و اقتصادی بود، به یک شکاف نژادی سخت تبدیل کردند و کارت‌های هویتی صادر کردند که افراد را برای همیشه در یکی از این دو دسته قرار می‌داد. در نیجریه بریتانیا، ده‌ها گروه زبانی و فرهنگی که روابط پیچیده‌ای با یکدیگر داشتند، در قالب چند «قبیله بزرگ» خلاصه شدند تا اداره غیرمستقیم آسان‌تر شود. این تقسیم‌بندی‌های مصنوعی بعدها به سوخت درگیری‌های خونین پسااستعماری تبدیل شدند.

فرانسوی‌ها در غرب آفریقا نیز الگوی مشابهی را پیاده کردند. آن‌ها با ایجاد واحدهای اداری بزرگ و نام‌گذاری یکدست، هویت‌های محلی را در قالب ساختارهای استعماری ادغام کردند. بسیاری از نام‌های جغرافیایی بومی حذف یا فرانسوی شدند و شهرها و مناطق با نام مقامات یا قدیسان اروپایی شناخته شدند. این نام‌گذاری نه‌تنها حافظه مکانی را پاک می‌کرد، بلکه ساکنان را وادار می‌ساخت جهان پیرامون خود را از دریچه زبان و منطق استعمارگر ببینند.

در آمریکای لاتین نیز اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها با نقشه‌برداری و سرشماری، جوامع بومی را در مقوله‌های حقوقی جدید جای دادند. گروه‌هایی که پیش‌تر بر اساس روستا، نسب یا اتحادهای آیینی تعریف می‌شدند، به «هندو» یا دسته‌های قومی ثابت تبدیل شدند. این طبقه‌بندی‌ها بعدها اساس نظام‌های تبعیض‌آمیز و سیاست‌های زمینی قرار گرفت و هنوز هم در بسیاری از کشورهای منطقه پیامدهای سیاسی دارد.

میراث مرزهای مصنوعی

هند بریتانیا نمونه دیگری از این مهندسی هویتی است. سرشماری‌های استعماری، جمعیت شبه‌قاره را در قالب کاست‌ها و گروه‌های مذهبی خشک ثبت کردند و هویت‌هایی ساختند که پیش‌تر بسیار انعطاف‌پذیرتر بودند. مرزهای استانی و بعدها مرزهای ملی، جوامعی را که قرن‌ها در هم تنیده بودند از هم جدا کرد و زمینه تنش‌های هویتی درازمدت را فراهم آورد. نام‌گذاری شهرها و خیابان‌ها به زبان انگلیسی نیز بخشی از همین پروژه بازتعریف حافظه بود.

این هویت‌های جعلی پس از استقلال نیز به حیات خود ادامه دادند. بسیاری از دولت‌های پسااستعماری، مرزها و مقوله‌های قومی به‌جامانده از استعمار را پذیرفتند و حتی تقویت کردند، زیرا برای مشروعیت‌بخشی به قدرت خود به آن‌ها نیاز داشتند. نتیجه آن شد که درگیری‌های قومی و ملی‌گرایی‌های افراطی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، اغلب ریشه در همان خطوط مصنوعی داشتند که زمانی روی میز مقامات اروپایی کشیده شده بودند.

مقاومت در برابر این هویت‌سازی استعماری هرگز کامل متوقف نشد. برخی جوامع با حفظ نام‌های محلی، روایت‌های شفاهی و شبکه‌های خویشاوندی، تلاش کردند از چارچوب‌های تحمیلی بگریزند. با این حال، قدرت نقشه‌ها و اسناد اداری چنان بود که حتی امروز بسیاری از هویت‌های قومی و ملی که بدیهی فرض می‌شوند، ردپای مهندسی استعماری را بر پیشانی دارند.

در نهایت، شکل‌گیری هویت‌های جعلی از طریق نقشه‌برداری و نام‌گذاری نشان می‌دهد که استعمار غربی نه‌تنها بدن‌ها و زمین‌ها، بلکه خودِ تصور جمعی از «ما» و «آن‌ها» را نیز تسخیر کرد. آنچه امروز به‌عنوان واقعیت قومی یا ملی پذیرفته می‌شود، در بسیاری موارد محصول تصمیم‌های اداری قدرت‌های اروپایی است که منافع خود را بر پیچیدگی‌های زنده جوامع محلی ترجیح دادند. بازشناسی این جعلی‌بودن، پیش‌شرط هر گفت‌وگوی صادقانه درباره مرز، قومیت و ملی‌گرایی در جهان معاصر است.

سرانجام بحث

در پایان گفتنی است، استعمار غربی را باید نه به‌عنوان مجموعه‌ای از رویدادهای تاریخی سپری‌شده، بلکه به‌مثابه رژیمی فهمید که هنوز در ساختارهای عمیق تجربه، معرفت و تعلق حضور دارد. آنچه در این گزارش بررسی شد، نشان می‌دهد که سلطه اروپایی صرفاً بر سطح پدیده‌ها نماند و کوشید خودِ امکان‌های زیستن، دانستن و باهم‌بودن را از نو تعریف کند. این پروژه با تحمیل چارچوب‌هایی که زندگی را تنها در قالب نظم، تولید و طبقه‌بندی اروپایی معنادار می‌ساخت، جوامعی را از ریشه‌های زیستی و فرهنگی‌شان گسست و آن‌ها را به سوژه‌هایی وابسته تبدیل کرد که حتی پس از خروج نیروهای نظامی، همچنان در مدار منطق استعماری می‌چرخند. بازشناسی این لایه‌های پنهان، پیش‌شرط هر تحلیل جدی از وضعیت پسااستعماری است.

تا زمانی که این میراث به‌طور انتقادی بازاندیشی نشود، آزادی جوامع جنوب جهانی ناقص و شکننده خواهد ماند. گسستن از منطق استعماری نیازمند چیزی بیش از تغییر سیاسی یا اقتصادی است؛ نیازمند بازپس‌گیری حق تعریف زمان، دانش و هویت از درون تجربه‌های محلی و تاریخی خود جوامع است. تنها با چنین بازپس‌گیری‌ای می‌توان از بازتولید پنهان سلطه جلوگیری کرد و امکان‌های دیگری از زندگی جمعی را که استعمار کوشید برای همیشه حذف کند، دوباره زنده ساخت. این وظیفه، هم نظری و هم عملی، همچنان پیش روی ماست.