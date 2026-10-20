مشهد - خبرنگار کیهان:

تولیت آستان قدس رضوی گفت: محبت اهل‌بیت(ع)، مرزهای جغرافیایی و سیاسی را میان ملت‌های ایران و عراق از میان برداشته و آنان را به هم پیوند داده است.

به گزارش ایرنا، آیت‌الله احمد مروی در جمع موکب‌داران عراقی در تالار قدس حرم رضوی افزود: دو کشور ایران و عراق به واسطه عشق به اهل‌بیت(ع) با وجود مرزهای ظاهری، یک ملت هستند.

وی با اشاره به حضور باشکوه و پرشور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در کشوری دیگر، آن را حماسه‌ای کم‌نظیر و شگفت‌انگیز خواند و بیان کرد: این حضور جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت‌های ایران و عراق بود که در جهان نظیری برای آن نمی‌توان یافت.

تولیت آستان قدس رضوی استقبال باشکوه و میلیونی مردم عراق از تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را جلوه‌ای از پیوند عمیق دو ملت دانست و گفت: این حماسه برای دشمنان قابل‌تحمل نیست.

مروی در ادامه بیان کرد: دشمن حتی با پایان حضور نظامی خود در عراق نیز از توطئه دست نمی‌کشد و می‌کوشد با بهره‌گیری از رسانه‌ها، فضای مجازی و عوامل نفوذی، میان ۲ ملت ایران و عراق جدایی و اختلاف ایجاد کند. به گفته وی، دشمنان می‌دانستند اتحاد ایران و عراق، به‌عنوان دو ملت قدرتمند و شیعه با تمدنی تاریخی، می‌تواند جایگاه آمریکا را در منطقه به خطر بیندازد.

وی ادامه داد: دشمنان همچنین با تحریک صدام برای آغاز جنگ به دنبال ایجاد دشمنی و کینه میان دو ملت ایران و عراق بودند تا با ریخته‌شدن خون مردم دو کشور، پیوند دو ملت را برای سال‌ها تضعیف کنند و مانع شکل‌گیری اتحاد میان آن‌ها شوند.