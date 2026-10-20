نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی تالش برگزار شد

تالش- خبرنگار کیهان:

جلسه نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی با حضور مهندس شهرام امانی مریان، بخشدار مرکزی تالش، در محل بخشداری مرکزی تالش برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مهندس امانی، بخشدار مرکزی تالش، ضمن عرض خیرمقدم، طی سخنانی با بیان اینکه دهیاران نماینده وزارت کشور در سطح روستاها هستند و باید با همت و تلاش بیش از سال‌های گذشته در جهت عمران و آبادانی روستاها اقدام کنند، اظهار داشت: دهیاران به فکر ایجاد منابع درآمدی برای دهیاری‌ها با استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در روستاها باشند. بخشدار مرکزی خطاب به دهیاران افزود: دهیاران باید اولویت‌های کاری خود را مشخص کنند. مسائل بهداشتی روستاها، مسائل امنیتی، نظارت بر پیشبرد پروژه‌های عمرانی، نگهداری از تأسیسات و نظارت بر این امر و… باید در اولویت اول فعالیت خود قرار دهند.