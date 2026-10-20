بوشهر ـ خبرنگار کیهان:

مدیرکل استاندارد استان بوشهر از کاهش قابل‌توجه زمان پاسخ‌گویی به ارجاعات گمرکی و کسب رتبه نخست کشور در این شاخص خبر داد. میانگین این زمان که در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، ۱۴.۳ روز بود، در خردادماه به ۷.۲ روز رسید و اکنون به ۱.۱۵ روز کاهش یافته است.

ایمان موافق دهدشتی در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد اعلام کرد که این دستاورد با برنامه‌ریزی، آموزش مستمر، همکاری فعالان اقتصادی و حمایت مدیریت ارشد استان محقق شده است.

وی تأکید کرد که تسریع در پاسخ‌گویی گمرکی به معنای کاهش نظارت بر کیفیت کالاها نیست و حفظ سلامت و ایمنی جامعه همچنان در اولویت قرار دارد. به گفته او، کاهش زمان ارزیابی انطباق کالاها می‌تواند ضمن جلوگیری از توقف محموله‌ها و کاهش هزینه‌های انبارداری و دموراژ، مزیت رقابتی بنادر و گمرکات بوشهر را افزایش دهد.

رد ۲۷ محموله وارداتی به دلیل مغایرت با استاندارد

مدیرکل استاندارد بوشهر با اشاره به عملکرد این اداره در حوزه تجارت خارجی گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۳ هزار و ۵۸۶ اظهارنامه وارداتی از نظر انطباق با الزامات استاندارد بررسی شد که ۲۷ محموله به دلیل رعایت نکردن ضوابط کیفی مردود اعلام شدند. همچنین ۳۸۰ اظهارنامه صادراتی، عمدتاً مربوط به فرآورده‌های نفتی، خرما و کشمش، مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد.

موافق دهدشتی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد «مسیر سبز» ویژه بازرگانان و برندهای خوش‌نام خبر داد. به گفته وی، با اجرای سازوکار «خروج با تعهد عدم مصرف» برای کالاهای غیرمشمول گروه‌های پرریسک سلامت، امکان انتقال محموله‌ها به انبارهای اختصاصی و جلوگیری از رسوب کالا فراهم شده است؛ البته توزیع نهایی این کالاها همچنان به دریافت مجوز قطعی وابسته خواهد بود.

حرکت به سمت نظارت هوشمند بر کالاها

وی طبقه‌بندی کالاها در چهار گروه کم‌ریسک، ریسک متوسط، پرریسک و بسیار پرریسک را از رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد عنوان کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی استاندارد، روند جایگزینی شیوه‌های سنتی با نظام مقررات فنی آغاز شده و قرار است تا پایان سال ۱۴۰۷ نهادینه شود. هدف از این تغییر، تمرکز بیشتر بر ایمنی و سلامت و جلوگیری از ایجاد موانع غیرضروری در تجارت است.

او درباره واردات کولرهای گازی نیز توضیح داد که ترخیص این تجهیزات تنها در صورت احراز دو رده بالای برچسب انرژی از طریق آزمون‌های آزمایشگاهی معتبر امکان‌پذیر است و مقررات بر اساس زمان ورود کالا به مرز اعمال می‌شود.

نظارت بر بازار و مقابله با کم‌فروشی

مدیرکل استاندارد استان با اشاره به اجرای «طرح امین» گفت: بازرسی‌های دوره‌ای از نازل‌های سوخت، ترازوها، باسکول‌ها و اوزان بسته‌بندی به‌طور مستمر برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

وی افزود: در سال گذشته، ۱۰۰ نمونه طلا از بازار استان خریداری و آزمایش شد که نتایج آن، وضعیت مطلوب رعایت عیار طلا در بوشهر را نشان می‌دهد.

موافق دهدشتی از شهروندان خواست برای بررسی اصالت نشان استاندارد محصولات، کد ۱۰رقمی درج‌شده در زیر نشان را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند.

توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی و تأکید بر ایمنی شهربازی‌ها

وی در بخش پایانی سخنان خود از پیگیری برای احداث آزمایشگاه مرجع و پژوهشکده منطقه‌ای استاندارد در استان و همچنین استقرار نمایندگی این سازمان در شهرستان دشتستان خبر داد.

مدیرکل استاندارد بوشهر همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در شهربازی‌ها گفت: ظاهر مناسب تجهیزات تفریحی به‌تنهایی مجوز فعالیت آن‌ها نیست و استفاده از وسایل بازی تنها پس از بررسی مدارک فنی، انجام بازرسی‌های دوره‌ای و دریافت تأییدیه رسمی از شرکت‌های صلاحیت‌دار مجاز خواهد بود.