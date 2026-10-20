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کد خبر: ۳۴۰۴۱۸
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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شرکت‌های فولادی چهارمحال و بختیاری خواسته‌های خود را اعلام کردند

شهرکرد ـ خبرنگار کیهان: 
مدیرکل صمت استان چهارمحال و بختیاری از سفر یک‌روزه و میدانی محمدرضا کریمی، مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، به این استان خبر داد.
حسن شمسی‌پور گفت: در این سفر یک‌روزه برخی از شرکت‌های فولادی استان خواسته‌های خود را برای مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت مطرح کردند و وی در زمینه تحقق آن‌ها قول مساعد داد.
صاحبان شرکت‌های فولادی خواسته‌های خود را از جمله تخصیص ارز خرید و واردات ماشین‌آلات خط تولید شرکت فولاد سفیددشت، رفع مشکلات تأمین مواد اولیه شرکت فولاد سفیددشت و تأمین و تخصیص ارز جهت خرید بخشی از ماشین‌آلات خط تولید شرکت فولاد تاراز عنوان داشتند. کریمی همچنین با تخصیص ارز برای توسعه و ایجاد خط بلک پلیت شرکت فولاد توان‌آور آسیا موافقت کرد. شمسی‌پور ابراز امیدواری کرد: در این سفر یک‌روزه و بازدید میدانی مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت به استان چهارمحال و بختیاری و مساعدت‌هایی که صورت پذیرفت، رفع مشکلات بخش تولید و توسعه شرکت‌های مذکور در زمینه تولید مستمر و اشتغال پایدار را شاهد خواهیم بود.

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