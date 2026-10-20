سرویس خارجی-

نیروهای مسلح یمن شش عملیات دقیق علیه تأسیسات آرامکو، میدان‌های نفتی، فرودگاه‌های ریاض و أبها و پایگاه‌های نظامی عربستان اجرا کردند. این حملات که پاسخی به تجاوزهای مکرر سعودی علیه غیرنظامیان یمنی بود، منجر به تعطیلی فرودگاه ملک خالد، تخلیه برج‌های نمادین پایتخت، دورکاری اجباری کارکنان دولتی و تعویق رویداد مهم «داووس صحرا» شد. نشریه اکونومیست نیز شرایط بن‌سلمان را در بدترین وضعیت توصیف کرد.

هر رژیمی نهایتاً بر اساس فهمی خاص از عدالت و شجاعت پایدار می‌ماند یا فرو می‌ریزد؛ رژیم‌هایی که بنیاد خود را بر ثروت نفتی، فناوری وارداتی و حمایت قدرت‌های بیرونی استوار کرده‌اند، دیر یا زود با حقیقت خام سیاست روبه‌رو می‌شوند: این‌که هیچ سامانه‌ای، هرقدر هم پیچیده و پرهزینه، نمی‌تواند جای فضیلت سیاسی و اراده جمعی یک جامعه مقاوم را بگیرد. مدرنیته سیاسی که وعده امنیت مطلق از طریق قدرت فنی و دیپلماسی تجاری می‌دهد، در مواجهه با دشمنی که منطق «معادله قدرت» را نه در اتاق‌های فکر، بلکه در میدان و با درک سنتی از شرافت و بقا تجربه می‌کند، ناتوانی خود را آشکار می‌سازد. آن‌چه در چنین لحظاتی رخ می‌دهد، صرفاً یک شکست نظامی نیست، بلکه افشای بحران عمیق‌تری است: بحران رژیمی که از سنت سیاسی اصیل گسسته و به جای پرورش شهروندان شجاع، به خرید امنیت و اجاره اراده دیگران دل بسته است.

6 عملیات باکیفیت!

نیروهای مسلح یمن شش عملیات نظامی با کیفیت بالا را با استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه اهداف حیاتی اقتصادی و نظامی عربستان سعودی اجرا کردند. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که این حملات پاسخی مستقیم به بیش از ۲۰۰ حمله هوائی و موشکی عربستان علیه زیرساخت‌های غیرنظامی صنعا و استان‌های آزادشده بوده که ده‌ها شهید و زخمی، عمدتاً زنان و کودکان، بر جای گذاشته است. مجموع حملات سعودی از آغاز تشدید تنش‌ها به بیش از ۲۷۰۰ مورد رسیده و صنعا تأکید دارد که معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» را تا توقف تجاوز و رفع کامل محاصره ادامه خواهد داد.

در عملیات نخست، تأسیسات آرامکو در ینبع در دو مرحله مستقیماً اصابت خورد و آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای ایجاد کرد. عملیات دوم میدان نفتی الشیبه را هدف قرار داد و آتش‌سوزی مشابهی به دنبال داشت. فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض در سه مرحله مورد اصابت قرار گرفت و فرودگاه بین‌المللی أبها، سایت‌های راداری جبل الحصن و جبل الرحمه، و پایگاه هوائی خمیس مشیط نیز در عملیات چهارم آسیب دیدند که ترافیک هوائی را مختل کرد. پادگان نیروی ویژه دریایی سعودی و رادار بئر عسکر نیز در عملیات‌های پنجم و ششم منهدم شدند و تلفاتی به نیروهای دشمن وارد آمد.

در نتیجه همین موفقیت‌های یمن است که رشید الحداد، تحلیلگر یمنی، تأکید می‌کند که عربستان با وجود صرف میلیاردها دلار برای سامانه‌های پدافندی، در حفاظت از فرودگاه‌ها و منافع اقتصادی خود کاملاً ناکام مانده است. موشک‌های یمنی بدون مواجهه با بازدارنده مؤثری به اهداف اصابت کرده‌اند و این آسیب‌پذیری را آشکار ساخته است. الحداد یادآور شد که سعودی‌ها از سال ۲۰۱۵ تقریباً همه چیز را در یمن ویران کرده‌اند، اما اکنون بانک اهداف واقعی ندارند و محاصره فرودگاه صنعا تاکنون جان حدود ۲۰ هزار یمنی را گرفته

است.

ضربه موشکی به اردوگاه آموزشی شبوه

آمار کشته‌شدگان حمله موشکی به مرکز آموزشی «العلم» وابسته به شبه‌نظامیان تحت حمایت عربستان در استان شبوه نیز به ۶۳ نفر رسیده است. یحیی سریع این حمله و حملات مشابه به مراکز بسیج نیرو در مناطق السقیا و رأس‌العاره را تأیید کرد و از ده‌ها کشته و زخمی، از جمله افسران سعودی، خبر داد. وی به فریب‌خوردگانی که با پول سعودی به جبهه‌ها کشانده می‌شوند هشدار داد که جان خود را بیهوده در معرض خطر قرار ندهند.

کمین مرزی و اسارت فرماندهان

در کمین نیروهای مرزبانی یمن در وادی المفتاح شهرستان ضماد، چهار نظامی سعودی و دو سرباز پاکستانی کشته شدند. همزمان، ارتش یمن تصاویری از اسارت چندین فرمانده نیروهای وابسته به عربستان در اطراف تعز، از جمله جمیل احمد غالب عقلان فرمانده نیروهای ویژه تعز، منتشر کرد. این اقدام پس از رد پیشنهاد عفو عمومی یا خروج امن از سوی نیروهای وابسته به ریاض صورت گرفت و نشان‌دهنده پیشروی میدانی صنعا است.

اختلال گسترده در فرودگاه‌ها و هشدار هوایی

سازمان دفاع مدنی عربستان از تهدید هوائی در آسمان ریاض خبر داد و ائتلاف سعودی مدعی رهگیری یک موشک بالستیک شد، در حالی که صدای انفجار در پایتخت شنیده شد. فرودگاه بین‌المللی ملک خالد همچنان بسته است و مقام‌های سعودی برنامه مشخصی برای بازگشایی آن اعلام نکرده‌اند. داده‌های پروازی نیز توقف مکرر عملیات در فرودگاه ملک فهد دمام را نشان می‌دهد و دسترسی هوائی به پایتخت با محدودیت جدی روبه‌رو شده است.

تخلیه برج‌ها و دورکاری اجباری در ریاض

در این میان، منابع عربی از تخلیه برج المملکه در ریاض و دستور کار از راه دور به کارکنان خبر دادند. نهادهای دولتی سعودی نیز به کارکنان دفاتر اداری در ریاض اعلام کردند تا دست‌کم پایان هفته دورکاری کنند. این تصمیم که هزاران نفر را تحت تأثیر قرار داده، یک روز پس از دستور مشابه مدیریت برج مرکز پادشاهی صادر شد و نشان‌دهنده سطح بالای نگرانی امنیتی در قلب پایتخت است.

تعویق داووس صحرا؛ ضربه به تصویر بن‌سلمان

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که عربستان برگزاری رویداد «داووس صحرا» را که قرار بود هفته آینده برگزار شود، به سال ۲۰۲۷ موکول کرد. این تصمیم ضربه‌ای مستقیم به تلاش‌های محمد بن‌سلمان برای بازتعریف چهره کشور به‌عنوان مرکز جهانی گردشگری و کسب‌وکار وارد کرد. بسیاری از سخنرانان و شرکت‌کنندگان به دلیل نگرانی‌های امنیتی انصراف داده بودند و محدودیت‌های پروازی فرودگاه ریاض نیز این اختلال را تشدید کرده است.

اکونومیست: بدترین سال برای ولی‌عهد

نشریه اکونومیست نوشت که همه چیز برای بن‌سلمان به بدترین شکل پیش می‌رود و امسال بدترین سال اوست. آتش‌بس ۲۰۲۲ دیگر وجود ندارد و ریاض میان ادامه جنگ پرهزینه یا توافق دیپلماتیک سنگین گیر کرده است. برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصاد با کندی پروژه‌ها، دستمزدهای راکد و سرمایه‌گذاری خارجی پایین‌تر از اهداف روبه‌رو شده و صندوق بین‌المللی پول اکنون رکود را پیش‌بینی می‌کند. تلاش برای جلب حمایت آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز نتوانسته بحران را مهار کند.

هشدار عملیات گسترده‌تر

مدیر دفتر المیادین در صنعا از احتمال عملیات نظامی گسترده و منحصر‌به‌فرد علیه ریاض خبر داد و تأکید کرد که هشدار ناامن بودن حریم هوائی سعودی (به‌جز مکه و مدینه) بیانگر انتقال بار نبرد به عمق خاک دشمن است. همزمان، گزارش‌هایی از رایزنی‌های رژیم جولانی برای اعزام حدود

۱۰ هزار جنگجوی سوری و فشارهای مشابه بر مصر برای مشارکت نظامی منتشر شده که با اعتراضات گسترده پارلمان مصر و تعویق رأی‌گیری مواجه شده است. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که قیمت نفت پس از حملات یمن افزایش یافت و وزیر دفاع انگلیس در بیانیه‌ای کتبی به مجلس عوام اعلام کرد که اندی برنهام نخست‌وزیر این کشور، مجوز گسترش حمایت نظامی لندن از عربستان را صادر کرده است؛ این تصمیم شامل اعزام جنگنده‌های نیروی هوائی انگلیس، تمدید مأموریت سوخت‌رسانی هوائی و اعزام تجهیزات و مستشاران نظامی به عربستان است. این اتفاق می‌تواند اوضاع باب‌المندب را بسیار پیچیده‌تر کند.