سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به تهدیدات آمریکا گفت: ما در عمل نشان دادیم هیچ ضربه‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری (28 مهرماه) تصریح کرد: نشست امروز را مزین به نام دو شهید می‌کنیم؛ دو مادر، خواهر و دختر ایرانی از جامعه بانوان فعال اجتماعی سیستان و بلوچستان که زندگی خود را وقف پیشرفت جامعه کرده بودند. دکتر نصرت افتخاری و افسانه عقیلا از بانوان فعال استان بودند. شهادت این دو بانوی ایرانی را به مردم سیستان و بلوچستان و بانوان ایران تسلیت می‌گویم.

وی افزود: طی دو هفته گذشته فعالیت‌های دیپلماتیک فشرده‌ای انجام شد. همزمان با تنش‌های منطقه، یادآوری نسل‌کشی در غزه را وظیفه خود می‌دانیم. اشغالگری فلسطین و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی عامل اصلی مشکلات منطقه است و نشست سازمان همکاری‌های اسلامی نیز به همین دلیل اهمیت داشت.

دیپلماسی بخشی از دفاع و مبارزه ماست

بقائی در پاسخ به پرسشی درباره علت ادامه مذاکره با وجود سابقه پیمان‌شکنی‌های آمریکا افزود: ما بر هیچ چیزی جز تأمین منافع ملی و امنیت ایران اصرار نداریم؛ چه از طریق دیپلماسی و چه از طریق دفاع. سابقه بدعهدی آمریکا کاملاً روشن است و نقض تعهدات این کشور از سال ۲۰۱۸ تاکنون مشهود است. اما دستگاه دیپلماسی مجاز نیست به دلیل تجارب تلخ گذشته از انجام وظیفه خود کوتاهی کند.

وی تأکید کرد: دیپلماسی بخشی از دفاع و مبارزه ماست و نباید میان میدان جنگ و میدان دیپلماسی تفکیک قائل شد. اگر در مسیر دیپلماسی تعلل کنیم، افکار عمومی خواهد گفت که جدی نبودید. بنابراین حتی اگر کمترین احتمالی برای کاهش تنش وجود داشته باشد، باید این مسیر را طی کنیم.

در دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه درباره موضوع غنی‌سازی صحبتی نشد

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به شایعات درباره اهداف سفر لاوروف به تهران و مذاکره درباره غنی‌سازی تأکید کرد: ما مطلقاً از مواضع اصولی خود عدول نکرده‌ایم. سفر لاوروف در چارچوب رایزنی‌های مستمر دو کشور و از قبل برنامه‌ریزی شده بود.

وی ادامه داد: در این دیدار موضوعات منطقه‌ای از جمله اوکراین، خلیج‌فارس و بحث هسته‌ای مطرح شد. روسیه همواره بر تلاش برای کاهش تنش تأکید داشته و ما از رویکرد مثبت و سازنده مسکو تقدیر کردیم.

توقف تردد در مرزهای ایران و پاکستان به مسائل فنی مربوط است

بقائی درخصوص علل توقف تردد در گذرگاه‌های مرزی ایران و پاکستان اظهار داشت: آنچه به ما اعلام شده وجود برخی مسائل فنی در طرف مقابل است و صادرات از سمت ایران ادامه دارد. روابط دو کشور ممتاز است و ایران نخستین کشوری بود که پاکستان مستقل را به رسمیت شناخت.

وی افزود: گسترش روابط به نفع هر دو ملت است و رهبران دو کشور بر آن تأکید دارند. این موضوع در تماس‌های تلفنی و دیدارهای آتی مقام‌های دو کشور در اولویت پیگیری قرار خواهد داشت.

ایران در قبال کشورهای منطقه بزرگوارانه رفتار کرده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به بیانیه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج‌فارس در منامه گفت: تکرار گزاره‌های گذشته ناشی از حسن نیت نیست و کمکی به ایجاد اعتماد نمی‌کند. ایران در قبال اتفاقات منطقه بزرگوارانه رفتار کرده است، چرا که خود آن کشورها می‌دانند از قلمرو آن‌ها برای تجاوز علیه ایران سوءاستفاده شد و مقام‌های آمریکایی نیز علناً به آن اذعان کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: معرفی اقدامات دفاعی ایران به عنوان تجاوز، واقعیت را تغییر نمی‌دهد. شرط حسن همجواری این است که اجازه ندهند از خاک آن‌ها برای تعرض به کشور همسایه استفاده

شود.

امیدواریم موضوع حجاب در جمهوری آذربایجان با احترام به حقوق اساسی مردم حل شود

بقائی درخصوص محدودیت‌های حجاب در جمهوری آذربایجان گفت: مردم آذربایجان درباره صیانت از باورهای خود از جمله حجاب، خودشان تشخیص می‌دهند که چگونه صدایشان را به گوش دولت برسانند. امیدواریم این موضوع در فضائی مبتنی بر تفاهم و احترام به ارزش‌های مشترک حل‌وفصل شود.

وی درباره پیش‌شرط‌های امنیتی مطرح‌شده از سوی برخی کشورهای منطقه و قطر افزود: اصل کلیدی در سازوکار امنیتی منطقه‌ای، جلوگیری از سوءاستفاده طرف‌های خارجی از قلمرو کشورها علیه همسایگان است. نمی‌توان همزمان میزبان متجاوز بود و از حسن همجواری سخن گفت.

مدافعان ایران آماده دفع هرگونه شرارت از سوی متجاوزان هستند

سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به تهدیدات آمریکا گفت: دوران بزن در رو تمام شده است. ما در عمل نشان دادیم هیچ ضربه‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم.

بقائی در پاسخ به گزارش‌ها درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی ابراز داشت: ما در شرایط صلح قرار نداریم و با توجه به ادامه محاصره دریایی و تهدیدات، موظفیم هر احتمالی را مدنظر قرار دهیم. با این حال مطمئن هستیم که نیروهای دفاعی ایران با اتکا به پشتوانه مردمی، آماده دفع هرگونه شرارت هستند.

بدون توجه به لفاظی‌های دیگران، روابط با روسیه و چین را پیش می‌بریم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده از سوی ترامپ درباره روابط ایران با روسیه و چین تصریح کرد: روابط ما با روسیه و چین بر اساس منافع متقابل شکل گرفته است. ما بدون توجه به لفاظی‌های مقام‌های آمریکایی، مسیر توافقات و همکاری‌های خود را با این دو کشور ادامه می‌دهیم.

پاسخ آمریکا به طرح ایران ناکافی و ناقص بود

بقائی درباره آخرین وضعیت مذاکرات و پاسخ واشنگتن به طرح ایران گفت: ما با حسن نیت مطالبات خود را از طریق میانجی قطری منعکس کردیم. اما پیام دریافتی از طرف آمریکایی ناکافی و ناقص بود. مطالبات ما از جمله رفع محاصره دریایی و توقف جنگ، کاملاً منطقی و بر اساس تفاهم‌های قبلی است و طرف آمریکایی باید تصمیم لازم را بگیرد.

کشورهای اروپایی اکنون پیامدهای سیاست راضی‌سازی آمریکا را

در خیابان‌های خود مشاهده می‌کنند

وی درخصوص سیاست‌های فرامرزی آمریکا اظهار داشت: آمریکا با مداخلات گسترده در مناطق مختلف از جمله آمریکای لاتین و منطقه ما دچار سردرگمی شده است. کشورهای اروپایی نیز امروز تاوان همراهی با سیاست‌های غیرقانونی آمریکا را در مشکلات داخلی خود می‌پردازند.

بقائی در پایان با تأکید بر اهمیت امنیت مرزهای شرقی و تعامل با همسایگان گفت: امنیت مرزها موضوعی مشترک میان ایران، افغانستان و پاکستان است. هرگونه غفلت در یک سوی مرز موجب سرایت ناامنی می‌شود و رایزنی‌ها برای مبارزه با تروریسم به‌طور جدی ادامه دارد.