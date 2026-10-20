بوی تند خاک سوخته و سختی نفس کشیدن

در منطقه «کالیمانتان مرکزی» اندونزی سوختن زمین‌های تورب‌زار یا «پیت‌لند» در هفته‌های اخیر همچنان بخش‌های وسیعی از جنوب‌شرق آسیا را در دودی سمی فرو برده است.

به گزارش ایسنا،‌ رسانه‌های ملی می‌گویند در کانون آتش‌سوزی‌های اندونزی که سنگاپور و مالزی را نیز در دود و خفگی فرو برده، حتی نوزادان هم سرفه می‌کنند.

خبرنگار بی‌بی‌سی در اندونزی گزارش می‌دهد: بوی تند خاک سوخته در هوا می‌پیچد و دود از زمین بلند می‌شود، در حالی که زمین‌های باتلاقی همچنان در زیر خاک در حال سوختن هستند. مه غلیظ هفته‌هاست که هوای سمی را به اندونزی، مالزی، سنگاپور و بخش‌هایی از فیلیپین تزریق می‌کند. تنها در اندونزی، ده‌ها هزار نفر بیمار شده‌اند. فشار بر اندونزی برای متوقف‌کردن آتش‌سوزی‌هایی که موجب ایجاد مه‌دود شده‌اند، رو به افزایش است. کارشناسان می‌گویند این آتش‌سوزی‌ها به‌دلیل پدیده ال‌نینوی امسال که به‌طور غیرمعمولی شدید است، وخیم‌تر شده‌اند. سنگاپور به شرکت‌هایی که مقصر ایجاد دود و غبار شناخته شده‌اند، هشدار داده و اعلام کرده است که «عزم این کشور برای اقدام» نباید دست‌کم گرفته شود. در جاکارتا نیز فعالان دانشجویی از دولت می‌خواهند برای واکنش بهتر به وضعیت موجود، وضعیت اضطراری ملی اعلام کند.