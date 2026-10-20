آغاز مأموریت کاوشگر در مریخ

ژاپن با پرتاب موفقیت‌آمیز یک فضاپیما به مریخ، مأموریتی تاریخی را برای جمع‌آوری نمونه از یکی از قمر‌های این سیاره آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان پژوهش‌های هوافضای ژاپن اعلام کرد موشک «اچ۳» حامل کاوشگر بدون سرنشین «اکتشاف قمر‌های مریخ» (MMX)، ساعت ۴ و ۴۱ دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت محلی از مرکز فضایی تانگاشیما در جنوب ژاپن به فضا پرتاب شد. بیش از یک ساعت پس از پرتاب، کاوشگر با موفقیت از موشک جدا شد و سفر خود را به سوی منظومه مریخ آغاز کرد. قرار است این فضاپیما حدوداً اوت سال آینده میلادی(مرداد و شهریور 1406) به نزدیکی مریخ برسد و در اطراف یکی از قمر‌های آن به نام «فوبوس» به فعالیت بپردازد. یک مریخ‌نورد مشترک فرانسوی-آلمانی نیز پیش از فرود، سطح این قمر را بررسی خواهد کرد تا شرایط برای انجام عملیات ایمن فراهم شود. براساس برنامه اعلام‌شده، کاوشگر ژاپنی در طول مأموریت سه‌ساله خود در منطقه مریخ، دست‌کم ۱۰ گرم از مواد سطح فوبوس را جمع‌آوری و برای انتقال به زمین آماده خواهد کرد.