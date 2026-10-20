آخرین دیدار و بغض همیشگی برای جامعه ورزش کشور

آخرین دیدار اهالی و مدال‌آوران ورزش کشور با رهبر شهید انقلاب اسلامی، بیست و هشتم مهر سال گذشته بود؛ دیداری که ایشان از افتخارآفرینی‌هایی که در یک سال پیش از آن رقم خورده بود، تقدیر کردند.

یکی از ویژگی‌های بارز رهبر شهید انقلاب، حمایت از ورزشکاران بود؛ به‌گونه‌ای که ایشان در دیدارهای خود با قهرمانان و مدال‌آوران ورزش کشور، همواره بر حمایت از آنها تأکید می‌کردند. آقای شهید ایران، در میان ورزشکاران و اهالی ورزش کشور از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بودند. یکی از مهم‌ترین دلایل این محبوبیت، اشراف ایشان بر مسائل مختلف ورزش قهرمانی بود. اما بی‌تردید، یکی از خاطرات اهالی ورزش و قهرمانان مدال‌آور کشور از دیدارهای خود با رهبر شهید انقلاب آخرین دیدارشان بود؛ دیداری که ۲۸ مهر سال گذشته برگزار شد. در این مراسم، علاوه بر قهرمانان ورزشی، مدال‌آوران المپیادهای علمی نیز حضور داشتند.

رهبر شهید انقلاب در بخشی از بیانات خود در آن دیدار با اشاره به نقش افتخارآفرینی ورزشکاران و نخبگان علمی در تقویت روحیه ملی، عنوان کردند: «خرسندم از اینکه در این محفلی که مظهر رشد و تجلّی قدرت ملّی و قدرت جوانان است شرکت کرده‌ام. مدال‌آوران- چه در میدان ورزش، چه در عرصه‌های علمی- مردم را شاد کردند. شما ملت ایران را با همت خودتان، با تلاش خودتان شاد کردید، جوان‌ها را سر شوق آوردید؛ این ارزشِ خیلی بزرگی است. این مدالی که شما امسال، در این چند ماه اخیر، بر اثر تلاش خودتان دریافت کردید، به نظر من یک امتیازی بر معمول مدال‌های دیگر دارد؛ چرا؟ چون ما در گیرودارِ جنگِ نرمیم. در جنگ نرم، سعی دشمن بر این است که ملت را افسرده کند، ناامید کند، او را از توانایی‌های خودش مأیوس کند؛ شما با این مدال‌آوری‌تان توانستید نقطه مقابل حرکت دشمن حرکت کنید و در عمل، توانایی جوان ایرانی و قدرت ملت ایران را که در جوان‌هایش متجلی است، نشان دادید و ظاهر کردید. لذا شاید بتوان گفت این مدال ارزش مضاعفی دارد؛ این پاسخ، محکم‌ترین پاسخی است که می‌شد به دشمن داد و شما دادید.»

آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیشرفت‌های ورزش کشور پس از انقلاب، از دستاوردهای ورزشکاران و جوانان ایرانی تقدیر کردند و فرمودند: «در کشور ما، بعضی از بخش‌های کشور به صورت جهشی بعد از انقلاب جلو رفتند. پیشرفت به‌صورت جهش بود که یکی از آنها همین مجموعه کار ورزشی امسال جوان‌های ما است؛ در کشتی، در والیبال، در بعضی از رشته‌های دیگر ورزشی توانستند خودشان را به دنیا نشان بدهند. این پرچمی که این آقایان نشان دادند، خیلی باارزش است. این سجده‌ای که می‌کنند، این دعائی که ورزشکار ما بعد از پیروزی می‌کند، خیلی با ارزش است؛ این نماد ملت ایران است.»