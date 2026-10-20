سرویس ورزشی-

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از امروز چهارشنبه آغاز می‌شود تا زمینه‌ساز بازگشت هیجان به سالن‌های این مسابقات بعد از ۲۴۰ روز شرایط سخت جنگی باشد.

چهلمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور ۱۶ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز می‌شود.

بر این اساس، ۱۶ تیم در دو گروه هشت‌تیمی زیر به‌صورت دوره‌ای و رفت و برگشت به مصاف یکدیگر می‌روند و پس از پایان این مرحله، تمامی تیم‌ها راهی مرحله پلی‌آف می‌شوند. اسامی تیم‌های حاضر در گروه اول به این شرح است: فولاد سیرجان، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، چادرملو اردکان، مهرگان نور، پاس گرگان، رازین پلیمر، استقلال مشهد و تهران بیشه چمستان.

اسامی تیم‌های حاضر در گروه دوم به نیز بدین شرح است: شهداب یزد، پیکان تهران، شهرداری ارومیه، صنعتگران امید، طبیعت اسلامشهر، مس رفسنجان، مس سونگون و مقدم قزوین

این مسابقات در حالی آغاز می‌شود که لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۴ به‌دلیل تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور در نهم اسفندماه سال گذشته ناتمام ماند. آخرین بازی‌های لیگ برتر مردان سال گذشته ششم اسفندماه برگزار شد و بعد از ۲۴۰ روز شرایط جنگی سخت، بار دیگر هیجان این مسابقات به سالن‌ها بازمی‌گردد تا والیبال به‌عنوان پرافتخارترین ورزش تیمی ایران، بار دیگر سرگرم‌کننده علاقه‌مندان به این رشته ورزشی باشد.

هفته نخست لیگ برتر مردان امسال در شهرهای سیرجان، اصفهان، اردکان، نور، یزد، تهران (دو دیدار) و رفسنجان پیگیری می‌شود که فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی سال ۱۴۰۳ در سالن گهر روش میزبان تیم تازه‌وارد لیگ یعنی تهران بیشه چمستان در گروه اول مسابقات است.

در دیگر دیدار این گروه تیم فولاد مبارکه سپاهان با هدایت محمد ترکاشوند به مصاف استقلالی می‌رود که هنوز شهر میزبانی این تیم مشخص نشده است.

در دو مسابقه دیگر هفته نخست لیگ برتر مردان در گروه نخست، تیم‌های چادرملو اردکان و مهرگان نور با رازین پلیمر و پاس گرگان روبه‌رو خواهند شد. چهار دیدار دیگر هفته نخست لیگ برتر مردان در گروه دوم پیگیری خواهد شد، جایی که شهداب یزد نایب‌قهرمان سال ۱۴۰۳ در سالن اختصاصی خود با ثامن بتن از قزوین روبه‌رو می‌شود. همچنین پیکان تهران پرافتخارترین تیم این مسابقات که امسال به نظر متفاوت و به‌عنوان یک مدعی بسته شده است، با مس سونگون تبریز در سالن پیکان‌شهر بازی دارد.

سالن ۹ دی رفسنجان و خانه والیبال تهران دیگر میزبان‌های هفته نخست لیگ برتر هستند که مس رفسنجان و شهرداری ارومیه به مصاف یکدیگر می‌روند و صنعتگران امید با طبیعت اسلامشهر روبه‌رو خواهند شد که شهرآورد تهران محسوب می‌شود.

هفته نخست لیگ برتر مردان در حالی برگزار می‌شود که تیم‌های تهران بیشه چمستان، ثامن بتن و مس سونگون تبریز در نخستین آزمون خود در سوپرلیگ والیبال ایران به میدان می‌روند.

یک بازی لغو شد

البته دیروز اعلام شد که با توجه به مشخص نشدن وضعیت مالی و تعیین تکلیف تیم والیبال مقدم قزوین (ثامن بتن) و همچنین عدم آمادگی این تیم برای حضور در رقابت‌ها، دیدار هفته نخست لیگ برتر والیبال مردان کشور در فصل ۰۶-۱۴۰۵ میان شهداب یزد و ثامن بتن برگزار

نخواهد شد.

بر این اساس، شهداب یزد در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران به میدان نخواهد رفت و نتیجه و وضعیت نهایی این دیدار متعاقباً از سوی سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام خواهد شد.

همچنین نخستین میزبانی شهدابی‌ها در فصل جدید لیگ برتر، در چارچوب هفته سوم رقابت‌ها، روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۶:۰۰ در ورزشگاه اختصاصی شهداب یزد (شاهدیه) برگزار خواهد شد. در این دیدار، شهداب یزد میزبان تیم مس رفسنجان

خواهد بود.

برنامه دیدارهای هفته نخست

برنامه کامل هفته نخست لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

چهارشنبه ۲۹ مهرماه

گروه اول

*فولاد سیرجان ایرانیان............ تهران بیشه چمستان (ساعت ۱۶)

*فولاد مبارکه سپاهان ....................................... استقلال (ساعت ۱۶)

*چادرملو اردکان ......................................... رازین پلیمر (ساعت ۱۶)

*مهرگان نور .................................................. پاس گرگان (ساعت ۱۶)

گروه دوم

*پیکان تهران .................................. مس سونگون تبریز (ساعت ۱۶)

*مس رفسنجان ................................... شهرداری ارومیه (ساعت ۱۶)

*صنعتگران امید .............................. طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۶)