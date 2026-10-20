کاهش تولید خودرو در کشور

وزیر صمت بارها در تریبون‌های رسمی از برنامه‌ریزی برای افزایش تولید

و رونق خطوط ساخت سخن می‌گوید اما تولید خودرو کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ تازه‌ترین بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد تولید در صنعت خودرو در هشت ماه گذشته کاهش یافته است.

داده‌های سامانه کدال نشان می‌دهد؛ مجموع تولید سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه اول امسال حدود ۲۸۰ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با

۴۲۷ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، نزدیک به ۳۵ درصد افت داشته است.

خودروسازان کشور طی ماه‌های گذشته، با استناد به افزایش هزینه‌های تولید در چند مرحله قیمت کارخانه‌ای خودروها را افزایش داده‌اند. این شرکت‌ها، اصلاح قیمت‌ها را راهکاری برای جبران رشد هزینه‌ها و حفظ تداوم تولید عنوان کرده‌اند. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی هم نشان می‌دهد که این افت تولید از دی‌ماه سال گذشته شروع شد و رشد ماهانه تولید به منفی 11 و سه دهم درصد رسید. این وضعیت در اسفندماه تا منفی 64 و شش دهم درصد سقوط کرد. پس از جنگ نیز این چرخه منفی متوقف نشد و نرخ رشد تولید در مرداد و شهریور امسال به ترتیب روی اعداد منفی 41 و هفت دهم و منفی 37 و چهار دهم درصد ایستاد. در این شرایط، تولید ایران‌خودرو از حدود ۲۴۲ هزار دستگاه در سال گذشته، به ۲۰۴ هزار دستگاه کاهش یافته است.