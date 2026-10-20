واریز 100 درصد پول گندم به حساب وزارت جهاد کشاورزی

بالاخره با تأخیر طولانی، به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۱۰۰ درصد پول خرید گندم به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز شد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ سید حمید پورمحمدی با اعلام اینکه همه مطالبات کشاورزان گندم را پرداخت کردیم، افزود: امسال برای خرید گندم، هیچ بدهی به کشاورزان نداریم. به گفته وی، این بودجه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه ۱۰۰ درصد پول گندم را از حدود ۱۰ روز پیش‌پرداخت و تسویه کرده و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به کیفیت گندم محاسبات را انجام و پول کشاورزان را پرداخت می‌کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در مورد قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید نیز گفت: این مسئله دو مقوله دارد؛ یکی میزان تولید و کیفیت آن که باید بودجه بخش کشاورزی را ببندیم. سهم کشاورزی را از بودجه مشخص کنیم و میزان بودجه کشاورزی را بدهیم. به گفته پورمحمدی، در سقف بودجه و توسط شورایی که شورای ملی محصولات اساسی است، قیمت نهایی خرید تضمینی گندم مشخص و اعلام می‌شود.

گفتنی است، طبق قانون، مطالبات گندمکاران باید 48 ساعت پس از خرید تضمینی پرداخت شود که با تأخیر یکی دو ماهه پرداخت شده است. همچنین طبق قانون، باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم قبل از شروع فصل زراعی یعنی از قبل از اول مهر‌ماه مشخص شود که هنوز این نرخ مشخص نشده است.