قیمت مرغ 70 هزار تومان افزایش یافت

قیمت هر کیلوگرم مرغ در میادین میوه و تره‌بار تهران با افزایش 70 هزار تومانی، از 250 به 320 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم که پیش از این با نرخ 250 هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد؛ از روز دوشنبه با افزایش 70 هزار تومانی به 320 هزار تومان رسیده است. همچنین براساس مشاهدات میدانی، قیمت هر کیلوگرم مرغ در سطح شهر بین 260 تا 340 هزار تومان است.

توزیع کنندگان؛ علت گرانی دوباره مرغ، آن‌هم در شرایط جنگی را چراغ سبز وزارت جهادکشاورزی می‌دانند که به‌دلیل افزایش نرخ ارز، گرانی حامل‌های انرژی، نهاده دامی و دستمزد و عدم جوجه‌ریزی مرغداران صورت گرفته. برخی هم دلیل این امر را مقابله با طرح «تورم صفر» شهرداری که از حمایت رئیس‌جمهور نیز برخوردار است؛ ارزیابی کرده‌اند. برخی اعضا و حامیان دولت، در تلاشی عجیب و با عجله، به‌دنبال شکست طرح تورم صفر هستند؛ آن‌هم در حالی که مدام دم از وفاق می‌زنند!

ضربه سنگین حذف ارز ترجیحی

اکبر فتحی؛ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته گفت: «نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش پس از آزادسازی نرخ ارز دست‌کم چهار برابر افزایش یافت.»

او ادعا کرد؛ جوجه‌ریزی مرغداران کاهش نیافته است. این در حالی است که آذرماه سال گذشته که هنوز ذخایر خوراک دام تأمین شده با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی موجود بود؛ میزان جوجه‌ریزی به 170 میلیون قطعه رسیده بود؛ اما حبیب اسدالله‌نژاد؛ مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، 12 مهرماه جاری، از برنامه‌ریزی برای ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در مهرماه خبر داد و همان زمان گفت: «قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ ۷۰ هزار تومان بیشتر از بازار مصرف است.»

2 ادعا

البته مجید موافق قدیری؛ رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران در نشست خبری هفته گذشته گفت: «صنعت مرغداری با 30 درصد ظرفیت فعالیت می‌کند که دلیل آن کمبود منابع مالی است. پس از حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، تغییرات قیمتی و محدودیت دسترسی به نقدینگی، تأمین مالی تولیدکنندگان را دشوار کرده است. از سوی دیگر، شبکه بانکی نیز به میزان مورد نیاز از این صنعت حمایت نکرده است.»

با این‌حال بانک مرکزی، چندی پیش اعلام کرد که به 3700 فعال صنعت دام و طیور تسهیلات داده است. در مقابل رئیس انجمن خوراک دام گفت: «‌بانک مرکزی می‌گوید تسهیلات را در اختیار بانک‌ها قرار داده ‌اما فعالان صنعت می‌گویند؛ دریافت نکرده‌اند. بانک مرکزی به‌صورت شفاف، فهرست فعالان صنعت دام و طیور دریافت‌کننده تسهیلات را منتشر کند تا معلوم شود چه کسی چقدر تسهیلات گرفته است.»

قیمت‌سازی جهاد‌کشاورزی

لازم به یادآوری است که هشتم مهرماه، قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار خرده‌فروشی به حدود 240 هزار تومان رسید. در این شرایط، شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از تولیدکنندگان، خرید حمایتی مرغ منجمد را با نرخ هر کیلوگرم 335 هزار تومان در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که با هدف حمایت از مرغداران و افزایش ذخایر استراتژیک مرغ کشور انجام شد. همچنین با دستور شورای عالی امنیت ملی، 30 هزار تن به ذخایر استراتژیک مرغ کشور افزوده شد که بخش عمده آن از محل تولید داخل و مرغ مازاد تولیدکنندگان تأمین شده است.