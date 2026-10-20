افزایش 17 درصدی تولید برگ سبز چای در کشور

یک تولیدکننده چای با اعلام اینکه میزان برداشت برگ سبز نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است؛ افزود: امکان افزایش بیشتر تولید هم وجود دارد.

«ابوذر رضاییان» در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت تولید چای در کشور اظهار کرد: شرایط آب‌وهوایی امسال برای تولید چای مطلوب بوده و میزان برداشت برگ سبز نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش برداشت، رشد تولید چای خشک را نیز به‌دنبال داشته و با توجه به آغاز چین چهارم، در صورت تداوم شرایط مساعد جوی، امکان افزایش بیشتر تولید وجود دارد.

او با اشاره به اینکه مصرف سرانه چای که پیش از این حدود

یک کیلو و ۳۰۰ گرم در سال بود اکنون به حدود ۷۰۰ گرم رسیده است؛ افزود: با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری، نیاز سالانه کشور به چای حدود ۶۳ هزار تن برآورد می‌شود در حالی که میزان تولید داخلی حدود ۳۰ هزار تن است. بنابراین، کسری چای مورد نیاز کشور حدود ۳۵ هزار تن است که باید با واردات تأمین شود.

این تولیدکننده چای ایرانی درباره تجارت چای گفت: بر‌اساس آمار موجود، حدود چهار هزار تن از چای تولیدشده در سال جاری با قیمت حدود یک‌ونیم تا دو دلار به ازای هر کیلوگرم صادر می‌شود؛ در حالی که قیمت هر کیلوگرم چای وارداتی حدود پنج تا شش دلار است.

گفتنی است؛ صادرات محصولات کشاورزی به‌خصوص از نوع اساسی و پرمصرف، در شرایط جنگی، کاملاً اشتباه است. از طرفی همه مردم می‌دانند که کیفیت چای ایرانی با وجود «دیردم بودن» از چای خارجی بهتر است. بنابراین، ضمن تلاش برای رساندن میزان تولید این محصول به مقدار مصرف، باید مصرف چای ایرانی را تبلیغ و تشویق کرد.