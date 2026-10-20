



اخیرا یک نوجوان ایرانی‌تبار ساکن آمریکا ویدئویی از خود در شهر لس‌آنجلس آمریکا منتشر کرده است و در آن به صراحت از بوی بد خیابان‌های لس‌آنجلس و هات‌داگ‌های آن می‌گوید. پسر بچه ایرانی‌تبار در این ویدئو عنوان می‌کند که «اینجا شهر لس‌آنجلس است اما پیاده‌روهای افراد منفور مانند ترامپ همان‌طور که می‌بینید شکسته شده است و شهرداری لس‌آنجلس مجبور است مکرر موزاییک مربوط به ترامپ را تغییر دهد. در خیابان‌های لس‌آنجلس درست است که سینما وجود دارد ولی همه جا بوی نامطبوع فاضلاب می‌دهد.»

بعد از این ویدئو افراد به اصطلاح اپوزیسیون جمهوری اسلامی و حامی

«رُب پهلوی» بدون توجهی به سن و سال این نوجوان ایرانی‌تبار حملات، هجمه‌ها و فحاشی‌های بسیاری زیادی در فضای مجازی علیه وی داشتند.

با این وجود، نوجوان ایرانی‌تبار که رگ و ریشه ایرانی دارد، مانند هر ایرانی با غیرتی که نمی‌تواند در مقابل دشمنان میهن و وطن اصلی خود یعنی ایران سر خم کند، روحیه خود را بازسازی می‌کند و در ویدئویی دیگر به تروریست‌های پهلوی‌چی و دشمنان فارسی زبان ایران پاسخ می‌دهد. وی در ویدئوی دوم خود را عاشق مردم ایران معرفی می‌کند.

از واکنش‌های حامیان «رُب پهلوی» می‌توان به این نتیجه رسید که این جماعت خشونت‌طلب تروریست که جمهوری اسلامی را به نداشتن حقوق بشر و دموکراسی متهم می‌کنند؛ نه تنها قائل به هیچ حقوق بشر و دموکراسی نیستند، بلکه رکیک‌ترین و غیرانسانی‌ترین فحاشی‌ها را علیه وی مطرح می‌کنند.

تروریست‌های پهلوی‌چی مدام خود را مدافع ایران عنوان می‌کنند، درحالی که هیچ عِرق و غیرتی روی ایران ندارند. اخیرا روبیو وزیر خارجه آمریکا در معبد تاریخی آکروپلیس در آتن، رویکرد آمریکا در ضدیت با تمدن ایران را افشا کرد اما پهلوی‌چی‌های مدعی ایران‌دوستی به راحتی از کنار آن عبور کردند. آنها در جریان وقایع پساکودتای دی‌ماه سال 1404 جانیانی همچون ترامپ و نتانیاهو را عموی خود معرفی کرده و از آنان درخواست حمله به ایران را داشتند. بنابراین، این افراد دشمنان فارسی‌زبان ایران هستند.