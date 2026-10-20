مخبر: آقای شهید، این ملت را برای چنین روزی تربیت کرده بودند

مشاور و دستیار رهبر انقلاب گفت: امام شهید توانستند با توجه به وضعیت کشور، زمینه‌ای فراهم کنند که روزی که کشور برای ۲۵ تا ۲۶ سال درگیری با آمریکا آماده شود؛ چون می‌دانستند وقتی به قدرت برسیم، با ما درگیر خواهند شد. اینکه شما امروز مردم را در خیابان‌ها می‌بینید، اتفاقی نیست. این‌طور نیست که حالا کسی گفته باشد مردم به خیابان‌ها بیایند؛ بلکه این ملت را ۲۵ سال برای چنین روزی تربیت کردند.

محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر انقلاب در نشست «ایران مستقل و مقتدر: ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهبردها» گفت: آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب در ابعاد مختلف حکمرانی، از مسائل اداری و اقتصادی گرفته تا مباحث اجتماعی، امنیتی و نظامی، از تسلط و دانش بسیار بالایی برخوردارند لذا جانشینی ایشان موجی از آرامش را در کشور ایجاد کرده است و اطمینان داریم که با رهبری ایشان، آینده‌ای بسیار روشن در پیش خواهد بود.

وی افزود: برخی به اشتباه تصور می‌کنند ایران در طول تاریخ خود هرگز شکست نخورده است؛ در حالی که واقعیت تاریخی نشان می‌دهد ایران در دوره‌های مختلف، به‌ویژه در دوران قاجار و پهلوی، با شکست‌های سنگینی رو‌به‌رو بوده است.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب بیان کرد: در دوران قاجار، با عدم مدیریت صحیح در برابر فشارهای خارجی و ضعف در حکمرانی، بخش‌های وسیعی از کشور از دست رفت و در جریان جنگ جهانی اول، با وجود اعلام بیطرفی، کشور در اثر اشغال و سوءمدیریت، دچار بحران‌های انسانی و گرسنگی شدید شد.

تاریخ قاجار و پهلوی

نشان داد بی‌طرفی و عقب‌نشینی مانع اشغال ایران نمی‌شود

مخبر گفت: حتی در دوران پهلوی نیز، برخلاف تبلیغات موجود، ارتش توان مقابله‌ پایداری نداشت؛ چنان‌که در جنگ جهانی دوم، پس از ورود نیروهای متفقین، ساختار نظامی در کوتاه‌ترین زمان فروپاشید. این ضعف‌های تاریخی در مدیریت بحران و عدم توانایی در حفظ حاکمیت، تفاوت بنیادین میان ایران گذشته و امروز را روشن می‌کند.

وی یادآور شد: در دوران قاجار و در قضیه جنگ جهانی اول، با وجود اینکه اعلام بی‌طرفی شد، به‌سرعت کل کشور اشغال شد، بخش زیادی از مردم از گرسنگی و بیماری از بین رفتند و بخش زیادی از کشور هم از دست رفت.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری تصریح کرد: بعضی از این آقایان می‌گویند امتیازاتی که در قضیه ترکمانچای دادند برای این بود که بقیه کشور از بین نرود؛ اگر یک مقدار ادامه می‌دادیم، بقیه کشور هم از دست می‌رفت؛ همان‌طور که بعضی‌ها الان می‌گویند تنگه هرمز را بدهیم که بقیه کشور از دست نرود.

وی در ادامه درباره همراهی اروپا و ناتو در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه گفت: آمریکایی‌ها با تمام قدرت با ما درگیر شدند. اینکه می‌گویند اروپا و ناتو با آمریکا همراهی نکردند، شوخی است. پایگاه‌های انگلیس در اختیار آمریکاست و آمریکا در اکثر کشورهای اروپایی پایگاه دارد. از همان‌جا درگیر شدند، موشک زدند و هواپیما بلند کردند.

مخبر یادآور شد: همه قدرت‌های دنیا با آمریکایی‌ها منسجم هستند. در جنگ هشت‌ساله هم همین‌طور بود. در جنگ هشت‌ساله هم تمام قدرت شوروی، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بودند.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب ادامه داد: تمام دنیا و خود آمریکایی‌ها تصورشان این بود که کل این جنگ سه‌روز بیشتر طول نمی‌کشد، یعنی بین ۳ تا ۴ روز، قضیه ایران تمام می‌شود. یک‌سری اهداف هم برای خودشان تعیین کرده بودند. امروز که ما این‌جا نشسته‌ایم، حتی یک هدف آنها هم در حد ۱۰ درصد محقق نشده است.

مخبر گفت: امروز ایران در مواجهه با آمریکا قرار دارد؛ قدرتی که از نظر نظامی، اقتصادی و نفوذ سیاسی، در بی‌سابقه‌ترین سطح خود قرار دارد و برخلاف سایر قدرت‌ها، هیچ محدودیت یا قانون بین‌المللی حتی در سازمان ملل نمی‌تواند مهارکننده رفتار آن باشد.

وی افزود: در چنین شرایطی، استقرار اقتدار ملی و ایستادگی در برابر چنین ابرقدرتی، دستاوردی است که ریشه در تغییر بنیادین در ساختار قدرت و مدیریت کشور دارد.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب تصریح کرد: راهبرد جمهوری اسلامی این است که در صورت تکرار جنگ، جنگ منطقه‌ای خواهد شد. امروز بازدارندگی ایران موجب شده آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانند از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنند چراکه هرگونه تعرض به زیرساخت‌ها می‌تواند با پیامدهای منطقه‌ای همراه شود. به عنوان مثال با حمله به مرکز ال‌پی‌جی قطر، کل دنیا با مشکل مواجه شد. هزینه جنگ به نقطه‌ای رسیده که دشمنان ما مستأصل شده‌اند و نمی‌دانند چه کار کنند. اکنون

۷۰ درصد آمریکایی‌ها مخالف جنگ هستند و محبوبیت ترامپ در آمریکا به سطحی بی‌سابقه کاهش یافته است.

وی درباره حافظه قوی رهبر شهید انقلاب گفت: در مدتی که خدمت ایشان بودم، در حدی که مسائل گذشته گاهی مطرح می‌شد، واقعاً دیدم که حافظه عجیبی داشتند و قدرت تحلیلشان هم فوق‌العاده بود.

مخبر افزود: حدود ۱۰ سال پیش، رهبر شهید از من سؤالی پرسیدند و فرمودند: فلانی، نظرت در مورد آن (مثلا لیوان) چیست؟ من هم نظری دادم و تمام شد. شاید ۱۰ یا ۱۱ سال بعد، دوباره همین سؤال را درباره همین لیوان از من پرسیدند. من هم پاسخ دیگری دادم. بعدا فرمودند فلانی، ولی ظاهراً نظر سابق شما چیز دیگری بود. من هم عرض کردم که بله، همین‌طور بوده، ولی با توجه به اتفاقاتی که افتاده، نظرم تغییر کرده است. حالا شما این حافظه را ببینید.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب اظهار داشت: ایشان توانستند با توجه به وضعیت کشور، زمینه‌ای فراهم کنند که روزی که کشور برای ۲۵ تا ۲۶ سال درگیری با آمریکا آماده شود؛ چون می‌دانستند وقتی به قدرت برسیم، با ما درگیر خواهند شد. اینکه شما امروز مردم را در خیابان‌ها می‌بینید، اتفاقی نیست. این‌طور نیست که حالا کسی گفته باشد مردم به خیابان‌ها بیایند؛ بلکه این ملت را ۲۵ سال برای چنین روزی تربیت کردند.

وی گفت: در بحث‌های اقتصادی هم، اگرچه آنچه رهبر شهید فرمودند به‌طور کامل از سوی مجریان اجرا نشد، من هم یکی از همان مجریان هستم که باید بپذیرم نتوانستیم آن‌طور که باید، به‌طور کامل عمل کنم اما به همان میزانی که اجرا و ساماندهی شد، امروز نتیجه‌اش را می‌بینید. درست است که گرانی وجود دارد و مشکلاتی هم هست، اما شما نمی‌توانید حتی یک قلم کالا را در هیچ بقالی و در هیچ روستایی پیدا کنید که با کمبود آن مواجه باشید.

دستیار و مشاور رهبر معظم انقلاب بیان داشت: این کار من و این دولت نیست، هرچند زحمت می‌کشند و انصافاً تلاش می‌کنند؛ بلکه نتیجه آن برنامه‌ریزی‌هایی است که رهبر شهید انجام دادند.

وی اظهار داشت: حدود یک هفته پیش از شهادت شهید حاجی‌زاده، خدمت ایشان رفتم. در آن دیدار، ماجرائی را برایمان تعریف کرد که در زمینه موشک و مسائل مربوط به آن، مشکلاتی داشتیم. در طول جنگ هشت‌ساله، برای تهیه موشک از کشورهای مختلف، خیلی سختی کشیدیم تا اینکه توانستیم تعدادی موشک از این کشور و آن کشور تهیه کنیم. دیگر به ما موشک نمی‌دادند و اگر هم می‌دادند، بسیار گران بود.

امام شهید فرمودند حق ندارید حتی یک موشک بخرید

به گزارش فارس، دستیار و مشاور رهبر معظم انقلاب گفت: شهید حاجی‌زاده گفت وقتی شوروی فروپاشید، طرف مقابل آمد گفت که ما به هر قیمتی آماده‌ایم موشک در اختیار شما قرار دهیم. شهید حاجی‌زاده گفت رفتم خدمت رهبر معظم انقلاب و موضوع را مطرح کردم. گفتم شوروی فروپاشیده و آماده‌اند موشک را با قیمت ارزان در اختیار ما قرار بدهند. حضرت آقا فرمودند یک دانه هم حق ندارید بگیرید. گفتیم آقا! شرایط این‌طور است و می‌توانیم با قیمت ارزان موشک تهیه کنیم. اما ایشان تأکید کردند که اصلاً نباید این کار را بکنیم و باید خودمان موشک بسازیم و آن را ارتقا بدهیم.

مخبر یادآور شد: وقتی کسی چارچوب و راهبرد مشخصی دارد و قرار است پیش‌آفرینی کند، تصمیمش این‌گونه است. تصور کنید اگر حضرت‌آقا چنین دستوری نمی‌دادند و ما می‌رفتیم آن موشک‌ها را می‌خریدیم، چه اتفاقی می‌افتاد؟ همان موشک‌ها را داشتیم و کار در همان سطح باقی می‌ماند. اما امروز بچه‌های ما انواع و اقسام موشک‌ها را با سرجنگی‌های متفاوت و بردهای مختلف می‌سازند و حتی موشک‌های حجیم هم تولید می‌کنند. این همان نتیجه آن تصمیم و راهبردی است که رهبر شهید انقلاب در آن مقطع اتخاذ کردند.

وی اظهار داشت: اگر بخواهند نیروگاه‌های ما را هدف قرار دهند، ما هم نیروگاه‌های ۹ کشور را هدف قرار می‌دهیم. اگر بخواهند پتروشیمی‌های ما را بزنند، پتروشیمی‌های ۹ کشور دیگر نیز در معرض حمله قرار می‌گیرند. همین اتفاقی که برای مرکز ال‌پی‌جی قطر افتاد، نشان داد که چگونه یک حادثه می‌تواند کل دنیا را با مشکل تأمین ال‌پی‌جی مواجه کند. در واقع، ایشان راهبرد جنگ را به نقطه‌ای رساندند که دشمنان ما با شرایطی دشوار مواجه شده‌اند و نمی‌دانند چه باید بکنند.

مشاور و دستیار رهبر انقلاب با تأکید بر اهمیت سیاست‌های ابلاغی و بیانیه گام دوم انقلاب افزود: برای دستیابی به ایران قوی، باید این مسیر را به‌صورت پیوسته دنبال کرد و هر اقدام را در چارچوب برنامه‌ای بلندمدت و مبتنی بر شناخت ظرفیت‌های کشور مورد ارزیابی قرار داد. بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راهی برای تقویت قدرت ملی کشور است.

مخبر با اشاره به دو محور امیدآفرینی و قدرت‌سازی، گفت: روح حاکم بر این مسیر، ایجاد امید در جامعه و افزایش توانمندی‌های کشور است. قدرت ملی تنها به تجهیزات و امکانات محدود نمی‌شود، بلکه تاب‌آوری در برابر فشارها و توان عبور از بحران‌ها نیز از مؤلفه‌های اساسی آن است.