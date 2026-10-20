سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق از توافق با بغداد بر سر اخراج یا تحویل گروهک‌های تجزیه‌طلب از منطقه کردستان این کشور خبر داد.

محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق طی پیامی، اعلام کرد: تهران و بغداد در چارچوب همکاری‌های امنیتی توافق کردند عناصر گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب ایرانی را از منطقه کردستان عراق خارج کنند یا به ایران تحویل دهند.

آل‌صادق در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این توافق در نشست کمیته امنیتی مشترک دو کشور و با حضور هیئت ایرانی و مشاور امنیت ملی عراق حاصل شد. وی افزود: این توافق با هدف رسیدگی به وضعیت گروه‌های تروریستی مخالف انقلاب اسلامی و در چارچوب همکاری‌های امنیتی تهران و بغداد صورت گرفته است.

این نشست روز دوشنبه

(27 مهرماه) و با حضور «قاسم العبودی» مشاور امنیت ملی عراق برگزار شد؛ هیئتی بلندپایه از ایران، اعضای کمیته عالی دولت فدرال عراق و نمایندگانی از دولت اقلیم کردستان نیز در این نشست حضور داشتند. محور گفت‌وگوها، اختلافات باقی‌مانده و راه‌های اجرای توافق امنیتی دو کشور گزارش شده بود.یک هفته پیش نیز، قاسم العبودی به شبکه روداوو گفته بود که مقام‌های عراقی، ایرانی و کرد قرار است درباره حضور گروه‌های تجزیه‌طلب کرد در اقلیم کردستان گفت‌وگو

کنند.

به گزارش فارس، العبودی در آن زمان گفته بود بغداد با ایجاد اردوگاه‌هایی برای اعضای این گروه‌ها و خانواده‌هایشان در مناطق دور از مرز ایران موافقت کرده و سازمان ملل نیز برای رسیدگی به درخواست پناهندگی هزاران نفر اقدام می‌کند. او تأکید کرده بود که بغداد در پی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این پرونده است.