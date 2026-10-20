گفت: در بحبوحه جنگ دولت انقلابی یمن با رژیم آل‌سعود، یکی از مسئولان کشورمان اعلام کرده است که ایران برای میانجیگری بین دو طرف جنگ آمادگی دارد!

گفتم: آل‌سعود یکی از شرکای آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران است بنابراین جنگ انصارالله اگرچه مقابله با جنایات آل‌سعود علیه مردم مظلوم یمن است، ولی در نهایت همراهی و همسویی با ایران هم هست همان‌طور که درگیری ما با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان اروپایی و منطقه‌ای آن، دفاع و حمایت از مقاومت یمن نیز هست.

گفت: یمن که از ما جدا نیست و عربستان هم که از آمریکا و

رژیم صهیونیستی جدا نیست؟! پس پیشنهاد میانجیگری ایران بین یمن و عربستان چه مفهومی دارد؟! ایران و یمن سرنشینان یک کشتی هستند.

گفتم: یارو توی قطار به شخصی که روی صندلی رو‌به‌رویش نشسته بود گفت؛ سفر بخیر! به سلامتی دارید برمی‌گردین؟