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کد خبر: ۳۴۰۳۶۳
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
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داری برمی‌گردی؟!

گفت: در بحبوحه جنگ دولت انقلابی یمن با رژیم آل‌سعود، یکی از مسئولان کشورمان اعلام کرده است که ایران برای میانجیگری بین دو طرف جنگ آمادگی دارد!
گفتم: آل‌سعود یکی از شرکای آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران است بنابراین جنگ انصارالله اگرچه مقابله با جنایات آل‌سعود علیه مردم مظلوم یمن است، ولی در نهایت همراهی و همسویی با ایران هم هست همان‌طور که درگیری ما با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان اروپایی و منطقه‌ای آن، دفاع و حمایت از مقاومت یمن نیز هست.
گفت: یمن که از ما جدا نیست و عربستان هم که از آمریکا و 
رژیم صهیونیستی جدا نیست؟! پس پیشنهاد میانجیگری ایران بین یمن و عربستان چه مفهومی دارد؟! ایران و یمن سرنشینان یک کشتی هستند.
گفتم: یارو توی قطار به شخصی که روی صندلی رو‌به‌رویش نشسته بود گفت؛ سفر بخیر! به سلامتی دارید برمی‌گردین؟

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