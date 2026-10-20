*عمل به توصیه‌های امام شهید در بیانیه گام دوم انقلاب، یعنی عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دوای درد اقتصاد ایران خواهد بود. لازمه این کار هم حذف دلار و نفت از اقتصاد و سپردن اقتصاد به مردم می‌باشد.

وحدت‌خواه

* از دستگاه‌های امنیتی و قضائی درخواست می‌کنیم که این توصیه اکید آقای شهیدمان که ده روز قبل از شهادتشان فرمودند، را عملیاتی کنند« دستگاه‌های امنیتی و قضائی موظّفند آن کسانی را که با دشمن همراهی می‌کنند، همکاری می‌کنند، هم‌صدایی می‌کنند- چه در عمل، چه در زبان، چه در تحلیل- با این‌ها برخورد قضائی بکنند، برخورد عادلانه بکنند.»

تربتی

*یکی از راهکارهایی که به ما در تحمل سختی‌ها کمک می‌کند یاد خدا است. در حدیث قدسی آمده است هرگاه به دل بنده‌ای سر بزنم و ببینم یاد من بر او چیره گشته، تربیت او را خود برعهده می‌گیرم و هم‌نشین و هم‌سخن و همدم او می‌شوم.

گودرزیان

* مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سال گذشته برای کسانی که با فراخوان‌های شرورانه از خارج ایران به مراکز انتظامی و مؤسسات عمومی کشور ما تعرض می‌کردند، نسخه عدم ترس از مجازات می‌پیچید. اما حالا، در مورد اعتراضات در کشورش گفته تخریب و حمله به نهادها تحمل نمی‌شود و عاملان آن به‌شدت مجازات خواهند شد. از قدیم گفته‌اند کسی که باد می‌کارد، طوفان درو می‌کند.

کاشف

* تحولات میدانی یمن طی روزهای اخیر بار دیگر تعز را به کانون اصلی نبرد میان انقلابیون یمن و نیروهای تحت حمایت عربستان تبدیل کرده است. شهر تعز یکی از مهم‌ترین گره‌های ارتباطی یمن بوده و میان مناطق تحت کنترل صنعا در شمال و مناطق تحت کنترل مزدوران تحت حمایت عربستان در عدن قرار گرفته است. آزادسازی این گره ارتباطی می‌تواند شمال و جنوب یمن را به هم پیوند دهد و راه را برای پایان اشغالگری در جنوب هموار کند.

رباطی

* وقتی جنگ تحمیلی سوم آغاز شد، قرار بود مردم از هراس حملات دشمن، خیابان‌ها را خالی کنند و میدان را برای جولان تروریست‌ها آماده سازند. قرار بود ترس، شهر را به سکوت بکشاند و ناامنی، مردم را از صحنه سرنوشت خویش بیرون براند تا سرنوشت ملت بزرگ ایران به دست دشمنان قسم خورده نوشته شود، اما زهی خیال باطل. نوید رهبر شهیدمان از ملت مبعوث شده برای برچیدن فتنه‌ها، مردم کاری، کارستان کردند.

امیری

* ملت مبعوث شده کشورمان این فرمایش پیامبر عظیم‌الشأن (صلی‌الله علیه و آله و سلم) را با بیش از 225 شب حضور در میادین عملی کردند که فرمودند: هرکس صبر کند خداوند یاریش می‌کند، و هیچ خیر و نیکی بهتر از صبر نیست و بدان پیروزی بر مشکلات با صبر حاصل شده و گشایش در زندگی با بلا ممکن می‌شود. و همانا همراه سختی، راحتی است. مستدرك الوسائل؛ ج‌11، ص 263

ویسی

*آمریکای شرور در سال ۵۸ سرهنگ نوریگا رئیس‌جمهور پاناما را دستگیر و شبانه از کشورش ربود و به آمریکا منتقل کرد، شبانه رئیس‌جمهور قانونی و منتخب مردم ونزوئلا و همسرش را در خواب دستگیر و به آمریکا منتقل کرد! این آمریکا بود که به ژاپن حمله اتمی کرد و عرض چند دقیقه شهرهای آباد ژاپن را به شهر سوخته تبدیل کرد! این آمریکا بود که به ویتنام حمله کرد و هزاران انسان مظلوم و بی‌گناه را به قتل رساند و همه زیر ساخت‌های آن کشور را به ویرانه تبدیل کرد این آمریکاست که جنگ هشت ساله را با کمک صدام و بعضی از اعراب مرتجع منطقه و خودفروخته بر ایران تحمیل کرد و بیش از ۳۰۰ هزار انسان بی‌گناه و آرزومند را به شهادت رساند.

بختیاری

*ترامپ احمق که این همه لاف می‌زند و از مادر بمب‌ها حرف می‌زند مراقب باشد وقتی که ایران هم از پدر موشک‌های نقطه‌زن رونمایی کند حیثیت و آبروی نداشته‌ این قلدر توخالی بر باد می‌رود!

بخشی

* کسانی که معتقدند می‌توان با ترامپ احمق، قمارباز، اپستینی و... معامله کرد و به تفاهم رسید و مانع از جنگ شد، یا از شم سیاست تهی‌اند یا این که خود را به جهالت زده‌اند! با 47 سال آزمون و خطا با این تروریست‌ها، هنوز در پله اولند، بعید است که از خواب بیدار شوند!

طهماسبی

*ترامپ فاسد! بدان که ایرانیان بنا به دلایل هویتی و فرهنگی هیچ‌گاه در برابر فشار‌ها سر تسلیم فرود نمی‌آورند. این را مایه عبرت قرار بده و این همه خود را به آب و آتش نزن که هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی!

حمیدی

*رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکای غاصب بداند که ایران یکی از معدود کشورهای آسیایی است که هرگز به مستعمره رسمی یک قدرت غربی تبدیل نشده است و قطعاً بعد از این هم نخواهد شد!

اسدی

*حقیقت این است که غرب در طول تاریخ همواره در آرزوی تسلط بر ایران و شکستن اراده ملت بوده و همیشه هم ناکام مانده است. تاریخ به ما می‌گوید که ایران، سرزمینی با تمدن چندهزارساله و ریشه‌دار، هرگز تسلیم این زورگویی و تحقیر امثال ترامپ فاسد نخواهد شد.

میرجوادی

*اصلاح‌طلبان غرب‌گرا درباره تنگه هرمز می‌گویند آن‌قدرها هم منفعت اقتصادی ندارد! چرا سپاه با اعمال فشار در هرمز برای کشور هزینه درست می‌کند؟ همان بهتر که بدهیم برود. یادمان نرفته درباره هسته‌ای هم، همین را می‌گفتند و در نهایت با ساده‌اندیشی‌های خود موجب سوءاستفاده دشمن شدند.

صدرآبادی

*سران خائن و رو به زوال کاخ سیاه، هر زمان که در صحنه نبرد زمین‌گیر می‌شوند و دستشان از هرگونه دستاورد ملموس خالی می‌ماند، به سلاح کهنه و رسوای مبالغه و خودستایی و نواختن مارش دروغین پیروزی پناه می‌برند که این بازی‌ها، دردی از موشک‌های نقطه‌زن ما را درمان نمی‌کند!

روشنی

* بزرگ‌ترین آبروریزی امروز آمریکا، خالی‌شدن مخازن تسلیحات راهبردی اوست. ارتش آمریکا برای دفع موشک‌ها و پهپادهای نقطه‌زن رزمندگان اسلام و انصارالله، تاکنون ناچار شده بین نیم تا دو سوم از کل ذخایر استراتژیک موشک‌های رهگیر پیشرفته خود را استفاده کند.

حسن‌بیگی

* به وزیر دفاع سابق آمریکا که از مادر بمب‌ها برای زدن تأسیسات هسته‌ای کشورمان سخن می‌گوید عرض می‌کنم، قطعاً مادر بمب‌های شما تاب مقاومت در برابر پدر موشک‌های ایران اسلامی را نخواهد داشت و وادار به تسلیم خواهید شد.

حسامی

* درپی راه‌اندازی جنگ اقتصادی غربی‌ها علیه کشورمان، اگرچه آسیب‌هایی دیدیم؛ ولی امروزه گلوی تجاری آنها زیر گام‌های استوار رزمندگان اسلام در تنگه هرمز و باب‌المندب تحت فشاری خفه‌کننده قرار دارد و بدهی‌های کلانی بر روی دستشان گذاشته است!

عباسی

* عربستان با وجود میلیاردها دلار هزینه برای ساختن یک قدرت ورزشی جهانی، در جدیدترین بازی‌های بین‌المللی، یعنی بازی‌های آسیایی ناگویا، تنها ۴ مدال طلا، ۳ نقره و ۱۰ برنز کسب کرده، درحالی‌که ایران با سرمایه‌گذاری به‌مراتب پایین‌تر و شرایط جنگی، ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز به دست آورده است. فردی ظریف‌اندیش در این مورد گفته عربستان دلار سوزاند و ایران طلا ساخت.

اولائی

* به سلبریتی‌های معلوم‌الحال و رئیس جبهه اصلاحات، عرض می‌کنم مگر نمی‌بینید در مهد دموکراسی و روشنفکری دارند با باتوم مستقیم روی سر جوانان اروپایی می‌زنند؟ چرا در حد یک اعتراض کوچک، صدایتان درنمی‌آید؟ حداقل به‌خاطر حفظ آبرو هم که شده، یک عکس‌العمل روشنفکری بزنید تا مردم باور کنند شما طرفدار دموکراسی هستید.

نکویی‌نایینی

* از آنجا که ترامپ با کاهش شدید محبوبیت و فشارهای فزاینده داخلی و خارجی ناشی از جنگ علیه ایران مواجه شده، شخصاً دستور استفاده از بودجه مالیات‌دهندگان آمریکایی برای تبلیغات ریاست‌جمهوری خود را صادر کرده است و بخشی از این تبلیغات به موضوع جنگ علیه ایران اختصاص یافته است. استفاده ترامپ از بودجه دولتی برای تبلیغات شخصی، نشان‌دهنده تلاش او برای جبران افول سیاسی خود از طریق منابع عمومی است.

صفاریان

*با توجه به عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جذب و به‌کارگیری افراد زاویه‌دار؛ لازم است مجلس شورای اسلامی به وظایف قانونی خود در این موارد اهتمام جدی نماید.

علیمردانی