اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با اشاره به احیای گذر تاریخی دردشت گفت: مرمت و سامان‌دهی این گذر با بازپیرایی جداره‌های ۹ مسجد و امام‌زاده، بازسازی هفت سقاخانه تاریخی و احیای بازارچه‌های قدیمی، علاوه بر صیانت از میراث معماری، زمینه جذب سرمایه‌گذاران برای احیای بافت تاریخی را فراهم می‌کند.

سید سلمان قاضی‌عسگر با اشاره به اهمیت حفظ و احیای بافت تاریخی شهر اظهار کرد: سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان علاوه بر مسئولیت صیانت از آثار تاریخی و ارزش‌های معماری، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی، حفظ هویت و خاطره جمعی شهروندان را نیز بر عهده دارد و احیای این میراث، زمینه پیوند نسل امروز با گذشته پرافتخار اصفهان را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه محله دردشت از کانون‌های ارزشمند تاریخی اصفهان به‌شمار می‌رود، افزود: این محله در دوره‌های تاریخی مختلف، از جمله آل‌بویه، سلجوقیان و صفویه، شکل گرفته است و آثار و نشانه‌های تاریخی آن، از پیشینه‌ای چندصدساله و غنای فرهنگی و اجتماعی این محدوده حکایت دارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در گذر تاریخی دردشت تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، جداره‌سازی، نماسازی و نورپردازی ۹ مسجد و امام‌زاده انجام شد و هفت سقاخانه تاریخی محله نیز که برخی از آن‌ها بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارند، بازسازی شد، همچنین احیای بازارچه‌های قدیمی این محدوده که در دوره‌های مختلف تاریخی، نقش مهمی در رونق اقتصادی محله ایفا کرده‌اند، در دستور کار قرار داشت.

قاضی‌عسگر ادامه داد: بازارچه‌های تاریخی تنها عناصر کالبدی یک محله نیستند، بلکه بخشی از حافظه اقتصادی و اجتماعی شهر را شکل می‌دهند. احیای این فضاها می‌تواند ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی اصفهان را به شهروندان، گردشگران داخلی و بازدیدکنندگان خارجی معرفی کند و زمینه بهره‌برداری دوباره از این میراث ارزشمند را فراهم آورد.

وی با اشاره به وجود حدود ۷۰ اثر تاریخی ثبت‌شده و ثبت‌نشده در مسیر گذر دردشت گفت: سامان‌دهی این محور فرصتی برای معرفی بهتر آثار تاریخی، افزایش ظرفیت گردشگری و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. با فراهم‌شدن بستر مناسب برای احیای خانه‌ها و فضاهای تاریخی، می‌توان از ظرفیت این بناها برای کاربری‌هایی همچون اقامتگاه و هتل، کافه، فضاهای آموزشی و مراکز تخصصی مرتبط با مرمت و حفاظت از آثار تاریخی استفاده کرد. مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با تأکید بر ضرورت حفظ اصالت بناها در فرایند احیا خاطرنشان کرد: مرمت گذرهای تاریخی تنها اقدامی کالبدی برای بهسازی ساختمان‌ها و معابر نیست، بلکه فرایندی برای بازآفرینی شهری، تقویت حیات اجتماعی محلات و ایجاد زمینه حضور پایدار مردم در بافت تاریخی است و زمانی می‌توان به نتایج مطلوب این اقدامات دست یافت که ضمن ارتقای کیفیت محیط، اصالت و ارزش‌های تاریخی محدوده نیز حفظ شود.

قاضی‌عسگر با اشاره به استقبال ساکنان از اجرای طرح احیای گذر دردشت اضافه کرد: مشارکت و همراهی مردم در این برنامه، اهمیت توجه به هویت محله‌ای را نشان می‌دهد که امیدواریم بهبود شرایط محیطی و احیای فضاهای تاریخی، به افزایش تعلق خاطر ساکنان، تقویت پیوندهای اجتماعی و کاهش تمایل به ترک محله کمک کند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای احیای محورهای تاریخی اصفهان اظهار کرد: بافت تاریخی شهر از محورهای ارزشمندی برخوردار است که ظرفیت اتصال بخش‌های مختلف میراثی اصفهان را دارند؛ یکی از این مسیرها، محور تاریخی سلجوقیان است که از محدوده دروازه طوقچی آغاز می‌شود و در امتداد محورهای تاریخی شهر، به محدوده‌هایی همچون میدان امام (ره) یا نقش‌جهان، چهارباغ عباسی، خیابان هزارجریب و باغ‌های تاریخی هزارجریب امتداد می‌یابد و در نهایت به محدوده قلعه شاه‌دژ در کوه صفه می‌رسد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان با بیان اینکه این مسیر در مجموع حدود ۲۳ کیلومتر از بافت تاریخی شهر را در بر می‌گیرد، تأکید کرد: امیدواریم با تداوم اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته، زمینه اجرای پروژه‌های مؤثر دیگری برای احیای این محور و سایر مسیرهای تاریخی اصفهان فراهم شود.

قاضی‌عسگر با دعوت از سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن اصفهان برای مشارکت در احیای میراث تاریخی شهر گفت: بستر لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در خانه‌ها و مسیرهای تاریخی فراهم شده است و در حال حاضر نیز سرمایه‌گذارانی از نقاط مختلف کشور برای فعالیت در این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند. امیدواریم با گسترش این مشارکت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، بتوانیم میراث ارزشمند گذشتگان را با کیفیتی شایسته حفظ کنیم و به نسل‌های آینده بسپاریم.