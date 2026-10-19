همدان ـ خبرنگار کیهان:

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با تأکید بر ضرورت پاسداشت هویت بومی همدان گفت: بررسی‌های برخی پژوهشگران از کاهش استفاده از گویش همدانی در سال‌های اخیر حکایت دارد و این مسئله، توجه بیشتر به حفظ و معرفی این میراث فرهنگی را ضروری می‌کند.

محمود رجبی افزود: با همکاری فعالان و پژوهشگران حوزه همدان‌شناسی، از ظرفیت‌هایی مانند فضاسازی شهری و تولید محتوای فرهنگی برای تقویت جایگاه گویش همدانی استفاده کرده‌ایم. وی با اشاره به انتشار کتاب «دالان» اظهار کرد: این کتاب با بهره‌گیری از گویش همدانی و با محوریت آموزش شهروندی و گردشگری تهیه شده است تا ظرفیت‌های گردشگری شهر و پیام‌های مرتبط با فرهنگ شهروندی در قالبی متناسب با فرهنگ بومی معرفی شود.

حمایت از طرح‌ها و ایده‌های فرهنگی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان به اختصاص پنج میلیارد تومان برای حمایت از طرح‌ها و ایده‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: مردمی‌سازی فرهنگ و مشارکت مؤثر شهروندان در طراحی و اجرای برنامه‌ها از محورهای اصلی فعالیت این سازمان است.

رجبی افزود: مردمی‌سازی فرهنگ صرفاً به معنای حضور مردم در برنامه‌ها نیست، بلکه مشارکت واقعی آنان در مراحل طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها را شامل می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، با دعوت از فعالان مردمی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، کمیته‌های تخصصی تشکیل شده است تا برنامه‌های سازمان با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های کارشناسی این افراد تدوین و اجرا شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، تقویت نشاط اجتماعی را از دیگر محورهای فعالیت این سازمان دانست و گفت: تلاش کرده‌ایم برنامه‌هایی متناسب با سلایق و نیازهای گروه‌های مختلف شهروندان برگزار کنیم و فعالیت‌های این حوزه به چند برنامه محدود و مقطعی نباشد.

رجبی با اشاره به جشنواره پاییزی «برگ‌ریزان» اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری پنجمین دوره این جشنواره در حال انجام است و این رویداد به یکی از برنامه‌های شناخته‌شده فرهنگی و گردشگری همدان تبدیل شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های مذهبی سازمان فرهنگی شهرداری همدان بیان کرد: برگزاری برنامه‌های مناسبتی از جمله جشن‌های عید غدیر، اربعین و نیمه شعبان از بخش‌های مهم فعالیت‌های فرهنگی سازمان است که در اجرای آن‌ها بر افزایش مشارکت محلات و مجموعه‌های مردمی تأکید داریم.

رجبی افزود: امسال در دهه امامت و ولایت، سازمان فرهنگی در برگزاری جشن‌های عید غدیر در بیش از ۴۰ محله شهر مشارکت داشت. این برنامه‌ها در بوستان‌ها و محلات برگزار شد و در کنار آن، هیئت‌های مذهبی، مساجد و حسینیه‌ها نیز مراسم متعددی را به‌صورت مستقل برگزار کردند. وی همچنین از فعالیت بیش از ۶۰ نقطه شهر همدان در قالب تجمعات شبانه خبر داد و گفت: سازمان فرهنگی شهرداری در سامان‌دهی و اجرای بخشی از این برنامه‌ها مشارکت داشته است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، برگزاری یادواره‌ها و برنامه‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر فعالیت‌های سازمان برشمرد و به ظرفیت فرهنگ‌سراهای محلات در این زمینه اشاره کرد.

معرفی مفاخر همدان در قالب پویش «فرزند هگمتانه»

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، معرفی مفاخر و شخصیت‌های برجسته شهر را از دیگر اولویت‌های این سازمان در دو سال اخیر عنوان کرد و گفت: بسیاری از چهره‌های برجسته همدان، چه شخصیت‌های درگذشته و چه افراد در قید حیات، هنوز آن‌گونه که شایسته است به جامعه معرفی نشده‌اند.

وی افزود: در قالب پویش «فرزند هگمتانه» و هم‌زمان با مناسبت‌های فرهنگی، اقداماتی از جمله فضاسازی شهری، برگزاری نمایشگاه و تولید محتوای رسانه‌ای برای آشنایی بیشتر شهروندان با مفاخر همدان انجام شده است.

رجبی همچنین از برنامه‌ریزی برای تهیه کتابی تخصصی درباره مفاخر همدان خبر داد و بر ضرورت معرفی این شخصیت‌ها به کودکان و نوجوانان تأکید کرد.