اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان هدیه روز پرستار توسط آستان قدس رضوی

مشهد - خبرنگار کیهان:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اختصاص

۱۰۰ میلیارد تومان هدیه روز پرستار از سوی آستان قدس رضوی خبر داد و گفت: این مبلغ در قالب بن‌کارت خرید میان ۱۵ هزار و ۶۰۰ نفر از پرستاران توزیع می‌شود.

به گزارش ایرنا، دکتر محمود شبستری در مراسم گرامیداشت روز پرستار در مشهد با قدردانی از تولیت آستان قدس رضوی گفت: توزیع این مبلغ در روزهای آینده انجام می‌شود. این مسئول با قدردانی از تلاش‌های جامعه پرستاری در شرایط مختلف از جمله دوران شیوع کرونا، جنگ ۱۲ روزه و حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته، اظهار کرد: پرستاران در کنار انجام وظایف تخصصی خود در موقعیت‌های دشوار نیز مسئولیت‌های گسترده‌ای بر عهده داشته‌اند و با وجود فشارهای روحی برای نجات جان انسان‌ها همه همت و توان خود را به‌کار گرفته‌اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین از تلاش پرستاران در جنگ تحمیلی اخیر قدردانی کرد و گفت: خدمات کادر درمان در این دوره نیز شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به وضعیت منابع مالی حوزه سلامت اظهار کرد: سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی در شرایط کنونی به حدود چهار درصد رسیده است، در حالی که این میزان پیش از شیوع کرونا در کشور تا حدود ۹ درصد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در شرایط فعلی سهم سلامت از منابع کشور کاهش یافته و محدودیت درآمدهای عمومی نیز بر تأمین منابع این بخش تأثیر گذاشته است. کشور با شرایط خاص و اولویت‌های مختلف مواجه است و این مسائل بر اعتبارات حوزه سلامت و پرداخت‌های مرتبط با آن اثر می‌گذارد. شبستری با اشاره به مشکلات پرداخت مطالبات کادر درمان گفت: بیمه‌ها از جمله بیمه سلامت با محدودیت‌هایی در پرداخت مطالبات مواجه‌اند و این موضوع بر روند پرداخت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز تأثیر می‌گذارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با بهبود شرایط کشور، وضعیت منابع مالی حوزه سلامت به حالت عادی بازگردد و جبران عقب‌ماندگی‌های مالی نیز انجام شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت تعرفه‌های پرستاری اظهار کرد: یکی از ایرادهای موجود سهم کادر پرستاری از منابعی است که در قالب تعرفه به دانشگاه بازمی‌گردد که این موضوع باید اصلاح شود.

شبستری افزود: اصلاح تعرفه‌ها و توزیع مناسب منابع باید با جدیت دنبال شود و سازمان نظام پرستاری نیز در این زمینه نقش دارد. سهم پایین پرستاران از تعرفه‌ها از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی با بیان اینکه زحمات کادر پرستاری کمتر از تلاش‌های حوزه پزشکی نیست، بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه و مطالبات این گروه تأکید کرد.

شبستری همچنین با اشاره به نقش پرستاران در آرامش جامعه گفت: نحوه برخورد پزشکان و پرستاران با بیماران و همراهان آنان تأثیر بسزایی در ایجاد آرامش و رضایت در جامعه دارد و این موضوع در کنار خدمات تخصصی درمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه جامعه پرستاری در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پرستاران حدود یک‌سوم جمعیت این دانشگاه را تشکیل می‌دهند و از ارکان اصلی تیم درمان به شمار می‌روند.

دکتر منصور شکیبا با اشاره به برگزاری مراسم تقدیر از فعالان حوزه فوریت‌های پزشکی در کنار آیین گرامیداشت روز پرستار افزود: خدمات این گروه‌ها در شرایط عادی و بحرانی نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی به مردم دارد.

وی با اشاره به تجربه ارائه خدمات درمانی در مناسبت‌های پرجمعیت سال گذشته اظهار کرد: در دهه پایانی ماه صفر خدمات درمانی به زائران و مراجعه‌کنندگان به‌طور کامل ارائه شد و تلاش مجموعه درمانی بر این بود که هیچ مراجعه‌کننده‌ای بدون دریافت خدمات مورد نیاز باقی نماند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در مراسم تشییع امام شهید نیز حدود ۵۷ هزار نفر در فضای بیرونی حرم مطهر رضوی حضور داشتند و حدود ۱۰ هزار نفر به مراکز و پایگاه‌های درمانی مراجعه کردند. در این شرایط نیروهای تیم‌های واکنش سریع به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت داشتند تا خدمات مورد نیاز به مردم ارائه شود.