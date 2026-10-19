هشدار رویترز درباره ادامه جنگ با ایران و افزایش قیمت مواد غذایی در جهان

رویترز در گزارشی هشدار داده است جنگ علیه ایران و همچنین خشکسالی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان را در پی داشته است.

جنگ احمقانه ترامپ علیه ایران موجب افزایش مداوم قیمت‌های انرژی در جهان شده است. البته این همه ماجرا نیست با بسته ماندن تنگة هرمز بحران از حوزه انرژی به حوزه غلات نیز سرایت کرده است. در همین رابطه دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی اخیراً عنوان کرد که اگر تنگه هرمز بازگشایی نشود، قیمت غلات ممکن است تا ۸۰ درصد افزایش یابد. پیش از این هم رسانه‌ها نوشته بودند «جنگ» منجر به کاهش عرضه کود از غرب آسیا به آمریکا و در نتیجه به افزایش قیمت کود شیمیایی در آمریکا منجر شده است. رسانه‌های آمریکایی نوشته بودند حدود ۷۰ درصد از کشاورزان آمریکایی اعلام کرده‌اند توانایی تأمین کود مورد نیاز برای فصل کشت امسال را ندارند و قصد دارند برای جبران این وضعیت، سطح زیر کشت خود را کاهش دهند.

رویترز هم در گزارش جدیدی هشدار داده است افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی ناشی از جنگ علیه ایران و بسته ماندن تنگة هرمز‌، اختلال در صادرات نهاده‌های کشاورزی و خشکسالی ناشی از پدیده «ال‌نینو»، چشم‌انداز تشدید تورم جهانی مواد غذایی در ماه‌های آینده و تداوم آن تا سال ۲۰۲۷ را تقویت کرده است؛ روندی که با افزایش هزینه‌های تأمین مواد غذایی، فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد به‌ویژه در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا وارد می‌کند. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، قیمت مواد غذایی در کشورهای مختلف از جمله اندونزی، مصر و هند افزایش یافته است. قیمت برنج در اندونزی به رکورد تازه‌ای رسیده، بهای نان بدون یارانه در مصر نسبت به ماه ژوئیه (تیر-مرداد) یک‌چهارم افزایش یافته و قیمت شکر در هند به بالاترین سطح تاریخی رسیده است؛ روندی که با کاهش تولید محصولات کشاورزی و تأخیر در بارش‌ها تشدید شده است. به گزارش رویترز «ماکسیمو توررو»، اقتصاددان ارشد سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، با اشاره به فشار همزمان عوامل مختلف بر بازار مواد غذایی گفت که اثرات این شرایط در پایان سال جاری میلادی، ابتدای سال آینده و به احتمال زیاد در سراسر سال ۲۰۲۷ محسوس‌تر خواهد شد. «بانک جهانی» گزارش داد که در سه ‌ماهه منتهی به سپتامبر (شهریور-مهر)، تورم مواد غذایی در ۲۲ درصد از ۱۵۰ کشور مورد بررسی از تورم عمومی پیشی گرفت؛ این رقم در سه‌ماهه قبل از آن، ۱۴ درصد بود. بر اساس این گزارش «شاخص قیمت مواد غذایی فائو» که تغییرات ماهانه قیمت مجموعه‌ای از کالاهای کشاورزی معامله‌شده در بازارهای بین‌المللی را دنبال می‌کند، در سپتامبر(شهریور) به‌طور میانگین به ۱۳۶ واحد رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ (آبان/آذر ۱۴۰۱) محسوب می‌شود.

خطر آشوب‌های اجتماعی

افزایش قیمت‌ها همچنین خطر ناآرامی‌های اجتماعی را بالا برده و ممکن است برخی کشورهای تأمین‌کننده عمده مواد غذایی را به اعمال محدودیت‌های صادراتی سوق دهد؛ اقدامی که می‌تواند کمبود عرضه را تشدید کند. رویترز می‌افزاید: اختلال در حمل‌ونقل غلات در دریای سیاه، ناامنی در دریای سرخ و تغییر مسیر کشتی‌ها به اطراف آفریقا، هزینه و زمان حمل محموله‌ها را افزایش داده است. همزمان، جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران با افزایش قیمت سوخت و اختلال در صادرات کود شیمیایی از مسیر تنگه هرمز، هزینه‌های کشاورزی را بالا برده است؛ در حالی که خشکی ناشی از پدیده ال‌نینو نیز تولید محصولات کشاورزی در هند و جنوب شرق آسیا را تحت فشار قرار داده است.بر اساس این گزارش، قیمت گندم در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و قیمت برنج در کشورهای مهم صادرکننده آسیایی با وجود ذخایر بالا، ۱۰ تا ۱۳ درصد رشد کرده است. قیمت کود شیمیایی نیز با وجود کاهش از اوج ثبت‌شده در اوایل جنگ علیه ایران، همچنان بالا مانده است.همچنین به نوشته رویترز نرخ حمل‌ونقل دریایی در برخی مسیرهای مهم جهانی، از جمله مسیر دریای سیاه به جنوب شرق آسیا، حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و رشد هزینه مواد اولیه و تولید، فشار بیشتری بر قیمت نهائی مواد غذایی وارد کرده است. کاهش ذخایر و عرضه داخلی و انتقال افزایش هزینه کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان، خطر شتاب‌گرفتن تورم را افزایش داده است.