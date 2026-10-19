سرویس خارجی-

با عملیات نیروهای مسلح یمن، بندر ینبع عربستان که قرار بود جایگزین تنگه هرمز شود، عملاً نیمه‌تعطیل شد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد طی چند روز گذشته تنها پنج نفتکش در این بندر بارگیری کرده‌اند و سیستم دفاعی مورد حمایت آمریکا و اروپا ناکارآمد از آب درآمد. همزمان لغو پروازهای قطر و اتحاد و هشدارهای امنیتی آمریکا، دامنه تأثیر این عملیات را آشکار کرد.

مقاومت نه با پیروی از قواعد موجود، بلکه با تصمیم به تشدید در برابر تشدید، خود را به‌عنوان یک طرف سیاسی تعریف می‌کند و نشان می‌دهد که قدرت در نهایت بر پایه تصمیم استوار است. مقاومت وقتی از پیروی صرف از قواعد از پیش ‌نوشته ‌شده دست می‌کشد و آگاهانه تصمیم می‌گیرد که در برابر هر تشدیدی، راه تشدید را پیش گیرد، در واقع خود را به‌عنوان یک طرف واقعی سیاسی تعریف می‌کند. این تصمیم، بیش از هر بیانیه یا مذاکره‌ای، نشان می‌دهد که قدرت در نهایت نه بر پایه قوانین انتزاعی و نه بر اجماع‌های ظاهری، بلکه بر اراده‌ای استوار است که در لحظه استثنایی شکل می‌گیرد. جایی که دیگران هنوز در چارچوب قواعد بازی می‌کنند، مقاومت با انتخاب تشدید، مرزها را جابه‌جا می‌کند و ثابت می‌کند که سیاست اصیل از تصمیم آغاز می‌شود، نه از تبعیت.

تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از بندر ینبع نشان می‌دهد که طی سه روز گذشته تنها پنج نفتکش خام در این بندر بارگیری کرده‌اند و تنها یک نفتکش غول‌پیکر آن را ترک کرده است. نفتکش‌های کوچک‌تر هرچند جابه‌جا شده‌اند، اما حجم صادرات نفت عربستان از این مسیر به مراتب کمتر از ادعاهای رسمی ریاض است. این بندر که یکی از ستون‌های استراتژی کاهش وابستگی عربستان به تنگه هرمز از طریق دریای سرخ محسوب می‌شد، اکنون عملاً به نقطه‌ای حساس و آسیب‌پذیر تبدیل شده است. عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، از دهه ۱۹۸۰ خط لوله شرق–غرب (Petroline یا East-West Pipeline) را ساخته. این خط لوله حدود ۱۲۰۰ کیلومتر طول دارد و نفت را از میادین شرقی (نزدیک خلیج‌فارس و بقیق) به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند.

حمله به تأسیسات ینبع، وقوع آتش‌سوزی و توقف عملیات بارگیری با وجود تدابیر حفاظتی اعلام‌شده از سوی ریاض و کمک‌های فنی فرانسه و یونان، نشان داد که سیستم دفاعی مورد اتکای عربستان در برابر عملیات یمنی‌ها ناکارآمد است. کارشناسان این رویداد را محکی جدی برای ادعاهای امنیتی سعودی می‌دانند، ادعاهایی که با حمایت آمریکا و برخی متحدان اروپایی ساخته شده بود اما در عمل نتوانست مسیر جایگزین هرمز را امن نگه دارد.

لغو پروازهای قطر و اتحاد به ریاض، دمام و جده

سازمان هواپیمایی قطر اعلام کرد پروازهای خود به ریاض و دمام را تا ۲۴ اکتبر لغو کرده و تعداد پروازهای جده را از هفت به چهار کاهش داده است. شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات نیز پروازهای ابوظبی به دمام، جده و ریاض را به دلیل وضعیت منطقه تا همان تاریخ متوقف کرد و احتمال تغییرات بیشتر را مطرح ساخت. این تصمیم‌ها در حالی گرفته شد که سفارت آمریکا در عراق و امارات به شهروندان خود در خاورمیانه هشدار داد با توجه به حملات نیروهای مسلح یمن، احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوائی و اختلال گسترده در سفرهای هوائی وجود دارد.

وزارت خارجه آمریکا هشدارهای فوری امنیتی برای دوازده مکان در منطقه از جمله عربستان، امارات، بحرین، اردن، کویت، عراق، لبنان، قطر، عمان و یمن صادر کرد. سفارت آمریکا در امارات نیز از شهروندان خواست هوشیاری شدید به خرج دهند، برنامه‌های سفر جایگزین تهیه کنند و به‌روزرسانی‌های فرودگاهی را زیر نظر داشته باشند. این هشدارها نشان می‌دهد که عملیات یمنی‌ها نه تنها تأسیسات نفتی بلکه شبکه حمل‌ونقل هوائی و اعتماد امنیتی متحدان ریاض را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

درماندگی سعودی و بانک اهداف گسترده یمن

حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، هدف قرار دادن غیرنظامیان یمنی از جمله زنان و کودکان را نشانه درماندگی رژیم سعودی پس از سال‌ها تجاوز و حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست. وی تأکید کرد نیروهای مسلح یمن دارای بانک اهداف گسترده و به‌روز هستند و استراتژی «تشدید در برابر تشدید» به آن‌ها اجازه می‌دهد حملات به اهداف نظامی و حیاتی در عمق خاک عربستان را افزایش دهند. الاسد با اشاره به بیش از سیصد هزار حمله هوائی سعودی علیه یمن، سکوت جامعه بین‌المللی را ناشی از منافع نفتی و مالی دانست و یادآور شد که فشارهای مالی حتی مانع ماندن نام عربستان در فهرست سیاه سازمان ملل شده است. یمن همچنین هشدار داده است که پادگان‌های سعودی را ترک کنند.

هشدار به مزدوران خارجی: تبدیل به اهداف مشروع

منابع یمنی با اشاره به ورود نیروهای اوکراینی و مصری به جیزان و تشدید حملات سعودی به روستاهای مرزی صعده، به مزدوران خارجی هشدار دادند که در صورت همکاری با ریاض به اهداف مشروع تبدیل خواهند شد. عربستان که پیش‌تر هزاران مزدور یمنی، سودانی و پاکستانی را به مرزها اعزام کرده بود، اکنون با هدف ایجاد منطقه حائل بیست‌کیلومتری تلاش می‌کند شکست‌های خود در تعز، باب‌المندب، الجوف و مأرب را جبران کند. نیروهای صنعا با سرنگونی یک جت تایفون انگلیسی و یک بالگرد آپاچی سعودی در نجران، نشان دادند که این تحرکات زیر نظر دقیق اطلاعاتی قرار دارد.

خبر دیگر از کشته ‌شدن ۵۳ نیروی مزدور سعودی در حمله موشکی یمن است. در حمله موشکی به مرکز آموزشی احمد السلیمانی در شبوه یمن ۵۳ نیروی تازه ‌استخدام کشته و حدود ۲۰۰ نفر زخمی شدند.

فعال‌سازی سامانه‌های هشدار در جیزان و ابها

سازمان دفاع مدنی عربستان از فعال شدن سامانه‌های ارسال پیام هشدار خطر در جیزان و شهر ابها به دلیل احتمال حمله موشکی یا پهپادی خبر داد. این هشدارها در حالی صادر شد که ارتش یمن طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰ حمله هوائی و موشکی ائتلاف سعودی علیه صنعا و استان‌های الحدیده، تعز، عمران، حجه، صعده، الجوف، الضالع و مأرب را ثبت کرد؛ حملاتی که با جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف و موشک‌های نجران انجام شده و به شهادت بیش از سی شهید و زخمی، عمدتاً زنان و کودکان، منجر شده است.

تکرار ادعاها و فشارهای سیاسیِ پوچ

شورای وزیران شورای همکاری خلیج‌فارس، که 12 سال تجاوز و محاصره آل‌سعود علیه مردم یمن را نادیده گرفته است، در بیانیه پایانی نشست منامه، حملات تلافی‌جویانه ارتش یمن را محکوم کرد و مدعی شد این حملات فرودگاه‌های غیرنظامی و تأسیسات حیاتی را هدف قرار داده است. این شورا ضمن حمایت از ریاض و ادعای «حق دفاع از خود»، خواستار اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، تشدید محدودیت‌های تسلیحاتی علیه انصارالله، قرار گرفتن این جنبش در فهرست گروه‌های تروریستی و توقف حمایت‌هایی شد که به ادعای آن‌ها امکان دستیابی به موشک و پهپاد را فراهم می‌کند.

مستندسازی جنایات جنگی و عزم مقاومت یمن

سازمان حقوق بشری «انسان» با ارائه گزارشی جامع، ۸۵ واقعه از جمله قتل، جرح، ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه و کوچ اجباری را در فاصله ژانویه ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۲۶ مستند کرد که ۸۰ مورد آن به نیروهای سعودی و اماراتی مربوط می‌شود. این گزارش به کشتار بازداشتگاه مرکزی الحزم در الجوف و بازار مفرق ماویه در تعز اشاره دارد که ده‌ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان را به شهادت رساند. سخنگوی وزارت بهداشت یمن نیز اعلام کرد از آغاز تشدید حملات تا ۱۸ اکتبر مجموعاً ۵۳۶ نفر شهید یا زخمی شده‌اند. با وجود این جنایات، مردم و نیروهای یمن اعلام کرده‌اند که هدف قرار دادن غیرنظامیان عزم آن‌ها را برای مقاومت تقویت می‌کند و هیچ منطقه حائلی در مرزها پذیرفته نخواهد شد؛ تا زمانی که تجاوز نظامی متوقف، محاصره لغو و غرامت پرداخت شود.