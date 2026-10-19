شهروندان لبنانی با برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز در بیروت از زنان و دختران محجبه آذربایجانی که سیاست حجاب اجباری علی‌اف مانع تدریس و تحصیل آنها شده است حمایت کردند.

به گزارش مهر به نقل از المیادین، شهروندان لبنانی با اعلام حمایتشان از زنان محجبه در جمهوری آذربایجان تاکید کردند که با اقدامات تبعیض‌آمیز و نقض آزادی عقیده مخالف هستند.آنها تصریح کردند عاملان تحت فشار قرار دادن معلمان و دانش‌آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان باید بازخواست شوند. لازم به ذکر است پافشاری دولت جمهوری آذربایجان بر ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور موجب گسترش اعتراضات و اعتصاب دانش‌آموزان و کادر آموزشی تعدادی از مدارس شده ‌است. دانش‌آموزان مدارس در جمهوری آذربایجان در اعتراض به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دانش‌آموزان محجبه، از حضور در کلاس‌های درس خودداری کرده‌اند. اداره آموزش شهر باکو با این وجود اعلام کرده است که نظارت بر نحوه اجرای الزامات جدید در مدارس دولتی را آغاز کرده است.