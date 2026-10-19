درخشش آزادکاران امید در خاک آمریکا تجلی استعداد و غیرت جوانان ایرانی است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی، قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در مسابقات جهانی آمریکا را به ملت شریف ایران، پهلوانان جوان و کادر فنی تبریک گفت و این افتخارآفرینی را پاسخی روشن به بدخواهان، نشانه عزم راسخ نسل جوان و مایه اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی در میدان‌های بین‌المللی دانست.

سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با تبریک پیروزی غرورآفرین دلاورمردان جوان تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال کشورمان در آوردگاه جهانی به جامعه بزرگ ورزش و ملت ایران نوشت: حماسه‌آفرینی فرزندان ایران در میدان جهانی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در خاک آمریکا، به مانند قهرمانی آفرینان کشتی آزاد کشورمان در این مسابقات؛ بار دیگر ثابت کرد که این سرزمین، با تکیه بر استعداد، پشتکار و غیرت جوانانش، در عرصه‌های بین‌المللی جایگاه خود را با اقتدار حفظ می‌کند.

به گزارش ایرنا از سپاه نیوز؛ فرمانده کل سپاه ادامه داد: کسب عنوان قهرمانی جهان در رشته کشتی آزاد، آن هم در روزگاری که دشمنان این ملت می‌کوشند شکوه ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی را کم‌فروغ نشان دهند، نشانه روشنی از عزم راسخ، خودباوری و شایستگی نسل جوان کشور است. قهرمانان ایران‌زمین با تلاش و توانمندی خود بر سکوی برتر جهان ایستادند و زمینه اهتزاز پرچم مقدس کشور و شنیده شدن سرود جمهوری اسلامی را در میدان جهانی فراهم کردند.

سرلشکر وحیدی خاطرنشان کرد: این افتخارآفرینی، در سایه الطاف الهی و با همدلی و همت جوانانی رقم خورد که سختی تمرین و فشار رقابت را با اراده‌ای پولادین به افتخاری ملی تبدیل کردند. بی‌گمان، تداوم چنین موفقیت‌هایی مرهون برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد، تعهد مربیان و کادر فنی و حمایت خانواده بزرگ کشتی است.

فرمانده کل سپاه در پایان این قهرمانی غرورآفرین را به ملت شریف ایران، قهرمانان سرافراز کشتی آزاد، مربیان دلسوز، کادر فنی متعهد، خانواده بزرگ کشتی و مسئولان فدراسیون تبریک و تهنیت گفت و از درگاه خداوند متعال، تداوم پیروزی‌های جوانان ایران‌زمین و اهتزاز همیشگی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میدان‌های جهانی و بین‌المللی مسألت کرد.

به گزارش ایرنا، تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران با کسب ۹ مدال در ۱۰ وزن شامل ۴ مدال طلا، ۱ نقره و ۴ مدال برنز و کسب ۱۸۰ امتیاز، مقتدرانه عنوان قهرمانی رقابت‌های قهرمانی جهان در آمریکا را از آن خود کرد.