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کد خبر: ۳۴۰۳۲۵
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۳
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معاون وزیر آموزش و پرورش:

۸۱ هزار کلاس درس بهسازی شد

مشهد - خبرنگار کیهان:
 معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور از بازسازی ۸۱ هزار کلاس درس کشور در قالب طرح شهید عجمیان از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون خبر داد.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا خان‌محمدی در آیین افتتاح هم‌زمان ۱۵۷ کلاس درس مدارس شهرستان خواف افزود: یک هزار و ۵۲۰ فضای ورزشی طی همین مدت در مدارس سطح کشور احداث و تجهیز شد.
وی با اشاره به بهره‌برداری از ۲ هزار و ۲۳۱ فضای آموزشی مدارس کشور به‌صورت هم‌زمان در روز ۲۵ مهرماه با حضور رئیس‌جمهور گفت: موفقیت‌ها و طرح‌های آموزش و پرورش در شرایطی کسب و اجرا شد که کشورمان با مشکلات در بخش‌های مختلف و از جمله جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی مواجه بود.

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