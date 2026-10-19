معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان از مجاز شدن دریافت ارزی شهریه از دانشجویان بین‌الملل دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس قنبری باغستان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان امور دانشجویان با همکاری کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی دولت برای حل مشکلات حساب‌های ارزی دانشگاه‌ها و دریافت شهریه دانشجویان بین‌الملل، گفت: هیئت وزیران در جلسه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، با پیشنهاد مشترک سازمان امور دانشجویان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور برای رفع این مشکلات موافقت کرده است.

قنبری افزود: براساس این مصوبه، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای دانشجوی بین‌الملل می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ایجادشده، نسبت به افتتاح حساب ارزی، دریافت شهریه دانشجویان خارجی به‌صورت ارزی و تبدیل درآمد‌های ارزی خود طبق ضوابط تعیین‌شده اقدام کنند. همچنین تأمین ارز موردنیاز این مراکز برای مصارف دانشگاهی از محل ارز دریافتی بابت شهریه دانشجویان بین‌الملل، در چارچوب مقررات پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به مشکلات دانشگاه‌ها در این زمینه اظهار داشت: یکی از مشکلات دانشگاه‌های پذیرای دانشجویان بین‌الملل، به‌ویژه در استان‌ها، نداشتن حساب ارزی و محدودیت‌های موجود برای دریافت مستقیم شهریه به ارز بود؛ به‌گونه‌ای که دریافت شهریه در داخل کشور عملاً با چالش تبدیل ارز و واریز معادل ریالی آن به حساب دانشگاه همراه می‌شد. در این شرایط، بخشی از فرآیند دریافت و تبدیل ارز از طریق واسطه‌ها، کارگزاران و مؤسسات جذب دانشجو انجام می‌شد و تفاوت میان نرخ تبدیل ارز و مبلغ ریالی پرداخت‌شده به دانشگاه می‌توانست به کاهش درآمد واقعی دانشگاه‌ها منجر شود.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان ادامه داد: با اجرای مصوبه جدید، دانشگاه‌ها امکان خواهند داشت شهریه دانشجویان بین‌الملل را مستقیماً به ارز دریافت کنند و درآمد حاصل از آن را از طریق سازوکار بانکی پیش‌بینی‌شده به حساب ارزی اختصاصی خود واریز کنند. این اقدام می‌تواند ضمن شفاف‌سازی فرآیند دریافت شهریه، نقش واسطه‌های غیررسمی را در این فرآیند کاهش دهد و سهم بیشتری از درآمد‌های حاصل از تحصیل دانشجویان خارجی را در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد.