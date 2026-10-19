شیرینی مضاعف قهرمانی در خاک آمریکا

محمد اکبرزاده: «بعد از فرنگی، امیدهای ایران در کشتی آزاد هم قهرمان جهان شدند. چیزی که لذت این قهرمانی‌ها رو مضاعف می‌کنه ثبت لحظات ناب عشق‌بازی با پرچم مقدس ایران در قلب آمریکاست؛ شیربچه‌هامون عالی بودن.

به سبز و سرخ و سپیدت گره زدم دل را/ که شعله‌وار بسوزم هرآنچه باطل را...»

ایران ابرقدرت

سیده راضیه حسینی با انتشار این تصویر از رده‌بندی مسابقات کشتی قهرمانی امیدهای جهان نوشت: «این اسکوربوردِ تاریخی، نمایشی از حقیقتِ این روزهای جهانه؛ روزهایی که ایران با همه فشارها و تحریم‌های سخت چندده‌ساله، مقابل وحشی‌ترین و مسلح‌ترین قوای نظامی دنیا، سرسختانه مقاومت کرده و سرفراز ایستاده. پرچم ایران، بالا.»

خداقوت پهلوان دبیر

خلیل دردمند: «دم علیرضا دبیر گرم؛ اول که آمریکا رو تهدید کرد اگه ویزای تمام بازیکنا و کادرفنی و همراهان تیم را ندید، مسابقاتو تحریم می‌کنیم. بعدم که ویزای همه را گرفت مثل شیر رفت تو خاک آمریکا همه را لَت‌وپار کرد قهرمانی آزاد و فرنگی را گرفت و سرافرازانه برگشت.»

علت دشمنی

شهاب پارسا: «دشمنی‌شون با علیرضا دبیر به خاطر نماز و تسبیحش نیست؛ سر اینه که اون معتقده توی جمهوری اسلامی، با همین امکاناتی که داریم میشه کار کرد و توی جهان درخشید.»

ایران، سر خم نمی‌کنه

ندا یزدانی: «ایران رو تحریم کردن، باهاش جنگیدن، می‌خواستن زمینش بزنن؛ بعد بچه‌های باغیرت ایران رفتن وسط خاک آمریکا، غول‌های کشتی دنیا رو زمین زدن و با اختلاف قهرمان شدن! این پرچم هر روز بالاتر میره، چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد؛ ایران، سر خم نمی‌کنه!»

عادی‌ترین اخبار ایران در تحریم و جنگ

محدثه مختاری: «جمهوری اسلامی جوانا رو سرکوب می‌کنه یه خبر خوب تو مملکت نیست!»، عادی‌ترین اخبار ایران در سخت‌ترین شرایط تحریم و در زمان جنگ: قهرمانی جهانی کشتی فرهنگی، قهرمانی تیم کشتی آزاد، طلای جهانی اسکیت سرعت نوجوانان، درخشش تاریخی زنان ایران در آسیا، دو طلای تکواندو در گرندپری پاریس.»

پول هم نداریم

سیدمصطفی موسوی‌نژاد: «۸۴ درصد بودجه 6ماهه محقق شد؛ 8 واحد درصد بهتر از سال گذشته. با توجه به آخرین وضعیت درآمدی دولت، ۸۴ درصد درآمدهای دولت در ۶ماهه ابتدایی امسال محقق شده است. این رقم برای سال گذشته ۷۶% بوده است. بدین‌ترتیب درصد تحقق درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته ۸ واحد درصد افزایش داشته است. اگر کسی ناله کرد پول نداریم، از او نپذیرید!»

اروپا فهمید، روشنفکرنماها نفهمیدن

کاربری نوشت: «توی ایتالیا پرچم آمریکا رو آتش زدن در اعتراض به افزایش قیمت سوخت! ‌یه عده توی ایتالیا فهمیدن مقصر بسته‌موندن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت آمریکاست ولی یه عده روشنفکرنما توی ایران میگن چرا ما تنگه هرمز رو بستیم؟! مگه ما راهزنیم...»