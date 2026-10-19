پرسپولیس با برد پرگل صدرنشین شد

سرخ‌پوشان پایتخت با پیروزی قاطع مقابل مس شهربابک، ۲۰‌امتیازی شدند و فاصله خود را با تعقیب‌کنندگان در صدر جدول لیگ برتر به سه امتیاز افزایش دادند.

در ادامه بازی‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس با نتیجه ۳ بر صفر میزبان خود مس شهربابک را شکست داد تا جایگاهش را در صدر جدول مستحکم‌تر کند. در این دیدار که در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک برگزار شد، تیوی بیفوما (33)، مجید عیدی (72) و محمدحسین صادقی(3+90) برای پرسپولیس گلزنی کردند.

مهم‌ترین اتفاق نیمه نخست، اخراج محسن طرحانی، بازیکن مس، در دقیقه ۲۱ پس از بررسی صحنه خطای هند توسط کمک‌داور ویدئویی بود. پرسپولیس که پیش از آن نیز یک گل آفساید به ثمر رسانده بود، پس از ۱۰نفره شدن میزبان فشار بیشتری وارد کرد و سرانجام با گل بیفوما پیش افتاد. در ادامه، علی علیپور یک ضربه پنالتی را از دست داد و اوستون ارونوف نیز با بدشانسی توپ را به تیر دروازه کوبید؛ با این حال، گل‌های عیدی و صادقی پیروزی پرسپولیس را پررنگ‌تر کرد.

در دومین دیدار دیروز، تیم فجر سپاسی با پیروزی برابر پیکان، شروع امیدوارکننده مهدی رجب‌زاده روی نیمکت این تیم را تداوم بخشید و به رتبه هشتم جدول صعود کرد. فجرسپاسی در ورزشگاه پارس شیراز با دو گل سهیل فداکار در دقیقه ۴۱ و یادگار رستمی در دقیقه ۷۷، پیکان را شکست داد. این پیروزی در شرایطی به دست آمد که مدیران فجر پس از برکناری رسول خطیبی، از هفته گذشته هدایت تیم را به مهدی رجب‌زاده سپرده بودند. شاگردان رجب‌زاده با کسب سه امتیاز این مسابقه، ۱۳ امتیازی شدند و در جایگاه هشتم جدول لیگ برتر قرار گرفتند.

نتیجه دیدار دیشب استقلال تهران با گل‌گهر سیرجان به چاپ روزنامه نرسید.