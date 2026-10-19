وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون ۳۲۰۰ سامانه دولتی شناسایی شده است؛ افزود: مردم در جنگلی از سامانه‌ها گم شده‌اند و کارشان پیچیده‌تر شده و مرتبا با قطعی سامانه‌ها روبه‌رو هستند.

به گزارش ایرنا، سید ستار ‌هاشمی در نشست معرفی الگوی زیست بوم دیجیتال دولت که دیروز در سازمان برنامه بودجه برگزار شد اظهار داشت: با راه‌اندازی این اکوسیستم در قالب یک زیست بوم به مردم خدمت داده می‌شود و هر لحظه بخواهد می‌تواند آمار دهد.

وی افزود: ما کشور حادثه‌خیزی هستیم و حوادث طبیعی متعددی رخ می‌دهد و وقتی سیل می‌آید نمی‌دانیم اراضی کشاورزی ما چه شده اما اگر این آمارها در قالب زیست بوم دیجیتال آورده شود، در ارائه خدمات بهتر به مردم و حذف بسترهای فسادزا تسریع می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: نکته این است که چرا در گذشته با وجود تلاش‌های زیاد نتوانستیم هدف اصلی را محقق کنیم؟ چون مردم در جنگلی از سامانه‌ها گم شده‌اند و کارشان پیچیده‌تر شده و مرتبا با قطعی سامانه‌ها روبه‌رو هستند.

هاشمی به بحث ناترازی برق در پوشش موبایل بخصوص در مناطق روستایی اشاره کرد و افزود: از آنجا که سایت‌ها زنجیره‌وار به هم وصل هستند، اگر برق سایت موبایل بالادست قطع شود، پایین‌دست هم سرویس‌دهی ندارد.

او افزود: چند بار شنیده‌اید که زیرساخت علی‌بابا یا دیجی‌کالا و اسنپ و تپسی قطع شده؟ لذا در دولت به این نتیجه رسیدیم بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌توانیم خدمات دیجیتال ارائه دهیم برای خدمت‌دهی در دولت به شکل اکوسیستمی با رویکرد نوین، می‌خواهیم این مسئله را مدنظر قرار دهیم.

شناسایی 3200 سامانه دولتی!

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در روش سنتی اگر بخواهیم با خودرو از تهران به شیراز برویم چند بار در طول مسیر توقف می‌کنیم و استراحت می‌کنیم. همین مسئله را در سامانه‌ها هم اجرا کرده‌ایم و کاری کرده‌ایم مردم بارها در بحث فرآیندها متوقف شوند و تنها کاری که کرده‌ایم این است که فرآیندها صرفا دیجیتال شده ولی یکپارچه نشده است.

هاشمی یادآور شد: همکاران ما به حدی روزها در جلسه هستند که اصلا فرصت نمی‌کنند اهداف اصلی را دنبال کنند؛ بنابراین اگر در طرحی که آغاز کرده‌ایم و با تعدادی از دستگاه‌ها و سازمان برنامه همکاری داریم، به این نتیجه رسیدیم بدون مشارکت جمعی به هدف نمی‌رسیم و این مسئله برگرفته از اتفاقات و رویدادهای دهه‌های اخیر است و تجارب موفق و ناموفق آن را همراه با تجارب جهانی به کار برده‌ایم.

او گفت: حدود ۳۲۰۰ سامانه در دستگاه‌های دولتی شناسایی شده اما کماکان دنبال راه‌اندازی سامانه‌ایم، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها به صورت مقطعی مشکلی را حل کند اما در بلندمدت مشکلات دولت را افزایش می‌دهند.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: در بحث زیست‌بوم‌ها خوداجتهادی نکرده‌ایم و تجارب جهانی را بررسی کرده‌ایم مثلا در بحث سلامت در حوزه زیست‌بوم یک سری استاندارد داریم که در حوزه‌های دیگر کارایی ندارد.

هاشمی ادامه داد: در سامانه‌های دستگاه‌های مختلف یک الگو را چند بار تکرار می‌کنیم این رویکرد اشتباه زمانی خود را نشان می‌دهد که حمله سایبری می‌شود و چند دستگاه آسیب می‌بیند چون یک ماژول را بارها تکرار کرده‌ایم