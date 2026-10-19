صعود بورس به قله 8/2 میلیون واحد

شاخص کل بورس تهران بیش از ۷۳ هزار واحد افزایش یافت و به سطح هشت میلیون و ۲۵۳ هزار و ۷۰۰ واحد رسید و بخشی از افت روزهای گذشته را جبران کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ بازار سهام در معاملات دوشنبه ۲۷ مهر پس از دو روز فشار فروش و عقب‌نشینی بیش از

۲۴۵ هزار واحدی شاخص کل، با تغییر جهت تقاضا روبه‌رو شد. شاخص کل بورس تهران با افزایش ۷۳ هزار و ۲۸۱ واحدی به سطح هشت میلیون و ۲۵۳ هزار و ۷۰۰ واحد رسید و بخشی از افت روزهای گذشته را جبران کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳۳ هزار و ۵۵ واحدی معادل یک و 51 صدم درصد به دومیلیون و ۲۲۲ هزار و ۷۶۹ واحد رسید. همچنین شاخص کل فرابورس با افزایش 1213 واحدی معادل یک و 86 صدم درصد به سطح ۶۶ هزار و ۲۵۸ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با رشد 7445 واحدی معادل یک و 88 صدم درصد در سطح ۴۰۴ هزار و ۴۴۴ واحد قرار گرفت. ضمن اینکه رشد بیشتر بازار دوم نسبت به بازار اول، در کنار پیشتازی هم‌وزن، نشانه دیگری از تقویت تقاضا در بخش‌های غیرشاخص‌ساز است.

بررسی رفتار معاملات نشان می‌دهد بورس پس از دو روز افت متوالی، با بازگشت تقاضا مواجه شده اما ترکیب این تقاضا نسبت به دوره صعود قبلی تغییر کرده است. رشد یک و 51 صدم درصدی شاخص هم‌وزن در برابر افزایش 9 دهم درصدی شاخص کل و صعود یک و 86 صدم درصدی فرابورس، نشان می‌دهد حرکت دیروز بازار تنها بر دوش شرکت‌های بزرگ نبوده است.

این وضعیت نشان می‌دهد بازگشت قیمت‌ها هنوز با افزایش گردش معاملاتی بورس تهران همراه نشده و برای ارزیابی قدرت تقاضا باید روند معاملات خرد و جریان پول حقیقی نیز بررسی شود.

از منظر بنیادی، پس از اصلاح قیمت‌های اخیر، بخشی از سهام ممکن است از نظر ارزش‌گذاری برای خریداران جذاب‌تر شده باشد. با این حال، پایداری رشد قیمت‌ها به عواملی مانند گزارش‌های تولید و فروش، سودآوری شرکت‌ها، نرخ ارز مؤثر بر درآمد صنایع و هزینه‌های تولید وابسته خواهد بود.