در نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه تاکید شد که همکاری‌های اقتصادی دو کشور با روندی بسیار مطلوب در حال پیشرفت است و مانع جدی و مهمی بر سر راه گسترش این همکاری‌ها وجود ندارد.

«سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه ۲۷ مهرماه در نشست خبری با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران گفت: خانم‌ها و آقایان، من ارزیابی‌های دقیق همکار و دوستم جناب آقای عراقچی را کاملاً تأیید می‌کنم. ما مذاکراتی بسیار ثمربخش، شفاف و صادقانه داشتیم.

در سازمان ملل با تلاش‌ها برای توجیه تجاوز علیه ایران مقابله کردیم

وی با اشاره به تداوم تعاملات پایدار دو کشور افزود: اراده مشترک ما بر این استوار است که علی‌رغم تحولات و فشارهایی که همگی از ابعاد آن آگاه هستید، همکاری‌های همه‌جانبه میان ایران و روسیه با پویایی و قدرت به سمت توسعه حرکت کند. ما امروز پایه‌های مستحکمی برای ارتقای مناسبات در آینده در اختیار داریم؛ به‌ویژه با لازم‌الاجرا شدن معاهده اساسی میان دو کشور که برای نخستین بار رسماً سطح روابط تهران و مسکو را «جامع راهبردی» تعریف و تثبیت کرد، محکم‌ترین بنیان برای افق همکاری‌های دوجانبه شکل گرفته است.

وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه با تأکید بر اقدامات عملی مسکو در همراهی با ایران تصریح کرد: روسیه در عمل ثابت کرده که به تعهدات خود در این توافق پایبند است. در صحنه سازمان ملل متحد، ما با مواضع اصولی خود مانع از آن شدیم که تلاش‌ها برای توجیه تجاوز علیه ایران به نتیجه برسد. همچنین برای ملت کشور دوست، ایران، محموله‌های کمک‌های بشردوستانه از جمله اقلام دارویی و محصولات غذایی ارسال کردیم.

امیدواریم آقای پزشکیان

برای شرکت در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز

به مسکو سفر کند

لاوروف با اشاره به پویایی دیپلماسی در عالی‌ترین سطوح خاطرنشان کرد: ما ارزیابی‌های کاملاً همسو و مشترکی درخصوص پیشبرد روابط در چارچوب رایزنی‌های منظم رهبران دو کشور داریم؛ چنان‌که رؤسای جمهور دو کشور طی هفته‌های اخیر دو بار با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو داشته‌اند. در همین راستا، بسیار امیدوار هستیم که جناب آقای دکتر پزشکیان برای مشارکت در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) که طی روزهای آتی در مسکو برگزار خواهد شد، به روسیه سفر کنند.

مسکو توافقات سرمایه‌گذاری با تهران را متوقف نمی‌کند

وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در ادامه سخنان خود در نشست خبری مشترک با همتای ایرانی‌ در تهران، به تشریح ابعاد همکاری‌های تجاری، پروژه‌های راهبردی انرژی و زیرساختی و همچنین گسترش پیوندهای فرهنگی و آموزشی میان دو کشور پرداخت.

لاوروف با مثبت ارزیابی کردن سطح تعاملات ملموس دو کشور اظهار داشت: ما سطح همکاری‌های عملیاتی میان دو طرف را بسیار ارزشمند و بالا ارزیابی می‌کنیم. کار منظم و منسجم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری و استمرار رایزنی‌ها در سطوح دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی، نقشی محوری در تقویت این مناسبات ایفا کرده است؛ چنان‌که امروز همزمان با مذاکرات ما در تهران، گفت‌وگوهای رؤسای دولت‌های دو کشور در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، در جریان است.

وی با اشاره به آمار مبادلات تجاری افزود: ما شاهد رشد پرشتاب و پایدار حجم تجارت دوجانبه هستیم؛ به‌طوری‌که این رقم در سال گذشته میلادی افزایشی

۲۱ درصدی ثبت کرد و در هشت ماه نخست سال جاری نیز بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است. عامل بسیار مهم و پشتیبان در این روند، اجرائی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است که در همین راستا، چند روز پیش در ۱۴ اکتبر نیز دومین نشست کمیته مشترک ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا برگزار شد.

بازگشت کارشناسان روس به بوشهر و آمادگی

برای آغاز عملیات احداث خط‌آهن رشت–آستارا

سرگئی لاوروف با تأکید بر پایبندی مسکو به تعهدات خود علی‌رغم شرایط پیچیده بین‌المللی تصریح کرد: با وجود اوضاع پیچیده‌ای که بارها به آن اشاره شده، روسیه به‌ هیچ‌ وجه قصد ندارد از اجرای توافقات بنیادین خود با ایران در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری عقب‌نشینی کند. در همین چارچوب، متخصصان و کارشناسان فنی روس به‌تدریج در حال بازگشت به پروژه نیروگاه اتمی بوشهر هستند و چشم‌اندازهای بسیار گسترده‌ای در زمینه استخراج و ترانزیت هیدروکربن‌ها وجود دارد.

وی پیرامون پروژه کلیدی کریدور شمال–جنوب خاطرنشان کرد: پیمانکار روس همچنان به مطالعات مهندسی و عملیات اکتشافی در مسیر پروژه راه‌آهن رشت–آستارا ادامه می‌دهد و به محض اینکه طرف ایرانی مراحل اداری و تنظیم اسناد لازم را نهائی کند، عملیات ساخت این خط ریلی رسماً آغاز خواهد شد.

فعالیت مرکز فرهنگی روسیه در تهران

و تحصیل ۱۰ هزار دانشجوی ایرانی

وزیر امور خارجه روسیه به تعمیق پیوندهای فرهنگی و علمی اشاره کرد و گفت: در اواخر سپتامبر، مجموعه‌ای از رویدادها و برنامه‌های متنوع در قالب جشنواره فرهنگ ایرانی در چندین شهر روسیه برگزار شد. همچنین در فوریه سال جاری، برای نخستین بار از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، حضور دائمی روسیه در حوزه فرهنگی ایران احیا شد و مرکز فرهنگی روسیه در تهران فعالیت خود را از سر گرفت. همکاری‌های آموزشی نیز با شتاب ادامه دارد و در حال حاضر شمار دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های روسیه به مرز ۱۰ هزار نفر نزدیک شده است.

ایران و روسیه برای فعال‌سازی سازوکار ۳+۳

در قفقاز جنوبی همکاری می‌کنند

وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در ادامه تشریح محورهای رایزنی با همتای ایرانی خود، به همکاری‌های منطقه‌ای مسکو و تهران در حوزه قفقاز جنوبی و ارزیابی مواضع دو طرف پیرامون بحران اوکراین پرداخت. لاوروف با تأکید بر لزوم حل‌وفصل درون‌منطقه‌ای چالش‌های قفقاز جنوبی اظهار داشت: ایران و روسیه به‌طور هماهنگ برای پیشبرد و فعال‌سازی سازوکار منطقه‌ای «۳+۳» در حوزه قفقاز جنوبی با یکدیگر همکاری می‌کنند.

وی در تبیین کارکرد این بستر دیپلماتیک افزود: ما می‌توانیم در این چارچوب گرد هم آییم و با تکیه بر ظرفیت‌های جمعی ۶ کشور حوزه قفقاز- شامل سه کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان به همراه سه کشور همسایه یعنی ایران، روسیه و ترکیه- گام‌های مؤثری برای ارتقای امنیت، تثبیت صلح و توسعه پایدار منطقه برداریم.

وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده پیرامون جنگ اوکراین تصریح کرد: من در جریان مذاکرات، از دوستان ایرانی خود به دلیل اتخاذ موضع عینی، واقع‌بینانه و متوازن در قبال بحران اوکراین صمیمانه تشکر و قدردانی کردم.

لاوروف خاطرنشان کرد: همچنین همتای ایرانی خود را در جریان آخرین تدابیر، تلاش‌ها و تحولات میدانی مسکو برای تحقق بی‌قیدوشرط اهداف و وظایف تعیین‌شده در چارچوب «عملیات ویژه نظامی» قرار دادم.

مخالفت مشترک تهران-مسکو

با یکجانبه‌گرایی آمریکا

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز در این نشست با اشاره به سطح مناسبات دو کشور تصریح کرد: همان‌گونه که می‌دانید، پیوندهای میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه پیوندهایی راهبردی است و مشارکتی جامع و راهبردی میان دو کشور برقرار است. به‌ویژه پس از امضا و اجرائی شدن «موافقت‌نامه مشارکت جامع راهبردی» که در جریان سفر رسمی به کرملین توسط رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید، این مناسبات وارد مرحله‌ای نو شده و ابعاد گسترده‌تر، عمیق‌تر و مهم‌تری به خود گرفته است.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: ما در مذاکرات فشرده امروز خود، پیرامون مهم‌ترین مسائل و تحولات منطقه‌ای، دگرگونی‌های عرصه بین‌المللی و همچنین طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه در چارچوب مناسبات دوجانبه تهران و مسکو رایزنی‌های مفصل و سازنده‌ای داشتیم.

عراقچی افزود: ما راهکارهای عملی برای گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی دو کشور را بررسی کردیم. خوشبختانه، همکاری‌های اقتصادی دو کشور با روندی بسیار مطلوب در حال پیشرفت است و می‌توانم بگویم که مانع جدی و مهمی بر سر راه گسترش این همکاری‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سیاسی نیز مشورت‌های مستمری میان دو کشور انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: سفرهای متقابل مقام‌های عالی‌رتبه و وزیران امور خارجه دو کشور و دیدارهای سران، از جمله جلوه‌های این تعاملات مستمر است. آخرین دیدار نیز چند روز پیش در ترکمنستان و در حاشیه اجلاس کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (سی‌آی‌اس) و ایران، میان آقای ولادیمیر پوتین و آقای دکتر مسعود پزشکیان انجام شد. این تماس‌ها و مراودات به‌صورت مستمر ادامه دارد.

دیدگاه مشترک ایران، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر این است که مسائل منطقه راه‌حل نظامی ندارند

وزیر امور خارجه در ادامه این نشست خبری گفت: ما مشورت‌های نزدیک و همکاری‌های نزدیکی با یکدیگر داریم. امروز درباره مسائل مربوط به خلیج‌فارس، غرب آسیا، قفقاز و اروپا، مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین تحولات اوکراین گفت‌وگو و تبادل نظر کردیم. دیدگاه مشترک ایران، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر این است که مسائل منطقه راه‌حل نظامی ندارند و باید از طریق دیپلماسی و راهکارهای سیاسی پیگیری شوند.

عراقچی خاطرنشان کرد: همچنین درباره مسائل فلسطین، لبنان و یمن گفت‌وگو کردیم. نسل‌کشی فلسطینیان و توسعه‌طلبی خطرناک رژیم صهیونیستی در منطقه باید متوقف شود. درباره ناامنی‌های موجود در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز نیز گفت‌وگو کردیم. از نظر ما، این ناامنی نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است که از نهم اسفند سال گذشته آغاز شده و همچنان به شکل‌های مختلف ادامه دارد. جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و محاصره اقتصادی، عوامل اصلی ناامنی در منطقه ما هستند.

بررسی حملات به کشتی‌ها

و زیرساخت‌های بندری خزر

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف، با اشاره به بررسی چالش‌های امنیتی مشترک اظهار داشت: در جریان مذاکرات امروز، حوادث امنیتی اخیر در دریای خزر، از جمله حملات صورت‌گرفته به کشتی‌های تجاری ایران و روسیه و تعرض به زیرساخت‌های بندری در این پهنه آبی را مورد بحث و بررسی دقیق قرار دادیم. بر این باوریم که چنین تحرکاتی پیامدهای وخیم و مستقیمی برای صلح و امنیت منطقه داشته و خسارات جبران‌ناپذیری نیز به محیط زیست حساس دریای خزر تحمیل می‌کند.

وی درخصوص مسائل منطقه‌ای و به‌ویژه پرونده همسایگان شرقی تصریح کرد: تهران و مسکو پیرامون تحولات افغانستان، ضرورت کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد و همچنین لزوم مقابله هماهنگ با تهدیدات تروریستی اشتراک نظر کامل دارند و رایزنی‌های مستمر دو طرف در این حوزه‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر مواضع مشترک دو کشور در عرصه نظام بین‌الملل خاطرنشان کرد: ما در مخالفت بنیادین با یکجانبه‌گرایی‌ستیزه‌جویانه ایالات متحده آمریکا اتفاق نظر داریم و در چارچوب نهادها و مجامع بین‌المللی برای تحکیم چندجانبه‌گرایی و صیانت از اصول حقوق بین‌الملل همکاری خواهیم کرد. در همین راستا، هماهنگی‌های تهران و مسکو در سازوکارهای مهمی نظیر گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با قوت و پویایی تداوم پیدا می‌کند.