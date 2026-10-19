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کد خبر: ۳۴۰۲۹۱
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
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در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی

رهبر انقلاب: به شما جوانان قهرمان تبریک می‌‎گویم دل ملت سرافراز ایران را شاد کردید

حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی قهرمانی و افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را به مدیران، مربیان، کشتی‌گیرانِ غیور تیم و ملت بزرگ ایران به‌خصوص نسل جوانِ قهرمانِ میهن تبریک گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی تیم ملّی زیر بیست و سه سال کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی، دل ملّت بزرگ و قدرشناس ایران را لبریز از شادی و افتخار کرد. این موفقیّت که با کسب 9 مدال رنگارنگ همراه بود همچون قهرمانی اخیر تیم امید کشتی فرنگی نتیجۀ برنامه‌ریزی، مدیریت و تلاش بی‌وقفۀ مدیران، مربّیانِ فداکار، و جوانان قدرتمند و غیور کشور است. به این عزیزان به‌خصوص نسل جوان قهرمان میهن و ملّت سرافراز ایران تبریک می‌گویم.
سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای
۲۷ مهر ۱۴۰۵

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