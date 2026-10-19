

در شرایطی که دشمن آمریکایی صهیونی پس از شکست‌های پی‌درپی و فشار مضاعف، ناچار به لاف‌زنی شده است، مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای بار دیگر آستین بالا زده‌اند تا نقش «ستون پنجم» را در جنگ روانی واشنگتن و تل‌آویو ایفا کنند.

در روزهایی که ترامپ، رئیس‌ رژیم تروریستی آمریکا، با وقاحت تمام مدعی می‌شود «ایران از نظر نظامی و مالی نابود شده» و خط و نشان می‌کشد که «اگر تهران رویکردش را تغییر ندهد کار را پایان خواهیم داد»، و در حالی که نتانیاهو، جلاد غزه، هم‌صدا با ترامپ قمارباز به صراحت از شوم‌ترین اهداف خود سخن گفته و اعلام می‌کند «من جمهوری اسلامی را نابود می‌کنم... برای نابودی تمام این ساختار باید این حکومت را سرنگون کنیم»، جریان مدعی اصلاحات دقیقاً در همین برهه، ساز هماهنگ سازش و تسلیم را کوک کرده است.

روزنامه زنجیره‌ای «شرق» در گزارش اصلی خود، با انتخاب تیتر تسلیمی «ذهن‌های جنگ‌زده»، رسماً اتاق عملیات روانی دشمن را به صفحه اول خود منتقل کرده است! این جریده مدعی اصلاحات، با کنار هم چیدن گزارش‌های هدایت‌شده رسانه‌های آمریکایی نظیر سی‌بی‌اس درباره مانور روی «مادر بمب‌ها» و تکرار سؤال مسموم «امشب جنگ می‌شود؟» ترجیح داده تا از این طریق، خط القای هراس و فلج‌سازی محاسباتی جامعه را دنبال کند.

در بخشی از این گزارش، برای تضعیف تاب‌آوری ملی، آورده شده که «جامعه ناچار شده احتمال تکرار جنگ را در محاسبات روزمره خود وارد کند» و با القای وضعیت بلاتکلیفی نوشته ‌است: «خیلی از مردم کارشان را روی زمین گذاشته‌اند و منتظرند ببینند جنگ می‌شود یا نه.» این هماهنگی تا جایی پیش می‌رود که به‌جای سوار شدن بر موج اقتدار ملی، روایتی از یک «کشوری که فردایش را به بعد موکول کرده است» ارائه می‌دهد؛ دقیقاً همان نقطه‌ای که اتاق فکر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای فروپاشی اراده‌ها به آن نیاز دارند!

شاهکار این روزنامه زنجیره‌ای‌ آنجاست که افراد هم‌سو با خود را به صف کرده‌اند تا با حمله به جریان‌های انقلابی و متهم کردن نیروهای خودی به دوقطبی‌سازی، حواس جامعه را از خباثت ترامپ و نتانیاهو پرت کنند. این جماعت با فرار به جلو، نیش و کنایه خود را متوجه جریان‌های انقلابی نموده و مدعی شده که دوقطبی‌سازی «جریان پایداری» زمینه‌ساز موفقیت جنگ روانی دشمن در داخل بوده و می‌تواند یکی از ابعاد نفوذ باشد! ادعای مضحکی که ناشی از آدرس غلط دادن برای سرپوش گذاشتن بر خط نفوذ واقعی در جریانات غرب‌زده و انحراف افکار عمومی از خباثت‌های دشمن اصلی است. در ادامه گزارش با نادیده گرفتن ماهیت متجاوز دشمن، مدعی می‌شود «مذاکره هم یکی از راه‌های مبارزه است» و با وقاحت خط تسلیم و سازش را پمپاژ می‌کند!

این هم‌نوایی آشکار نشان می‌دهد در حالی که دشمن با دست خالی و تهدیدهای پوچ، توان مقابله واقعی را ندارد، مدعیان اصلاحات آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. باید از گردانندگان این روزنامه‌های زنجیره‌ای پرسید: آیا انتخاب تیترهایی که تنش و اضطراب را به سفره و ذهن مردم تزریق می‌کند، چیزی جز تکمیل پازل «مادر بمب‌ها» و لاف‌های دونالد ترامپ است؟! ارکستری که امروز آهنگ سفارشی سازش می‌نوازد، در واقع کدهای اتاق جنگ واشنگتن را ترجمه و بازنشر می‌کند؛ غافل از آنکه ملت مبعوث ایران، دست این جریان خودتحقیر و ترسو را خوانده‌ و با دهن‌کجی به این لاف‌های ترامپی و تیتراژهای تسلیمی، پاسخ دندان‌شکنی به مثلث سازش، تهدید و نفوذ داده و بازهم خواهد داد.