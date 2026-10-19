کدوم قبرستون؟!(گفت و شنود)

گفت: وزیران شورای همکاری خلیج‌فارس در بیانیه پایانی نشست صدوهشتم خود که در منامه تشکیل شده بود، تهران را مسئول حملات موشکی و پهپادی به کشورهای عضو این شورا دانسته و خواستار توقف این حملات و جبران خسارت شده‌اند!

گفتم: اولاً؛ حملات پهپادی و موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در این کشورهای عربی بوده است. پایگاه‌هایی که از آنجا به ایران حمله شده است. بنابراین نه‌فقط حملات ما منطقی و قانونی بوده و هست، بلکه کشورهای عربی هم باید به ایران خسارت بدهند و هم آمریکا و رژیم صهیونیستی را از خاک کشورشان بیرون بیندازند.

گفت: در بیانیه خود، انصارالله یمن را هم گروه تروریستی اعلام کرده‌اند!

گفتم: شعور را خورده و غیرت را قورت داده‌اند! احمق‌ها چون از شعور و انسانیت و غیرت دینی بویی نبرده‌اند، تعجب می‌کنند که چرا انصارالله از آب و خاک و مردم خود دفاع می‌کند؟!

گفت: اجلاس آنها در منامه بحرین تشکیل شده است که بخشی از سرزمین اشغال‌شده ایران است و قرار است به زودی آل‌خلیفه دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها را از این بخش خاک خود جارو کنیم و بحرین را مانند سایر استان‌های ایران به مردم بومی و ایرانی بحرین بسپاریم.

گفتم: هنوز نفهمیده‌اند که دورانشان تمام شده است! یارو از دوستش پرسید؛ حال پدرتان چطور است؟ رفیقش گفت؛ مگر خبر نداری که پدرم مرده است؟ یارو گفت؛ آره خبر دارم! می‌خواستم بدونم که هنوز در همون قبرستونه؟!