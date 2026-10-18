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کد خبر: ۳۴۰۲۷۸
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
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آیت‌الله کعبی: انتقام از ترامپ و نتانیاهو قطعی است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان انتقام از ترامپ و نتانیاهو را قطعی دانست و گفت: استمرار دفاع مشروع، تنبیه متجاوز، پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح، دریافت خسارات و غرامت‌ها و انتقام از تبهکاران بین‌المللی از جمله ترامپ و نتانیاهو از مبانی فقهی و حقوقی مقابله با تجاوز است.
آیت‌الله کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرد: تولید مستمر قدرت برای پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح و استفاده از ظرفیت‌های کشور و
 ۳۲ میلیون جان‌فدا، راهکارهای مقابله با نقض تعهدات دشمن است. وی بیان داشت: تولید قدرت در همه عرصه‌های کشور از جمله قدرت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و نظامی از دیگر راهکارهای این موضوع است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان اظهار داشت: استمرار دفاع مشروع، تنبیه متجاوز، پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح، دریافت خسارات و غرامت‌ها و انتقام از تبهکاران بین‌المللی از جمله ترامپ و نتانیاهو از مبانی فقهی و حقوقی مقابله با تجاوز است.

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