کد خبر: ۳۴۰۲۷۵
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
این ملت امتحانش را پس داده(درمکتب امام)
يكصدا دنبال اين باشيد كه نگذاريد ابرقدرتها در كشور شما ديگر دخالت كنند. آنها الان مسابقه مىكنند در اينكه دخالت كنند در كشور مسلمين، در خليج. بايد نگذاشت، نترسيد از اين هياهو؛ هياهويى است كه مىكنند كه ما را با همان هياهو بترسانند. آنها هم خيال مىكنند كه ملت ايران از اينكه يك وقت طيارههاى آنها بيايند و بمباران كنند جايى را، مىترسند. امتحان خودشان را مردم دادهاند. ملتى كه دنبال شهادت است... يك همچو ملتى را نترسانيد از اينكه ما چه مىكنيم.
صحیفه امام؛ ج20؛ ص272 | جماران؛ 8 خرداد 1366