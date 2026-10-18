این ملت امتحانش را پس داده(درمکتب امام)

يكصدا دنبال اين باشيد كه نگذاريد ابرقدرت‌ها در كشور شما ديگر دخالت كنند. آنها الان مسابقه مى‏كنند در اينكه دخالت كنند در كشور مسلمين، در خليج. بايد نگذاشت، نترسيد از اين‏ هياهو؛ هياهويى است كه مى‏كنند كه ما را با همان هياهو بترسانند. آنها هم خيال مى‏كنند كه ملت ايران از اينكه يك وقت طياره‏هاى آنها بيايند و بمباران كنند جايى را، مى‏ترسند. امتحان خودشان را مردم داده‏اند. ملتى كه دنبال شهادت است... يك همچو ملتى را نترسانيد از اينكه ما چه مى‏كنيم.

صحیفه امام؛ ج20؛ ص272 | جماران؛ 8 خرداد 1366